https://ria.ru/20201029/zapret-1582142156.html

В КЧР залам торжеств запретили проведение любых массовых мероприятий

В КЧР залам торжеств запретили проведение любых массовых мероприятий

Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов подписал указ о приостановке работы всех залов торжеств, организации свадебных, корпоративных, поминальных и иных... РИА Новости, 29.10.2020

2020-10-29T17:25

2020-10-29T17:25

2020-10-29T17:25

карачаево-черкесская республика

рашид темрезов

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ЧЕРКЕССК, 29 окт - РИА Новости. Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов подписал указ о приостановке работы всех залов торжеств, организации свадебных, корпоративных, поминальных и иных массовых мероприятий. Глава республики пояснил, что принятые ограничительные меры связаны с ежедневным приростом больных и госпитализированных с диагнозом COVID-19."Именно такие массовые мероприятия не раз становились очагами распространения болезни", - написал Темрезов на своей странице в социальных сетях.Работа залов торжеств и организация свадебных, корпоративных, поминальных и иных массовых мероприятий приостанавливается до 15 ноября.Всем остальным организациям общепита глава республики поручил строго обеспечить соблюдение всех методрекомендаций Роспотребнадзора при организации работы в период пандемии.

https://ria.ru/20201026/shkoly-1581619131.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

рашид темрезов