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Эрдоган выразил соболезнования по погибшим при землетрясении в Греции
Эрдоган выразил соболезнования по погибшим при землетрясении в Греции
Солидарность Турции и Греции перед лицом затронувшего обе страны землетрясения "ценнее многих вещей в жизни, заявил президент Турции Тайип Эрдоган. РИА Новости, 30.10.2020
2020-10-30T20:53
2020-10-30T21:01
землетрясение в эгейском море
греция
турция
реджеп тайип эрдоган
в мире
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АНКАРА, 30 окт – РИА Новости. Солидарность Турции и Греции перед лицом затронувшего обе страны землетрясения "ценнее многих вещей в жизни, заявил президент Турции Тайип Эрдоган."Я выражаю свои соболезнования Греции от своего имени и от имени турецкого народа. Турция тоже всегда готова помочь Греции залечить свои раны. То, что два соседа проявляют солидарность в трудные времена, ценнее многих вещей в жизни", - написал Эрдоган в Twitter.Днем в пятницу землетрясение магнитудой 6,6 произошло на западе Турции, эпицентр находился в море близ города Сеферихисар провинции Измир. Землетрясение ощутили и на близлежащих греческих островах, греческие сейсмологи оценили его магнитуду в 6,9. Сообщалось об обрушении по меньшей мере 20 зданий в Измире. Землетрясение вызвало небольшое цунами, затоплены прибрежные улицы в Сеферихисаре. Разрушения также зафиксированы на греческом острове Самос, обрушилась часть церкви. По данным посольства РФ в Анкаре, информации о россиянах, пострадавших при землетрясении в Измире, пока нет, не поступало никаких обращений.По последним данным, в Турции погибли 12 человек и 438 получили ранения. В Греции сообщалось о двух погибших детях и четырех раненых.В последнее время отношения между Афинами и Анкарой резко обострились. Это связано с тем, что турецкое судно Oruc Reis проводит сейсмические исследования в Восточном Средиземноморье в районе, который Греция считает своей исключительной экономической зоной (ИЭЗ). Вооруженные силы Греции были приведены в повышенную боевую готовность. Турция ведет также исследования возле Кипра.
https://ria.ru/20201030/video-1582372634.html
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греция
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землетрясение в эгейском море, греция, турция, реджеп тайип эрдоган, в мире

Эрдоган выразил соболезнования по погибшим при землетрясении в Греции

20:53 30.10.2020 (обновлено: 21:01 30.10.2020)
 
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 30.10.2020
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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АНКАРА, 30 окт – РИА Новости. Солидарность Турции и Греции перед лицом затронувшего обе страны землетрясения "ценнее многих вещей в жизни, заявил президент Турции Тайип Эрдоган.
"Я выражаю свои соболезнования Греции от своего имени и от имени турецкого народа. Турция тоже всегда готова помочь Греции залечить свои раны. То, что два соседа проявляют солидарность в трудные времена, ценнее многих вещей в жизни", - написал Эрдоган в Twitter.
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Днем в пятницу землетрясение магнитудой 6,6 произошло на западе Турции, эпицентр находился в море близ города Сеферихисар провинции Измир. Землетрясение ощутили и на близлежащих греческих островах, греческие сейсмологи оценили его магнитуду в 6,9. Сообщалось об обрушении по меньшей мере 20 зданий в Измире. Землетрясение вызвало небольшое цунами, затоплены прибрежные улицы в Сеферихисаре. Разрушения также зафиксированы на греческом острове Самос, обрушилась часть церкви. По данным посольства РФ в Анкаре, информации о россиянах, пострадавших при землетрясении в Измире, пока нет, не поступало никаких обращений.
По последним данным, в Турции погибли 12 человек и 438 получили ранения. В Греции сообщалось о двух погибших детях и четырех раненых.
В последнее время отношения между Афинами и Анкарой резко обострились. Это связано с тем, что турецкое судно Oruc Reis проводит сейсмические исследования в Восточном Средиземноморье в районе, который Греция считает своей исключительной экономической зоной (ИЭЗ). Вооруженные силы Греции были приведены в повышенную боевую готовность. Турция ведет также исследования возле Кипра.
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Землетрясение в Эгейском мореГрецияТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганВ мире
 
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