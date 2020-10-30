https://ria.ru/20201030/balet-1582305853.html

Волочкова назвала балетмейстера Селюцкого гениальным педагогом

Волочкова назвала балетмейстера Селюцкого гениальным педагогом

Бывший солист Мариинского театра, балетмейстер Геннадий Селюцкий был уникальным человеком и гениальным педагогом, щедро делившимся своим талантом, рассказала... РИА Новости, 30.10.2020

2020-10-30T16:03

2020-10-30T16:03

2020-10-30T16:03

культура

балет

мариинский театр

анастасия волочкова

санкт-петербург

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МОСКВА, 30 окт – РИА Новости. Бывший солист Мариинского театра, балетмейстер Геннадий Селюцкий был уникальным человеком и гениальным педагогом, щедро делившимся своим талантом, рассказала РИА Новости балерина Анастасия ВолочковаБывший солист Мариинского театра, педагог и балетмейстер Геннадий Селюцкий скончался в Санкт-Петербурге на 83-м году жизни, сообщила пресс-служба театра в пятницу.Геннадий Селюцкий по окончании Ленинградского хореографического училища имени Вагановой в 1956 году был принят в труппу Кировского театра. Он выходил на сцену более 30 лет, став первым исполнителем партий в спектаклях "Красный цветок", "Вальсы Равеля", "Испанские миниатюры", "Конькобежцы" и "Левша".В качестве исполнителя Селюцкий сотрудничал с хореографами Константином Сергеевым, Юрием Григоровичем, Леонидом Якобсоном, Вахтангом Чабукиани, Роланом Пети, а в качестве ассистента — с Морисом Бежаром, Джеромом Роббинсом и Пьером Лакоттом.С 1963 года Селюцкий преподавал в Академии русского балета имени Вагановой, а в 2002 году получил звание профессора. Среди его учеников Фарух Рузиматов, Вячеслав Самодуров, Есио Хомура, Эмиль Фаски, Александр Сергеев, Алексей Тимофеев, Максим Петров, Илья Живой и Эрнест Латыпов.

санкт-петербург

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

балет, мариинский театр, анастасия волочкова, санкт-петербург