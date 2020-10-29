https://ria.ru/20201029/zapret-1582142156.html
В КЧР залам торжеств запретили проведение любых массовых мероприятий
В КЧР залам торжеств запретили проведение любых массовых мероприятий
Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов подписал указ о приостановке работы всех залов торжеств, организации свадебных, корпоративных, поминальных и иных... РИА Новости, 29.10.2020
2020-10-29T17:25
2020-10-29T17:25
2020-10-29T17:25
карачаево-черкесская республика
рашид темрезов
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ЧЕРКЕССК, 29 окт - РИА Новости. Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов подписал указ о приостановке работы всех залов торжеств, организации свадебных, корпоративных, поминальных и иных массовых мероприятий. Глава республики пояснил, что принятые ограничительные меры связаны с ежедневным приростом больных и госпитализированных с диагнозом COVID-19."Именно такие массовые мероприятия не раз становились очагами распространения болезни", - написал Темрезов на своей странице в социальных сетях.Работа залов торжеств и организация свадебных, корпоративных, поминальных и иных массовых мероприятий приостанавливается до 15 ноября.Всем остальным организациям общепита глава республики поручил строго обеспечить соблюдение всех методрекомендаций Роспотребнадзора при организации работы в период пандемии.
https://ria.ru/20201026/shkoly-1581619131.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рашид темрезов