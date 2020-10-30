Против судей КС Украины возбудили дело о захвате власти
13:14 30.10.2020 (обновлено: 14:18 30.10.2020)
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкУчастник акции протеста у здания Конституционного суда в Киеве
Дело внесли в Единый реестр судебных расследований и направили в Государственное бюро расследований. Поводом для него стало заявление, которое подал накануне депутат Верховной рады от "Голоса" Ярослав Юрчишин.
10:45Сказано в эфиреЧто делает Киев, чтобы Украина не "трещала по швам"? Мнение экспертаУкраинская экс-министр Елена Лукаш заявила, что страна "трещит по швам". В эфире радио Sputnik член Совета по межнациональным отношениям при Президенте России Богдан Безпалько высказал мнение о том, может ли Киев исправить положение.
"В рамках этого дела вполне законно, не политически, можно доказать, был ли заговор с целью захвата власти. Отдельные компоненты этого дела могут перекликаться по расследованию НАБУ по Окружному административному суду Киева: там "волчьи" (суд возглавляет Павел Вовк, что переводится как "волк". — Прим. ред.) судьи признаются, что уже "захватили КСУ". Это позволит устранить причастных к правонарушению судей без разрушения института Конституционного суда. Чтобы потом наполнить его достойными кандидатами через конкурсы", — цитирует Юрчишина пресс-служба.
На этой неделе Конституционный суд Украины отменил некоторые антикоррупционные нормы, в частности признал неконституционными ряд положений закона "О предотвращении коррупции" и уголовную ответственность за декларирование недостоверной информации. В результате на Украине закрыли доступ к Единому реестру электронных деклараций.
Некоторые политики утверждают, что все это может привести к негативным последствиям для европейской интеграции Украины, например к приостановке действия безвизового режима с ЕС. В Евросоюзе выразили озабоченность по поводу решения КС.
Президент Владимир Зеленский срочно созвал закрытое заседание Совета национальной безопасности и обороны, а затем внес в Верховную раду проект закона о прекращении полномочий нынешнего состава Конституционного суда и предложил депутатам признать ничтожным решение КС.