Россия осудила отказ США от совместной работы по антитеррору
10:11 30.10.2020 (обновлено: 11:41 30.10.2020)
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. США, приостановив работу по антитеррору с РФ, вредят сами себе, партнёрство могло быть обоюдополезным, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов.
"В 2018-2019 годах нам удалось провести два весьма продуктивных раунда переговоров в Вене, а это – четыре обстоятельных встречи по линии внешнеполитических ведомств России и США с подключением экспертов профильных министерств и ведомств", - сказал он.
"Приостановить работу в этом формате под надуманным предлогом было односторонним решением Вашингтона, принятым в угоду антироссийски настроенному политическому истеблишменту без учета текущих реалий в сфере безопасности", - добавил Сыромолотов.
По словам замглавы МИД РФ, "очевидно, что в сложившейся ситуации американское руководство вредит само себе – наше сотрудничество в сфере антитеррора могло бы быть обоюдополезным как в двустороннем плане, так и в контексте совместного вклада в глобальные усилия по самому широкому спектру актуальных вопросов международной антитеррористической повестки дня".
"Мы уже много раз доводили до сведения наших американских партнеров: Россия готова продолжить работу в этом формате, но только при условии взаимной заинтересованности, основанной на прагматичном и, главное, разумном подходе с обеих сторон", - сказал Сыромолотов.
"По линии же правоохранительных органов и спецслужб контакты продолжаются", - заметил он.
По его словам, "буквально на днях президент Российской Федерации Владимир Путин в ответ на соответствующий вопрос СМИ отметил, что Москва в целом довольна этим сотрудничеством, но оно "могло бы быть еще лучше"".
"В последнее время госсекретарь США Майк Помпео и его первый заместитель Стивен Биган заявляли, что намерены продолжать диалог по антитеррору с Россией. Но пока это только слова", - заключил он.