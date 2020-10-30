Азербайджан намерен обратиться в ЕСПЧ из-за атак Армении
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкПомощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации президента Азербайджана Хикмет Гаджиев во время брифинга
ТЕРТЕР (Азербайджан), 30 окт - РИА Новости, Заман Рамазанов. Азербайджан намерен обратиться в Европейский суд по правам человека и другие международные организации для принятия мер в отношении армянских властей в связи с атаками по мирным жителям в ряде городов, заявил в интервью РИА Новости помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.
По его словам, армянская сторона ведет себя "абсолютно безответственно" и совершает "военные преступления", используя ракеты "Смерч", SCUD, "Точка-У".
"Армянская сторона, используя эти ракеты, нацеливается именно на гражданские поселения, на гражданских лиц Азербайджана. Это вы увидели в Гяндже, в Мингечевире, в Барде", - сказал Гаджиев.
"Азербайджанская сторона собирает все эти факты, в том числе генеральная прокуратура Азербайджана начала уголовные дела относительно этих действий. Будут предприняты соответствующие действия в рамках международных организаций, в том числе в Европейском суде по правам человека. В том числе мы пригласили международные неправительственные организации, как Human Rights Watch, Amnesty International и другие соответствующие институты, чтобы они тоже подготовили свой отчет, и это было представлено международному сообществу", - сообщил Гаджиев.
Гаджиев в четверг провел брифинг для иностранных дипломатов, посетивших в четверг азербайджанские города Тертер и Барда близ Нагорного Карабаха, где за два дня погибли более 25 человек, во время визита города обстреливались армянскими вооруженными силами.
Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.
В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября. Американский госдеп объявлял о достигнутом гуманитарном прекращении огня с 7.00 мск (8.00 по местному времени) 26 октября, но и после этого стороны конфликта заявляли о его несоблюдении противником.