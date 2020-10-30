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https://ria.ru/20201030/antiterror-1582221904.html
Россия осудила отказ США от совместной работы по антитеррору
Россия осудила отказ США от совместной работы по антитеррору
США, приостановив работу по антитеррору с РФ, вредят сами себе, партнёрство могло быть обоюдополезным, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Олег... РИА Новости, 30.10.2020
2020-10-30T10:11
2020-10-30T11:41
россия
олег сыромолотов
владимир путин
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сша
в мире
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. США, приостановив работу по антитеррору с РФ, вредят сами себе, партнёрство могло быть обоюдополезным, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов."Приостановить работу в этом формате под надуманным предлогом было односторонним решением Вашингтона, принятым в угоду антироссийски настроенному политическому истеблишменту без учета текущих реалий в сфере безопасности", - добавил Сыромолотов.По словам замглавы МИД РФ, "очевидно, что в сложившейся ситуации американское руководство вредит само себе – наше сотрудничество в сфере антитеррора могло бы быть обоюдополезным как в двустороннем плане, так и в контексте совместного вклада в глобальные усилия по самому широкому спектру актуальных вопросов международной антитеррористической повестки дня"."Мы уже много раз доводили до сведения наших американских партнеров: Россия готова продолжить работу в этом формате, но только при условии взаимной заинтересованности, основанной на прагматичном и, главное, разумном подходе с обеих сторон", - сказал Сыромолотов."По линии же правоохранительных органов и спецслужб контакты продолжаются", - заметил он.По его словам, "буквально на днях президент Российской Федерации Владимир Путин в ответ на соответствующий вопрос СМИ отметил, что Москва в целом довольна этим сотрудничеством, но оно "могло бы быть еще лучше"".Читайте полный текст интервью Олега Сыромолотова &gt;&gt;
https://radiosputnik.ria.ru/20201025/politika-1581444581.html
https://ria.ru/20200513/1571401141.html
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россия, олег сыромолотов, владимир путин, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сша, в мире

Россия осудила отказ США от совместной работы по антитеррору

10:11 30.10.2020 (обновлено: 11:41 30.10.2020)
 
© Фото : МИД РоссииЗдание МИД России
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 30.10.2020
© Фото : МИД России
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. США, приостановив работу по антитеррору с РФ, вредят сами себе, партнёрство могло быть обоюдополезным, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов.
"В 2018-2019 годах нам удалось провести два весьма продуктивных раунда переговоров в Вене, а это – четыре обстоятельных встречи по линии внешнеполитических ведомств России и США с подключением экспертов профильных министерств и ведомств", - сказал он.
"Приостановить работу в этом формате под надуманным предлогом было односторонним решением Вашингтона, принятым в угоду антироссийски настроенному политическому истеблишменту без учета текущих реалий в сфере безопасности", - добавил Сыромолотов.
По словам замглавы МИД РФ, "очевидно, что в сложившейся ситуации американское руководство вредит само себе – наше сотрудничество в сфере антитеррора могло бы быть обоюдополезным как в двустороннем плане, так и в контексте совместного вклада в глобальные усилия по самому широкому спектру актуальных вопросов международной антитеррористической повестки дня".
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"Помогали не раз". Путин о контактах с США по противодействию терроризму
"Мы уже много раз доводили до сведения наших американских партнеров: Россия готова продолжить работу в этом формате, но только при условии взаимной заинтересованности, основанной на прагматичном и, главное, разумном подходе с обеих сторон", - сказал Сыромолотов.
"По линии же правоохранительных органов и спецслужб контакты продолжаются", - заметил он.
По его словам, "буквально на днях президент Российской Федерации Владимир Путин в ответ на соответствующий вопрос СМИ отметил, что Москва в целом довольна этим сотрудничеством, но оно "могло бы быть еще лучше"".
"В последнее время госсекретарь США Майк Помпео и его первый заместитель Стивен Биган заявляли, что намерены продолжать диалог по антитеррору с Россией. Но пока это только слова", - заключил он.
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Читайте полный текст интервью Олега Сыромолотова >>
 
РоссияОлег СыромолотовВладимир ПутинМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)СШАВ мире
 
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