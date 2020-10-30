https://ria.ru/20201030/chinovnik-1582280241.html

Житель Кубани притворился чиновником и "поработал с населением"

Житель Кубани притворился чиновником и "поработал с населением"

Житель Кубани представился советником губернатора, и пока его не "раскрыли", провёл ряд встреч с населением Отрадненского района, рассказали РИА Новости в... РИА Новости, 30.10.2020

2020-10-30T14:11

2020-10-30T14:11

2020-10-30T16:31

россия

отрадненский район

краснодарский край

происшествия

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КРАСНОДАР, 30 окт - РИА Новости. Житель Кубани представился советником губернатора, и пока его не "раскрыли", провёл ряд встреч с населением Отрадненского района, рассказали РИА Новости в пресс-службе муниципалитета.В пятницу в местных Telegram-каналах появилось видео, на котором мужчина в сорочке и галстуке проводит встречи с гражданами и с применением ненормативной лексики разъясняет, что такое лоббирование, и что "была бы его воля, он передушил бы как котят частников, которые гребут бабки и ни за что не несут ответственности", обвиняя их в том, что они "подставляют" главу района. В комментариях к роликам говорится, что в кадре – мужчина, представившийся советником губернатора. В другом фрагменте записи "советник" на камеру извиняется перед жителями, главой района и губернатором за своё поведение. При этом он особенно подчёркивает, что всегда уважал и ценил главу края.Собеседница агентства подчеркнула, что ни администрация района, ни администрация сельского поселения эти встречи не проводила и людей туда не приглашала.При этом, как произошло "раскрытие" лжесоветника губернатора, там пояснить не смогли, как и то, поняло ли руководство района в ходе встреч, что общается не с настоящим представителем главы края. "Глава в любом случае не молчал, что-то говорил. На видео видно, что он что-то отвечает", - сообщили в пресс-службе.Получить комментарий в пресс-службе губернатора Кубани агентству пока не удалось. В ГУМВД по Краснодарскому краю РИА Новости сообщили, что уточняют подробности инцидента.

https://ria.ru/20200928/obman-1577873136.html

https://ria.ru/20180716/1524664915.html

https://ria.ru/20170928/1505753497.html

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краснодарский край

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, отрадненский район, краснодарский край, происшествия