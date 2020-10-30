https://ria.ru/20201030/armyanin-1582200291.html

В Ереване опровергли заявления Баку об отказе принимать пожилого армянина

В Ереване опровергли заявления Баку об отказе принимать пожилого армянина

Защитник прав человека Армении Арман Татоян опроверг заявление Баку о том, что якобы армянская сторона отказалась принимать 84-летнего соотечественника,... РИА Новости, 30.10.2020

2020-10-30T01:54

2020-10-30T01:54

2020-10-30T01:54

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

арман татоян

нагорный карабах

москва

ереван

сша

азербайджан

армения

в мире

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ЕРЕВАН, 30 окт - РИА Новости. Защитник прав человека Армении Арман Татоян опроверг заявление Баку о том, что якобы армянская сторона отказалась принимать 84-летнего соотечественника, которого Азербайджан был готов передать Еревану.В четверг пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян сообщила, что при посредничестве России азербайджанская сторона передала Еревану тела около 30 армянских военных и вернула одного мирного жителя.Татоян отметил, что сразу после заявления властей Азербайджана в компетентные органы Армении были направлены срочные запросы. "Выяснилось, что на самом деле, по заключению врачей, нынешнее состояние здоровья нашего соотечественника не позволяет его передачу. Власти Азербайджана были поставлены в известность о медицинском заключении о недопустимости его передачи", - отметил Татоян.Он добавил, что в ответ на запросы защитника прав человека власти Армении выразили однозначную готовность организовать возвращение соотечественника при первой же возможности. "Армянской стороне 29 октября была передана 85-летняя Евгения Бабаян", - уточнил Татоян.Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября. Госдеп США объявлял о достигнутой договоренности о гуманитарном прекращении огня с утра 26 октября, но и после этого стороны конфликта заявляли, что противник не соблюдает перемирие.

https://ria.ru/20201029/karabakh-1582128425.html

https://ria.ru/20201030/opolchenie-1582194727.html

нагорный карабах

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ереван

сша

азербайджан

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

арман татоян, нагорный карабах, москва, ереван, сша, азербайджан, армения, в мире