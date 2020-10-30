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Против судей КС Украины возбудили дело о захвате власти
Против судей КС Украины возбудили дело о захвате власти
Против судей Конституционного суда Украины возбудили уголовное дело о захвате государственной власти, сообщает пресс-служба партии "Голос". РИА Новости, 30.10.2020
2020-10-30T13:14
2020-10-30T14:18
ярослав юрчишин
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
верховная рада украины
владимир зеленский
ситуация на украине
"голос"
конституционный суд украины
украина
в мире
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КИЕВ, 30 окт — РИА Новости. Против судей Конституционного суда Украины возбудили уголовное дело о захвате государственной власти, сообщает пресс-служба партии "Голос".Дело внесли в Единый реестр судебных расследований и направили в Государственное бюро расследований. Поводом для него стало заявление, которое подал накануне депутат Верховной рады от "Голоса" Ярослав Юрчишин."В рамках этого дела вполне законно, не политически, можно доказать, был ли заговор с целью захвата власти. Отдельные компоненты этого дела могут перекликаться по расследованию НАБУ по Окружному административному суду Киева: там "волчьи" (суд возглавляет Павел Вовк, что переводится как "волк". — Прим. ред.) судьи признаются, что уже "захватили КСУ". Это позволит устранить причастных к правонарушению судей без разрушения института Конституционного суда. Чтобы потом наполнить его достойными кандидатами через конкурсы", — цитирует Юрчишина пресс-служба.На этой неделе Конституционный суд Украины отменил некоторые антикоррупционные нормы, в частности признал неконституционными ряд положений закона "О предотвращении коррупции" и уголовную ответственность за декларирование недостоверной информации. В результате на Украине закрыли доступ к Единому реестру электронных деклараций.Некоторые политики утверждают, что все это может привести к негативным последствиям для европейской интеграции Украины, например к приостановке действия безвизового режима с ЕС. В Евросоюзе выразили озабоченность по поводу решения КС.Президент Владимир Зеленский срочно созвал закрытое заседание Совета национальной безопасности и обороны, а затем внес в Верховную раду проект закона о прекращении полномочий нынешнего состава Конституционного суда и предложил депутатам признать ничтожным решение КС.
https://radiosputnik.ria.ru/20201030/kiev-1582228047.html
https://ria.ru/20201030/sudya-1582194911.html
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
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ярослав юрчишин, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), верховная рада украины, владимир зеленский, ситуация на украине, "голос", конституционный суд украины, украина, в мире

Против судей КС Украины возбудили дело о захвате власти

13:14 30.10.2020 (обновлено: 14:18 30.10.2020)
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкУчастник акции протеста у здания Конституционного суда в Киеве
Участник акции протеста у здания Конституционного суда в Киеве - РИА Новости, 1920, 30.10.2020
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 30 окт — РИА Новости. Против судей Конституционного суда Украины возбудили уголовное дело о захвате государственной власти, сообщает пресс-служба партии "Голос".
Дело внесли в Единый реестр судебных расследований и направили в Государственное бюро расследований. Поводом для него стало заявление, которое подал накануне депутат Верховной рады от "Голоса" Ярослав Юрчишин.
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 30.10.2020
10:45Сказано в эфире
Что делает Киев, чтобы Украина не "трещала по швам"? Мнение экспертаУкраинская экс-министр Елена Лукаш заявила, что страна "трещит по швам". В эфире радио Sputnik член Совета по межнациональным отношениям при Президенте России Богдан Безпалько высказал мнение о том, может ли Киев исправить положение.
"В рамках этого дела вполне законно, не политически, можно доказать, был ли заговор с целью захвата власти. Отдельные компоненты этого дела могут перекликаться по расследованию НАБУ по Окружному административному суду Киева: там "волчьи" (суд возглавляет Павел Вовк, что переводится как "волк". — Прим. ред.) судьи признаются, что уже "захватили КСУ". Это позволит устранить причастных к правонарушению судей без разрушения института Конституционного суда. Чтобы потом наполнить его достойными кандидатами через конкурсы", — цитирует Юрчишина пресс-служба.
На этой неделе Конституционный суд Украины отменил некоторые антикоррупционные нормы, в частности признал неконституционными ряд положений закона "О предотвращении коррупции" и уголовную ответственность за декларирование недостоверной информации. В результате на Украине закрыли доступ к Единому реестру электронных деклараций.
Некоторые политики утверждают, что все это может привести к негативным последствиям для европейской интеграции Украины, например к приостановке действия безвизового режима с ЕС. В Евросоюзе выразили озабоченность по поводу решения КС.
Президент Владимир Зеленский срочно созвал закрытое заседание Совета национальной безопасности и обороны, а затем внес в Верховную раду проект закона о прекращении полномочий нынешнего состава Конституционного суда и предложил депутатам признать ничтожным решение КС.
Заседание Конституционного суда Украины - РИА Новости, 1920, 30.10.2020
00:11
Главу Конституционного суда Украины проверяют на причастность к банде
 
Ярослав ЮрчишинНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)Верховная Рада УкраиныВладимир ЗеленскийСитуация на Украине"Голос"Конституционный суд УкраиныУкраинаВ мире
 
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