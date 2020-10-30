В Ереване опровергли заявления Баку об отказе принимать пожилого армянина
ЕРЕВАН, 30 окт - РИА Новости. Защитник прав человека Армении Арман Татоян опроверг заявление Баку о том, что якобы армянская сторона отказалась принимать 84-летнего соотечественника, которого Азербайджан был готов передать Еревану.
В четверг пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян сообщила, что при посредничестве России азербайджанская сторона передала Еревану тела около 30 армянских военных и вернула одного мирного жителя.
"Власти Азербайджана 29 октября заявили, что армянская сторона отказалась принять 84-летнего Мишу Мелкумяна (гражданское лицо). Результаты проверки защитника прав человека Армении показали, что данное заявление не соответствует действительности", - говорится в заявлении омбудсмена, размещенном на его странице в Facebook.
Татоян отметил, что сразу после заявления властей Азербайджана в компетентные органы Армении были направлены срочные запросы. "Выяснилось, что на самом деле, по заключению врачей, нынешнее состояние здоровья нашего соотечественника не позволяет его передачу. Власти Азербайджана были поставлены в известность о медицинском заключении о недопустимости его передачи", - отметил Татоян.
Он добавил, что в ответ на запросы защитника прав человека власти Армении выразили однозначную готовность организовать возвращение соотечественника при первой же возможности. "Армянской стороне 29 октября была передана 85-летняя Евгения Бабаян", - уточнил Татоян.
Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.
В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября. Госдеп США объявлял о достигнутой договоренности о гуманитарном прекращении огня с утра 26 октября, но и после этого стороны конфликта заявляли, что противник не соблюдает перемирие.