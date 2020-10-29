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https://ria.ru/20201029/zooparki-1581909383.html
В Польше подростки займутся изготовлением игрушек для обитателей зоопарка
Зоопарк польского города Лодзь объявил акцию по изготовлению игрушек для животных, которая поможет детям и подросткам скоротать время на карантине, сообщает... РИА Новости, 29.10.2020
2020-10-29T02:56
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туризм
зоопарки
новости - туризм
польша
лодзь
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<strong>МОСКВА, 29 окт – РИА Новости. </strong>Зоопарк польского города Лодзь объявил акцию по изготовлению игрушек для животных, которая поможет детям и подросткам скоротать время на карантине, <a href="https://euro-pulse.ru/news/v-polskom-gorode-deti-smogut-smasterit-igrushki-dlya-obitatelej-zooparka" target="_blank">сообщает</a> "Европульс".Им <a href="https://www.facebook.com/zoolodz/posts/2770209236557272" target="_blank">предложили</a> сделать игрушки для обитателей зоосада — любой формы и размера, но обязательно из экологически чистых материалов. Это могут быть мягкие предметы из натуральных тканей, деревянные коробки и даже головоломки вроде пирамидок, спортивные снаряды, например, лестницы для мелких животных и птиц.Работники зоопарка проведут серию онлайн-лекций, где расскажут, какие животные играют в игрушки и что больше всего подходит разным видам. Например, представители семейства кошачьих (даже львы и тигры) очень любят забираться в картонные коробки. А многим животным смотрители кладут еду в головоломки (к примеру, в плетеные корзины). Главное – чтобы игрушки не навредили животным.В Польше зоопарки не в первый раз проводят спецакцию для своих обитателей. Например, зоосад Гданьска несколько лет назад устроил праздничный ужин для животных на Рождество: львам достались мясные блюда, сурикатам — свежий белый хлеб, попугаям – смесь орехов, а для жирафа вкусные подарки были развешаны на специально установленной елке.
https://ria.ru/20201027/serbiya-1580500668.html
польша
лодзь
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туризм, зоопарки, новости - туризм, польша, лодзь, гданьск

В Польше подростки займутся изготовлением игрушек для обитателей зоопарка

02:56 29.10.2020 (обновлено: 03:14 29.10.2020)
 
© Фото : с сайта Северского зоопаркаКартонные чучела для животных Северского зоопарка
Картонные чучела для животных Северского зоопарка - РИА Новости, 1920, 29.10.2020
© Фото : с сайта Северского зоопарка
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МОСКВА, 29 окт – РИА Новости. Зоопарк польского города Лодзь объявил акцию по изготовлению игрушек для животных, которая поможет детям и подросткам скоротать время на карантине, сообщает "Европульс".
Им предложили сделать игрушки для обитателей зоосада — любой формы и размера, но обязательно из экологически чистых материалов. Это могут быть мягкие предметы из натуральных тканей, деревянные коробки и даже головоломки вроде пирамидок, спортивные снаряды, например, лестницы для мелких животных и птиц.
Работники зоопарка проведут серию онлайн-лекций, где расскажут, какие животные играют в игрушки и что больше всего подходит разным видам. Например, представители семейства кошачьих (даже львы и тигры) очень любят забираться в картонные коробки. А многим животным смотрители кладут еду в головоломки (к примеру, в плетеные корзины). Главное – чтобы игрушки не навредили животным.
В Польше зоопарки не в первый раз проводят спецакцию для своих обитателей. Например, зоосад Гданьска несколько лет назад устроил праздничный ужин для животных на Рождество: львам достались мясные блюда, сурикатам — свежий белый хлеб, попугаям – смесь орехов, а для жирафа вкусные подарки были развешаны на специально установленной елке.
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