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Главред "Эха Москвы" в Петербурге покинул свой пост
Главред "Эха Москвы" в Петербурге покинул свой пост
Главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" в Санкт-Петербурге Виталий Дымарский сообщил, что покидает свой пост со 2 ноября по состоянию здоровья. РИА Новости, 30.10.2020
2020-10-30T22:51
2020-10-30T22:51
алексей венедиктов (журналист)
санкт-петербург
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 окт – РИА Новости. Главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" в Санкт-Петербурге Виталий Дымарский сообщил, что покидает свой пост со 2 ноября по состоянию здоровья."Второго ноября после почти пяти лет работы я покидаю пост главного редактора петербургского "Эха". Такое решение я принял, оценив возможности собственного здоровья", - сказал Дымарский, чьи слова привел в своем Telegram-канале главный редактор радиостанции Алексей Венедиктов."Не хочу называть диагноз, однако это точно не коронавирус. Я уже перенес две операции, но мне все еще требуется интенсивное лечение, и совмещать его с обязанностями главного редактора я просто не смогу", - добавил Дымарский.Как уточняется на сайте "Эха Москвы", дату выборов нового главного редактора определят 2 ноября. По словам Дымарского, он предложит в качестве кандидатуры на эту должность корреспондента Валерия Нечая.Виталий Дымарский – известный российский журналист и публицист. Работал обозревателем в Агентстве печати "Новости" (АПН), в 1992-1999 годах руководил корпунктом РИА Новости во Франции. Позднее был директором дирекции общественно-политических программ "ТВ Центра", гендиректором "Радио России", также работал заместителем главного редактора "Российской газеты".
https://ria.ru/20200624/1573422868.html
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алексей венедиктов (журналист), санкт-петербург, общество

Главред "Эха Москвы" в Петербурге покинул свой пост

22:51 30.10.2020
 
© РИА Новости / Владимир ТрефиловВиталий Дымарский
Виталий Дымарский - РИА Новости, 1920, 30.10.2020
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 окт – РИА Новости. Главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" в Санкт-Петербурге Виталий Дымарский сообщил, что покидает свой пост со 2 ноября по состоянию здоровья.
"Второго ноября после почти пяти лет работы я покидаю пост главного редактора петербургского "Эха". Такое решение я принял, оценив возможности собственного здоровья", - сказал Дымарский, чьи слова привел в своем Telegram-канале главный редактор радиостанции Алексей Венедиктов.
Виталий Рувинский - РИА Новости, 1920, 24.06.2020
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Виталия Рувинского переизбрали главным редактором сайта "Эха Москвы"
"Не хочу называть диагноз, однако это точно не коронавирус. Я уже перенес две операции, но мне все еще требуется интенсивное лечение, и совмещать его с обязанностями главного редактора я просто не смогу", - добавил Дымарский.
Как уточняется на сайте "Эха Москвы", дату выборов нового главного редактора определят 2 ноября. По словам Дымарского, он предложит в качестве кандидатуры на эту должность корреспондента Валерия Нечая.
Виталий Дымарский – известный российский журналист и публицист. Работал обозревателем в Агентстве печати "Новости" (АПН), в 1992-1999 годах руководил корпунктом РИА Новости во Франции. Позднее был директором дирекции общественно-политических программ "ТВ Центра", гендиректором "Радио России", также работал заместителем главного редактора "Российской газеты".
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