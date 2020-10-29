Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - проекта Карачаево-Черкесская республика
Карачаево-Черкесская Республика
https://ria.ru/20201029/zapret-1582142156.html
В КЧР залам торжеств запретили проведение любых массовых мероприятий
В КЧР залам торжеств запретили проведение любых массовых мероприятий
Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов подписал указ о приостановке работы всех залов торжеств, организации свадебных, корпоративных, поминальных и иных... РИА Новости, 29.10.2020
2020-10-29T17:25
2020-10-29T17:25
карачаево-черкесская республика
рашид темрезов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569958591_0:219:1000:782_1400x0_80_0_0_4abc92e66732a4e45fad55e7b80eede9.jpg
ЧЕРКЕССК, 29 окт - РИА Новости. Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов подписал указ о приостановке работы всех залов торжеств, организации свадебных, корпоративных, поминальных и иных массовых мероприятий. Глава республики пояснил, что принятые ограничительные меры связаны с ежедневным приростом больных и госпитализированных с диагнозом COVID-19."Именно такие массовые мероприятия не раз становились очагами распространения болезни", - написал Темрезов на своей странице в социальных сетях.Работа залов торжеств и организация свадебных, корпоративных, поминальных и иных массовых мероприятий приостанавливается до 15 ноября.Всем остальным организациям общепита глава республики поручил строго обеспечить соблюдение всех методрекомендаций Роспотребнадзора при организации работы в период пандемии.
https://ria.ru/20201026/shkoly-1581619131.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569958591_0:125:1000:875_1400x0_80_0_0_7f87cf8586daf49b58a3033767fada7b.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
рашид темрезов

В КЧР залам торжеств запретили проведение любых массовых мероприятий

17:25 29.10.2020
 
© Фото : аккаунт Рашида Темрезова в InstagramГлава Карачаево-Черкесской Республики Рашид Темрезов
Глава Карачаево-Черкесской Республики Рашид Темрезов - РИА Новости, 1920, 29.10.2020
© Фото : аккаунт Рашида Темрезова в Instagram
Читать ria.ru в
ЧЕРКЕССК, 29 окт - РИА Новости. Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов подписал указ о приостановке работы всех залов торжеств, организации свадебных, корпоративных, поминальных и иных массовых мероприятий.
Глава республики пояснил, что принятые ограничительные меры связаны с ежедневным приростом больных и госпитализированных с диагнозом COVID-19.
Пустой учебный класс в московской школе - РИА Новости, 1920, 26.10.2020
26 октября, 17:16Карачаево-Черкесская Республика
В КЧР до 2022 года в школах создадут около двух тысяч ученических мест
"Именно такие массовые мероприятия не раз становились очагами распространения болезни", - написал Темрезов на своей странице в социальных сетях.
Работа залов торжеств и организация свадебных, корпоративных, поминальных и иных массовых мероприятий приостанавливается до 15 ноября.
Всем остальным организациям общепита глава республики поручил строго обеспечить соблюдение всех методрекомендаций Роспотребнадзора при организации работы в период пандемии.
 
Карачаево-Черкесская РеспубликаРашид Темрезов
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:16Пашинян призвал назвать виновника нарушения перемирия в НКР
01:15Стало известно, что нашли у совершившего теракт в Ницце мужчины
01:10Мадуро заявил, что Facebook удалил его публикации о лекарстве от COVID-19
00:56Еврокомиссия выделит 220 миллионов евро для перевозки больных COVID-19
00:49Экипаж МКС назвал возможную причину появления трещины в российском модуле
00:45Глава Еврокомиссии рассказала, как страны ЕС получат вакцину от COVID-19
00:43В Карабахе рассказали, с чем связаны звуки взрывов в Степанакерте
00:39Экипаж МКС рассказал об особенности трещины в российском модуле
00:29ЛАГ призвала ввести уголовную ответственность за оскорбление мусульман
00:22В ресторанах России с пятницы запрещено курение кальянов и вейпов
00:11Главу Конституционного суда Украины проверяют на причастность к банде
00:07Президент Армении утвердил закон, регулирующий деятельность ополчения
00:00Мэр Вашингтона предупредила о возможных беспорядках в день выборов
23:46Адвоката экс-полицейского по делу Голунова лишили статуса на два года
23:29Познер предложил высылать мигрантов после теракта во Франции
23:21Совершивший теракт в Ницце мужчина оказался выходцем из Туниса
23:10Россиянам рассказали о погоде в ноябре
23:02В Москве умерли 69 пациентов с коронавирусом
22:45Пожарные ликвидировали открытое горение в подмосковной промзоне
22:45Установлен основной источник распространения коронавируса
Лента новостейМолния