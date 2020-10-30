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Житель Кубани притворился чиновником и "поработал с населением"
Житель Кубани притворился чиновником и "поработал с населением"
Житель Кубани представился советником губернатора, и пока его не "раскрыли", провёл ряд встреч с населением Отрадненского района, рассказали РИА Новости в... РИА Новости, 30.10.2020
2020-10-30T14:11
2020-10-30T16:31
россия
отрадненский район
краснодарский край
происшествия
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КРАСНОДАР, 30 окт - РИА Новости. Житель Кубани представился советником губернатора, и пока его не "раскрыли", провёл ряд встреч с населением Отрадненского района, рассказали РИА Новости в пресс-службе муниципалитета.В пятницу в местных Telegram-каналах появилось видео, на котором мужчина в сорочке и галстуке проводит встречи с гражданами и с применением ненормативной лексики разъясняет, что такое лоббирование, и что "была бы его воля, он передушил бы как котят частников, которые гребут бабки и ни за что не несут ответственности", обвиняя их в том, что они "подставляют" главу района. В комментариях к роликам говорится, что в кадре – мужчина, представившийся советником губернатора. В другом фрагменте записи "советник" на камеру извиняется перед жителями, главой района и губернатором за своё поведение. При этом он особенно подчёркивает, что всегда уважал и ценил главу края.Собеседница агентства подчеркнула, что ни администрация района, ни администрация сельского поселения эти встречи не проводила и людей туда не приглашала.При этом, как произошло "раскрытие" лжесоветника губернатора, там пояснить не смогли, как и то, поняло ли руководство района в ходе встреч, что общается не с настоящим представителем главы края. "Глава в любом случае не молчал, что-то говорил. На видео видно, что он что-то отвечает", - сообщили в пресс-службе.Получить комментарий в пресс-службе губернатора Кубани агентству пока не удалось. В ГУМВД по Краснодарскому краю РИА Новости сообщили, что уточняют подробности инцидента.
https://ria.ru/20200928/obman-1577873136.html
https://ria.ru/20180716/1524664915.html
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россия
отрадненский район
краснодарский край
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россия, отрадненский район, краснодарский край, происшествия

Житель Кубани притворился чиновником и "поработал с населением"

14:11 30.10.2020 (обновлено: 16:31 30.10.2020)
 
Житель Кубани, представившийся советником губернатора. Стоп-кадр видео
Житель Кубани, представившийся советником губернатора. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 30.10.2020
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КРАСНОДАР, 30 окт - РИА Новости. Житель Кубани представился советником губернатора, и пока его не "раскрыли", провёл ряд встреч с населением Отрадненского района, рассказали РИА Новости в пресс-службе муниципалитета.
В пятницу в местных Telegram-каналах появилось видео, на котором мужчина в сорочке и галстуке проводит встречи с гражданами и с применением ненормативной лексики разъясняет, что такое лоббирование, и что "была бы его воля, он передушил бы как котят частников, которые гребут бабки и ни за что не несут ответственности", обвиняя их в том, что они "подставляют" главу района. В комментариях к роликам говорится, что в кадре – мужчина, представившийся советником губернатора. В другом фрагменте записи "советник" на камеру извиняется перед жителями, главой района и губернатором за своё поведение. При этом он особенно подчёркивает, что всегда уважал и ценил главу края.
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"Данный гражданин прибыл к нам 13 октября в Отрадненский район из станицы Динской и представился советником губернатора на общественных началах. В район его пригласила не администрация района, его пригласила группа людей из станицы Передовой, которая называет себя инициативной группой... И встречи, которые проходили с людьми, они тоже инициированы этой группой лиц", - сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации Отрадненского района.

Собеседница агентства подчеркнула, что ни администрация района, ни администрация сельского поселения эти встречи не проводила и людей туда не приглашала.
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"Люди пришли туда, они рассказывали ему о каких-то вопросах, возили его на объекты, которые их волнуют. Никаких проверок он не проводил, никаких документов ему никто не представлял. Он там был несколько дней в Передовой, ночевать там оставался. И в первый день, когда он там был, 13 октября, там на встрече, действительно, присутствовали наш глава и два его заместителя", - уточнили в пресс-службе.

При этом, как произошло "раскрытие" лжесоветника губернатора, там пояснить не смогли, как и то, поняло ли руководство района в ходе встреч, что общается не с настоящим представителем главы края. "Глава в любом случае не молчал, что-то говорил. На видео видно, что он что-то отвечает", - сообщили в пресс-службе.
Получить комментарий в пресс-службе губернатора Кубани агентству пока не удалось. В ГУМВД по Краснодарскому краю РИА Новости сообщили, что уточняют подробности инцидента.
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