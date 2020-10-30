Волочкова назвала балетмейстера Селюцкого гениальным педагогом
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАнастасия Волочкова после премьеры спектакля Иосифа Райхельгауза "Пришел мужчина к женщине"
МОСКВА, 30 окт – РИА Новости. Бывший солист Мариинского театра, балетмейстер Геннадий Селюцкий был уникальным человеком и гениальным педагогом, щедро делившимся своим талантом, рассказала РИА Новости балерина Анастасия Волочкова
Бывший солист Мариинского театра, педагог и балетмейстер Геннадий Селюцкий скончался в Санкт-Петербурге на 83-м году жизни, сообщила пресс-служба театра в пятницу.
"Геннадий Наумович - великий педагог, я его знала по Вагановскому училищу, он был педагогом моего самого любимого партнера Евгения Иванченко, с которым мы танцевали с начала пути, с 1993 года. Геннадий Наумович был совершенно уникальный по своим человеческим качествам и как профессионал. Он гений, который растил звезд и делал это щедро делясь своим талантом. Такая утрата невосполнима, уходят творческие люди, педагоги, которых заменить некем, нет сейчас таких педагогов, которые могли встать вровень с Селюцким по своему мастерству и таланту", - сказала Волочкова.
Геннадий Селюцкий по окончании Ленинградского хореографического училища имени Вагановой в 1956 году был принят в труппу Кировского театра. Он выходил на сцену более 30 лет, став первым исполнителем партий в спектаклях "Красный цветок", "Вальсы Равеля", "Испанские миниатюры", "Конькобежцы" и "Левша".
В качестве исполнителя Селюцкий сотрудничал с хореографами Константином Сергеевым, Юрием Григоровичем, Леонидом Якобсоном, Вахтангом Чабукиани, Роланом Пети, а в качестве ассистента — с Морисом Бежаром, Джеромом Роббинсом и Пьером Лакоттом.
С 1963 года Селюцкий преподавал в Академии русского балета имени Вагановой, а в 2002 году получил звание профессора. Среди его учеников Фарух Рузиматов, Вячеслав Самодуров, Есио Хомура, Эмиль Фаски, Александр Сергеев, Алексей Тимофеев, Максим Петров, Илья Живой и Эрнест Латыпов.