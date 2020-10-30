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Умер дирижер Александр Ведерников
Умер дирижер Александр Ведерников
Заслуженный деятель искусств, музыкальный руководитель и главный дирижер Михайловского театра в Санкт-Петербурге Александр Ведерников скончался на 57-м году... РИА Новости, 30.10.2020
2020-10-30T14:05
2020-10-30T14:05
культура
михайловский театр
санкт-петербург
общество
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Заслуженный деятель искусств, музыкальный руководитель и главный дирижер Михайловского театра в Санкт-Петербурге Александр Ведерников скончался на 57-м году жизни, сообщила РИА Новости представитель театра.
санкт-петербург
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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михайловский театр, санкт-петербург, общество

Умер дирижер Александр Ведерников

14:05 30.10.2020
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкДирижер Александр Ведерников
Дирижер Александр Ведерников - РИА Новости, 1920, 30.10.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Заслуженный деятель искусств, музыкальный руководитель и главный дирижер Михайловского театра в Санкт-Петербурге Александр Ведерников скончался на 57-м году жизни, сообщила РИА Новости представитель театра.
"Сегодня на 57-м году жизни скончался заслуженный деятель искусств Александр Ведерников", - сказала она, отметив, что о дате, времени и месте прощания будет сообщено позже.
 
КультураМихайловский театрСанкт-ПетербургОбщество
 
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