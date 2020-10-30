https://ria.ru/20201030/glavred-1582388407.html

Главред "Эха Москвы" в Петербурге покинул свой пост

Главред "Эха Москвы" в Петербурге покинул свой пост

Главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" в Санкт-Петербурге Виталий Дымарский сообщил, что покидает свой пост со 2 ноября по состоянию здоровья. РИА Новости, 30.10.2020

2020-10-30T22:51

2020-10-30T22:51

2020-10-30T22:51

алексей венедиктов (журналист)

санкт-петербург

общество

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 окт – РИА Новости. Главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" в Санкт-Петербурге Виталий Дымарский сообщил, что покидает свой пост со 2 ноября по состоянию здоровья."Второго ноября после почти пяти лет работы я покидаю пост главного редактора петербургского "Эха". Такое решение я принял, оценив возможности собственного здоровья", - сказал Дымарский, чьи слова привел в своем Telegram-канале главный редактор радиостанции Алексей Венедиктов."Не хочу называть диагноз, однако это точно не коронавирус. Я уже перенес две операции, но мне все еще требуется интенсивное лечение, и совмещать его с обязанностями главного редактора я просто не смогу", - добавил Дымарский.Как уточняется на сайте "Эха Москвы", дату выборов нового главного редактора определят 2 ноября. По словам Дымарского, он предложит в качестве кандидатуры на эту должность корреспондента Валерия Нечая.Виталий Дымарский – известный российский журналист и публицист. Работал обозревателем в Агентстве печати "Новости" (АПН), в 1992-1999 годах руководил корпунктом РИА Новости во Франции. Позднее был директором дирекции общественно-политических программ "ТВ Центра", гендиректором "Радио России", также работал заместителем главного редактора "Российской газеты".

https://ria.ru/20200624/1573422868.html

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санкт-петербург

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алексей венедиктов (журналист), санкт-петербург, общество