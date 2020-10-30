https://ria.ru/20201030/antiterror-1582221904.html

Россия осудила отказ США от совместной работы по антитеррору

Россия осудила отказ США от совместной работы по антитеррору

США, приостановив работу по антитеррору с РФ, вредят сами себе, партнёрство могло быть обоюдополезным, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Олег... РИА Новости, 30.10.2020

2020-10-30T10:11

2020-10-30T10:11

2020-10-30T11:41

россия

олег сыромолотов

владимир путин

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сша

в мире

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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. США, приостановив работу по антитеррору с РФ, вредят сами себе, партнёрство могло быть обоюдополезным, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов."Приостановить работу в этом формате под надуманным предлогом было односторонним решением Вашингтона, принятым в угоду антироссийски настроенному политическому истеблишменту без учета текущих реалий в сфере безопасности", - добавил Сыромолотов.По словам замглавы МИД РФ, "очевидно, что в сложившейся ситуации американское руководство вредит само себе – наше сотрудничество в сфере антитеррора могло бы быть обоюдополезным как в двустороннем плане, так и в контексте совместного вклада в глобальные усилия по самому широкому спектру актуальных вопросов международной антитеррористической повестки дня"."Мы уже много раз доводили до сведения наших американских партнеров: Россия готова продолжить работу в этом формате, но только при условии взаимной заинтересованности, основанной на прагматичном и, главное, разумном подходе с обеих сторон", - сказал Сыромолотов."По линии же правоохранительных органов и спецслужб контакты продолжаются", - заметил он.По его словам, "буквально на днях президент Российской Федерации Владимир Путин в ответ на соответствующий вопрос СМИ отметил, что Москва в целом довольна этим сотрудничеством, но оно "могло бы быть еще лучше"".Читайте полный текст интервью Олега Сыромолотова >>

https://radiosputnik.ria.ru/20201025/politika-1581444581.html

https://ria.ru/20200513/1571401141.html

россия

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, олег сыромолотов, владимир путин, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сша, в мире