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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201030/armyanin-1582200291.html
В Ереване опровергли заявления Баку об отказе принимать пожилого армянина
В Ереване опровергли заявления Баку об отказе принимать пожилого армянина
Защитник прав человека Армении Арман Татоян опроверг заявление Баку о том, что якобы армянская сторона отказалась принимать 84-летнего соотечественника,... РИА Новости, 30.10.2020
2020-10-30T01:54
2020-10-30T01:54
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
арман татоян
нагорный карабах
москва
ереван
сша
азербайджан
армения
в мире
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ЕРЕВАН, 30 окт - РИА Новости. Защитник прав человека Армении Арман Татоян опроверг заявление Баку о том, что якобы армянская сторона отказалась принимать 84-летнего соотечественника, которого Азербайджан был готов передать Еревану.В четверг пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян сообщила, что при посредничестве России азербайджанская сторона передала Еревану тела около 30 армянских военных и вернула одного мирного жителя.Татоян отметил, что сразу после заявления властей Азербайджана в компетентные органы Армении были направлены срочные запросы. "Выяснилось, что на самом деле, по заключению врачей, нынешнее состояние здоровья нашего соотечественника не позволяет его передачу. Власти Азербайджана были поставлены в известность о медицинском заключении о недопустимости его передачи", - отметил Татоян.Он добавил, что в ответ на запросы защитника прав человека власти Армении выразили однозначную готовность организовать возвращение соотечественника при первой же возможности. "Армянской стороне 29 октября была передана 85-летняя Евгения Бабаян", - уточнил Татоян.Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября. Госдеп США объявлял о достигнутой договоренности о гуманитарном прекращении огня с утра 26 октября, но и после этого стороны конфликта заявляли, что противник не соблюдает перемирие.
https://ria.ru/20201029/karabakh-1582128425.html
https://ria.ru/20201030/opolchenie-1582194727.html
нагорный карабах
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сша
азербайджан
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арман татоян, нагорный карабах, москва, ереван, сша, азербайджан, армения, в мире

В Ереване опровергли заявления Баку об отказе принимать пожилого армянина

01:54 30.10.2020
 
CC0 / beejees / Пожилой мужчина
Пожилой мужчина - РИА Новости, 1920, 30.10.2020
CC0 / beejees /
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ЕРЕВАН, 30 окт - РИА Новости. Защитник прав человека Армении Арман Татоян опроверг заявление Баку о том, что якобы армянская сторона отказалась принимать 84-летнего соотечественника, которого Азербайджан был готов передать Еревану.
В четверг пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян сообщила, что при посредничестве России азербайджанская сторона передала Еревану тела около 30 армянских военных и вернула одного мирного жителя.

"Власти Азербайджана 29 октября заявили, что армянская сторона отказалась принять 84-летнего Мишу Мелкумяна (гражданское лицо). Результаты проверки защитника прав человека Армении показали, что данное заявление не соответствует действительности", - говорится в заявлении омбудсмена, размещенном на его странице в Facebook.

Татоян отметил, что сразу после заявления властей Азербайджана в компетентные органы Армении были направлены срочные запросы. "Выяснилось, что на самом деле, по заключению врачей, нынешнее состояние здоровья нашего соотечественника не позволяет его передачу. Власти Азербайджана были поставлены в известность о медицинском заключении о недопустимости его передачи", - отметил Татоян.
Он добавил, что в ответ на запросы защитника прав человека власти Армении выразили однозначную готовность организовать возвращение соотечественника при первой же возможности. "Армянской стороне 29 октября была передана 85-летняя Евгения Бабаян", - уточнил Татоян.
Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян во время онлайн-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 29.10.2020
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Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.
В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября. Госдеп США объявлял о достигнутой договоренности о гуманитарном прекращении огня с утра 26 октября, но и после этого стороны конфликта заявляли, что противник не соблюдает перемирие.
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаАрман ТатоянНагорный КарабахМоскваЕреванСШААзербайджанАрменияВ мире
 
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