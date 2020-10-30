https://ria.ru/20201030/delo-1582263033.html

Против судей КС Украины возбудили дело о захвате власти

Против судей КС Украины возбудили дело о захвате власти

Против судей Конституционного суда Украины возбудили уголовное дело о захвате государственной власти, сообщает пресс-служба партии "Голос". РИА Новости, 30.10.2020

2020-10-30T13:14

2020-10-30T13:14

2020-10-30T14:18

ярослав юрчишин

национальное антикоррупционное бюро украины (набу)

верховная рада украины

владимир зеленский

ситуация на украине

"голос"

конституционный суд украины

украина

в мире

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КИЕВ, 30 окт — РИА Новости. Против судей Конституционного суда Украины возбудили уголовное дело о захвате государственной власти, сообщает пресс-служба партии "Голос".Дело внесли в Единый реестр судебных расследований и направили в Государственное бюро расследований. Поводом для него стало заявление, которое подал накануне депутат Верховной рады от "Голоса" Ярослав Юрчишин."В рамках этого дела вполне законно, не политически, можно доказать, был ли заговор с целью захвата власти. Отдельные компоненты этого дела могут перекликаться по расследованию НАБУ по Окружному административному суду Киева: там "волчьи" (суд возглавляет Павел Вовк, что переводится как "волк". — Прим. ред.) судьи признаются, что уже "захватили КСУ". Это позволит устранить причастных к правонарушению судей без разрушения института Конституционного суда. Чтобы потом наполнить его достойными кандидатами через конкурсы", — цитирует Юрчишина пресс-служба.На этой неделе Конституционный суд Украины отменил некоторые антикоррупционные нормы, в частности признал неконституционными ряд положений закона "О предотвращении коррупции" и уголовную ответственность за декларирование недостоверной информации. В результате на Украине закрыли доступ к Единому реестру электронных деклараций.Некоторые политики утверждают, что все это может привести к негативным последствиям для европейской интеграции Украины, например к приостановке действия безвизового режима с ЕС. В Евросоюзе выразили озабоченность по поводу решения КС.Президент Владимир Зеленский срочно созвал закрытое заседание Совета национальной безопасности и обороны, а затем внес в Верховную раду проект закона о прекращении полномочий нынешнего состава Конституционного суда и предложил депутатам признать ничтожным решение КС.

https://radiosputnik.ria.ru/20201030/kiev-1582228047.html

https://ria.ru/20201030/sudya-1582194911.html

украина

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ярослав юрчишин, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), верховная рада украины, владимир зеленский, ситуация на украине, "голос", конституционный суд украины, украина, в мире