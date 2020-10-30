Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
https://ria.ru/20201030/estrada-1582247932.html
Россияне назвали лучших эстрадных певцов 2020 года
Россияне назвали лучших эстрадных певцов 2020 года
Полина Гагарина и Филипп Киркоров возглавили рейтинг лучших эстрадных исполнителей 2020 года по мнению россиян, также в лидерах отмечены Алла Пугачева и Николай РИА Новости, 30.10.2020
2020-10-30T12:54
2020-10-30T12:54
культура
новости культуры
шоу-бизнес
стас михайлов
вциом
елена ваенга (хрулева)
филипп киркоров
полина гагарина
николай басков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/1e/1582244080_0:0:3071:1728_1400x0_80_0_0_20a48c09870bb946f8b76266f50e64f2.jpg
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Полина Гагарина и Филипп Киркоров возглавили рейтинг лучших эстрадных исполнителей 2020 года по мнению россиян, также в лидерах отмечены Алла Пугачева и Николай Басков, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.По данным опроса, лидера списка лучших певиц эстрады - Гагарину - отметили 12% россиян. В топ-10 также вошли Алла Пугачева, Валерия, Светлана Лобода, Лариса Долина, София Ротару, Ани Лорак, Елена Ваенга, Зиверт, Надежда Бабкина.Отмечается, что лучшим певцом отечественной эстрады был назван Киркоров, за него свой голос отдали 9% россиян. Также опрошенные отметили Николая Баскова, Сергея Лазарева, Диму Билана, Льва Лещенко, Григория Лепса, Стаса Михайлова, Олега Газманова, Валерия Меладзе и Басту.Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 23 октября совместно с ежегодной премией доверия потребителей "Марка № 1 в России - 2020". В опросе приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
https://ria.ru/20201029/rabota-1582149874.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0a/1e/1582244080_185:0:2916:2048_1400x0_80_0_0_1fe24185830c95c56a03f1790c0a588e.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости культуры, шоу-бизнес, стас михайлов, вциом, елена ваенга (хрулева), филипп киркоров, полина гагарина, николай басков, алла пугачева

Россияне назвали лучших эстрадных певцов 2020 года

12:54 30.10.2020
 
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкПевцы Полина Гагарина и Филипп Киркоров
Певцы Полина Гагарина и Филипп Киркоров - РИА Новости, 1920, 30.10.2020
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Полина Гагарина и Филипп Киркоров возглавили рейтинг лучших эстрадных исполнителей 2020 года по мнению россиян, также в лидерах отмечены Алла Пугачева и Николай Басков, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.
По данным опроса, лидера списка лучших певиц эстрады - Гагарину - отметили 12% россиян. В топ-10 также вошли Алла Пугачева, Валерия, Светлана Лобода, Лариса Долина, София Ротару, Ани Лорак, Елена Ваенга, Зиверт, Надежда Бабкина.
Отмечается, что лучшим певцом отечественной эстрады был назван Киркоров, за него свой голос отдали 9% россиян. Также опрошенные отметили Николая Баскова, Сергея Лазарева, Диму Билана, Льва Лещенко, Григория Лепса, Стаса Михайлова, Олега Газманова, Валерия Меладзе и Басту.
Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 23 октября совместно с ежегодной премией доверия потребителей "Марка № 1 в России - 2020". В опросе приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
Алиса Фрейндлих и Андрей Мягков в фильме Служебный роман - РИА Новости, 1920, 29.10.2020
Вчера, 18:55Культура
Опрос определил любимые фильмы россиян о работе
 
КультураНовости культурыШоу-бизнесСтас МихайловВЦИОМЕлена Ваенга (Хрулева)Филипп КиркоровПолина ГагаринаНиколай БасковАлла Пугачева
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:56Небензя надеется, что Нью-Йорк избежит беспорядков из-за выборов
00:54В Баку назвали неприемлемыми обстрелы мирных жителей
00:47Kurier: Около 50 людей турецкого происхождения напали на церковь в Вене
00:45Ереван показал видео ударов фосфорным оружием в Карабахе со стороны Баку
00:37В Белоруссии рассказали о борьбе с "правовым нигилизмом" студентов
00:32Баку и Ереван в течение недели предоставят списки пленных для обмена
00:30Баку и Ереван включились в открытый обмен мнениями по Карабаху
00:30В Италии продадут дома по цене гамбургера
00:25Число раненных при землетрясении на западе Турции возросло до 763
00:19В Карабахе сообщили о гибели мирного жителя при обстреле
00:11Небензя рассказал о перспективе обсуждения Карабаха в Совбезе ООН
00:07Баку и Ереван договорились не целиться в невоенные объекты
23:57Совет Европы осудил теракт в Ницце
23:50В Барселоне начались столкновения с полицией на акции против карантина
23:50Кадырова возмутила реакция Жириновского на его обращение к Макрону
23:43СМИ: в Ницце задержали второго человека по делу о нападении у церкви
23:40В Варшаве полиция выставила кордон у дома Качиньского из-за протестов
23:32Армения обвинила Азербайджан в применении фосфорного оружия в Карабахе
23:30В Женеве завершилась встреча глав МИД Армении и Азербайджана
23:28СК начал проверку после ДТП с автобусом под Воронежем
Лента новостейМолния