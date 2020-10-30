Умер бывший солист Мариинки Геннадий Селюцкий
"С прискорбием сообщаем, что вчера ушел из жизни заслуженный̆ деятель искусств России, педагог и в прошлом солист Мариинского театра Геннадий Селюцкий… Выражаем соболезнования семье, друзьям и коллегам выдающегося артиста и педагога", - говорится в Instagram-аккаунте Мариинки.
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С прискорбием сообщаем, что вчера ушёл из жизни заслуженный деятель искусств России, педагог и в прошлом солист Мариинского театра Геннадий Селюцкий. ⠀ По окончании Ленинградского хореографического училища им. А. Я. Вагановой в 1956 году Геннадий Селюцкий был принят в труппу Кировского театра. Более 30 лет, до 1990 года, он выходил на сцену театра, став первым исполнителем партий в спектаклях «Красный цветок» (Ван Ли Чен), «Вальсы Равеля» (2-й и 7-й вальсы), «Испанские миниатюры» (Тореро), «Конькобежцы» (Конькобежец), «Левша» (Николай), номера «Вальс-фантазия». ⠀ В репертуар солиста вошли классические Зигфрид и Ротбарт в «Лебедином озере», Дезире и Каталабют в «Спящей красавице», Верховный брамин в «Баядерке», а также Вацлав и Гирей в «Бахчисарайском фонтане», Визирь в «Легенде о любви», Красс в «Спартаке» и другие работы. ⠀ Как исполнитель Геннадий Селюцкий сотрудничал с хореографами Константином Сергеевым, Юрием Григоровичем, Леонидом Якобсоном, Вахтангом Чабукиани, Роланом Пети; а в качестве ассистента — с Морисом Бежаром, Джеромом Роббинсом, Пьером Лакоттом, Роланом Пети. ⠀ С 1963 года Геннадий Наумович преподавал в Академии Русского балета им. Вагановой, а в 2002 году получил звание профессора. Среди его учеников Фарух Рузиматов, Вячеслав Самодуров, Есио Хомура, Эмиль Фаски, Александр Сергеев, Алексей Тимофеев, Максим Петров, Илья Живой, Эрнест Латыпов. ⠀ В качестве балетмейстера-репетитора Мариинского театра Геннадий Наумович готовил партии с Игорем Зеленским, Константином Заклинским, Махаром Вазиевым, Юлией Махалиной, Андрисом Лиепой, Виктором Барановым, Игорем Колбом, Данилой Корсунцевым, Евгением Иванченко, Андреем Ермаковым, Евгением Коноваловым, Виктором Кайшетой и другими исполнителями. ⠀ Выражаем соболезнования семье, друзьям и коллегам выдающегося артиста и педагога... #mariinsky #мариинский #ГеннадийСелюцкий