https://ria.ru/20201030/erdogan-1582376486.html

Эрдоган выразил соболезнования по погибшим при землетрясении в Греции

Эрдоган выразил соболезнования по погибшим при землетрясении в Греции

Солидарность Турции и Греции перед лицом затронувшего обе страны землетрясения "ценнее многих вещей в жизни, заявил президент Турции Тайип Эрдоган. РИА Новости, 30.10.2020

2020-10-30T20:53

2020-10-30T20:53

2020-10-30T21:01

землетрясение в эгейском море

греция

турция

реджеп тайип эрдоган

в мире

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АНКАРА, 30 окт – РИА Новости. Солидарность Турции и Греции перед лицом затронувшего обе страны землетрясения "ценнее многих вещей в жизни, заявил президент Турции Тайип Эрдоган."Я выражаю свои соболезнования Греции от своего имени и от имени турецкого народа. Турция тоже всегда готова помочь Греции залечить свои раны. То, что два соседа проявляют солидарность в трудные времена, ценнее многих вещей в жизни", - написал Эрдоган в Twitter.Днем в пятницу землетрясение магнитудой 6,6 произошло на западе Турции, эпицентр находился в море близ города Сеферихисар провинции Измир. Землетрясение ощутили и на близлежащих греческих островах, греческие сейсмологи оценили его магнитуду в 6,9. Сообщалось об обрушении по меньшей мере 20 зданий в Измире. Землетрясение вызвало небольшое цунами, затоплены прибрежные улицы в Сеферихисаре. Разрушения также зафиксированы на греческом острове Самос, обрушилась часть церкви. По данным посольства РФ в Анкаре, информации о россиянах, пострадавших при землетрясении в Измире, пока нет, не поступало никаких обращений.По последним данным, в Турции погибли 12 человек и 438 получили ранения. В Греции сообщалось о двух погибших детях и четырех раненых.В последнее время отношения между Афинами и Анкарой резко обострились. Это связано с тем, что турецкое судно Oruc Reis проводит сейсмические исследования в Восточном Средиземноморье в районе, который Греция считает своей исключительной экономической зоной (ИЭЗ). Вооруженные силы Греции были приведены в повышенную боевую готовность. Турция ведет также исследования возле Кипра.

https://ria.ru/20201030/video-1582372634.html

https://ria.ru/20201030/pomosch-1582347184.html

греция

турция

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

землетрясение в эгейском море, греция, турция, реджеп тайип эрдоган, в мире