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https://ria.ru/20201030/balet-1582305853.html
Волочкова назвала балетмейстера Селюцкого гениальным педагогом
Волочкова назвала балетмейстера Селюцкого гениальным педагогом
Бывший солист Мариинского театра, балетмейстер Геннадий Селюцкий был уникальным человеком и гениальным педагогом, щедро делившимся своим талантом, рассказала... РИА Новости, 30.10.2020
2020-10-30T16:03
2020-10-30T16:03
культура
балет
мариинский театр
анастасия волочкова
санкт-петербург
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МОСКВА, 30 окт – РИА Новости. Бывший солист Мариинского театра, балетмейстер Геннадий Селюцкий был уникальным человеком и гениальным педагогом, щедро делившимся своим талантом, рассказала РИА Новости балерина Анастасия ВолочковаБывший солист Мариинского театра, педагог и балетмейстер Геннадий Селюцкий скончался в Санкт-Петербурге на 83-м году жизни, сообщила пресс-служба театра в пятницу.Геннадий Селюцкий по окончании Ленинградского хореографического училища имени Вагановой в 1956 году был принят в труппу Кировского театра. Он выходил на сцену более 30 лет, став первым исполнителем партий в спектаклях "Красный цветок", "Вальсы Равеля", "Испанские миниатюры", "Конькобежцы" и "Левша".В качестве исполнителя Селюцкий сотрудничал с хореографами Константином Сергеевым, Юрием Григоровичем, Леонидом Якобсоном, Вахтангом Чабукиани, Роланом Пети, а в качестве ассистента — с Морисом Бежаром, Джеромом Роббинсом и Пьером Лакоттом.С 1963 года Селюцкий преподавал в Академии русского балета имени Вагановой, а в 2002 году получил звание профессора. Среди его учеников Фарух Рузиматов, Вячеслав Самодуров, Есио Хомура, Эмиль Фаски, Александр Сергеев, Алексей Тимофеев, Максим Петров, Илья Живой и Эрнест Латыпов.
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балет, мариинский театр, анастасия волочкова, санкт-петербург

Волочкова назвала балетмейстера Селюцкого гениальным педагогом

16:03 30.10.2020
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАнастасия Волочкова после премьеры спектакля Иосифа Райхельгауза "Пришел мужчина к женщине"
Анастасия Волочкова после премьеры спектакля Иосифа Райхельгауза Пришел мужчина к женщине - РИА Новости, 1920, 30.10.2020
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 30 окт – РИА Новости. Бывший солист Мариинского театра, балетмейстер Геннадий Селюцкий был уникальным человеком и гениальным педагогом, щедро делившимся своим талантом, рассказала РИА Новости балерина Анастасия Волочкова
Бывший солист Мариинского театра, педагог и балетмейстер Геннадий Селюцкий скончался в Санкт-Петербурге на 83-м году жизни, сообщила пресс-служба театра в пятницу.
"Геннадий Наумович - великий педагог, я его знала по Вагановскому училищу, он был педагогом моего самого любимого партнера Евгения Иванченко, с которым мы танцевали с начала пути, с 1993 года. Геннадий Наумович был совершенно уникальный по своим человеческим качествам и как профессионал. Он гений, который растил звезд и делал это щедро делясь своим талантом. Такая утрата невосполнима, уходят творческие люди, педагоги, которых заменить некем, нет сейчас таких педагогов, которые могли встать вровень с Селюцким по своему мастерству и таланту", - сказала Волочкова.
Геннадий Селюцкий по окончании Ленинградского хореографического училища имени Вагановой в 1956 году был принят в труппу Кировского театра. Он выходил на сцену более 30 лет, став первым исполнителем партий в спектаклях "Красный цветок", "Вальсы Равеля", "Испанские миниатюры", "Конькобежцы" и "Левша".
В качестве исполнителя Селюцкий сотрудничал с хореографами Константином Сергеевым, Юрием Григоровичем, Леонидом Якобсоном, Вахтангом Чабукиани, Роланом Пети, а в качестве ассистента — с Морисом Бежаром, Джеромом Роббинсом и Пьером Лакоттом.
С 1963 года Селюцкий преподавал в Академии русского балета имени Вагановой, а в 2002 году получил звание профессора. Среди его учеников Фарух Рузиматов, Вячеслав Самодуров, Есио Хомура, Эмиль Фаски, Александр Сергеев, Алексей Тимофеев, Максим Петров, Илья Живой и Эрнест Латыпов.
 
КультураБалетМариинский театрАнастасия ВолочковаСанкт-Петербург
 
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