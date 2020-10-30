https://ria.ru/20201030/dirizher-1582278788.html
Умер дирижер Александр Ведерников
Умер дирижер Александр Ведерников
Заслуженный деятель искусств, музыкальный руководитель и главный дирижер Михайловского театра в Санкт-Петербурге Александр Ведерников скончался на 57-м году... РИА Новости, 30.10.2020
2020-10-30T14:05
2020-10-30T14:05
2020-10-30T14:05
культура
михайловский театр
санкт-петербург
общество
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Заслуженный деятель искусств, музыкальный руководитель и главный дирижер Михайловского театра в Санкт-Петербурге Александр Ведерников скончался на 57-м году жизни, сообщила РИА Новости представитель театра.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
михайловский театр, санкт-петербург, общество