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Ленинградская область
Ленинградская область
https://ria.ru/20201029/zakon-1582142440.html
Закон о соцгарантиях в Ленобласти вступит в силу в начале 2021 года
Закон о соцгарантиях в Ленобласти вступит в силу в начале 2021 года
Областной закон "О дополнительных социальных гарантиях и стандартах Ленинградской области" может вступить в силу после одобрения депутатами Законодательного... РИА Новости, 29.10.2020
2020-10-29T17:26
2020-10-29T17:26
ленинградская область
александр дрозденко
ленинградская область
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 окт — РИА Новости. Областной закон "О дополнительных социальных гарантиях и стандартах Ленинградской области" может вступить в силу после одобрения депутатами Законодательного собрания с 1 января 2021 года, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко на заседании правительства в четверг.По его словам, законопроект, предусматривающий гарантии в области здравоохранения, образования, культуры, туризма, благоустройства территорий, дорожного хозяйства и других, уже прошел широкое общественное обсуждение."Закон направлен на повышение уровня жизни населения Ленинградской области. Многие статьи закона уже нашли отражение в бюджете Ленинградской области на 2021 год. Кроме того, документ ляжет в основу оценки качества работы каждого сотрудника администрации", ─ сказал глава региона.В свою очередь заместитель председателя правительства Ленинградской области по социальным вопросам Николай Емельянов, отметил, что в документе закреплены доступная и квалифицированная медицинская помощь, приобретение новой медицинской техники на сумму не менее 1 миллиарда рублей в год, строительство амбулаторий, фельдшерско-акушерских пунктов, поликлиник и передвижных медицинских комплексов, а также предоставление жилья медицинским работникам.Также область гарантирует общедоступное дошкольное образование детей, поддержку талантливых ребят. Законом предусмотрено создание губернаторского лицея на 350 мест и 4 технопарков-кванториумов. Социальные гарантии в сфере труда предусматривают достойную заработную плату, трудоустройство выпускников, оплата общественных работ.Приоритетной для Ленинградской области остается поддержка семей при рождении детей, семей с детьми-инвалидами и пенсионеров.Новый закон также обеспечит обязательное благоустройство территории, развитие сети автомобильных дорог, газификацию населенных пунктов и расселение аварийного жилья. В сфере культуры и туризма гарантированы строительство учреждений культуры, создание комплексных туристических маршрутов.
https://ria.ru/20201014/lenoblast-1579711313.html
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александр дрозденко, ленинградская область

Закон о соцгарантиях в Ленобласти вступит в силу в начале 2021 года

17:26 29.10.2020
 
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Лениниградской областиГубернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко - РИА Новости, 1920, 29.10.2020
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Лениниградской области
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 окт — РИА Новости. Областной закон "О дополнительных социальных гарантиях и стандартах Ленинградской области" может вступить в силу после одобрения депутатами Законодательного собрания с 1 января 2021 года, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко на заседании правительства в четверг.
По его словам, законопроект, предусматривающий гарантии в области здравоохранения, образования, культуры, туризма, благоустройства территорий, дорожного хозяйства и других, уже прошел широкое общественное обсуждение.
"Закон направлен на повышение уровня жизни населения Ленинградской области. Многие статьи закона уже нашли отражение в бюджете Ленинградской области на 2021 год. Кроме того, документ ляжет в основу оценки качества работы каждого сотрудника администрации", ─ сказал глава региона.
В свою очередь заместитель председателя правительства Ленинградской области по социальным вопросам Николай Емельянов, отметил, что в документе закреплены доступная и квалифицированная медицинская помощь, приобретение новой медицинской техники на сумму не менее 1 миллиарда рублей в год, строительство амбулаторий, фельдшерско-акушерских пунктов, поликлиник и передвижных медицинских комплексов, а также предоставление жилья медицинским работникам.
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко - РИА Новости, 1920, 14.10.2020
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Дрозденко: Ленобласть, сохраняя экономику, усиливают антиковидные меры
Также область гарантирует общедоступное дошкольное образование детей, поддержку талантливых ребят. Законом предусмотрено создание губернаторского лицея на 350 мест и 4 технопарков-кванториумов. Социальные гарантии в сфере труда предусматривают достойную заработную плату, трудоустройство выпускников, оплата общественных работ.
Приоритетной для Ленинградской области остается поддержка семей при рождении детей, семей с детьми-инвалидами и пенсионеров.
Новый закон также обеспечит обязательное благоустройство территории, развитие сети автомобильных дорог, газификацию населенных пунктов и расселение аварийного жилья. В сфере культуры и туризма гарантированы строительство учреждений культуры, создание комплексных туристических маршрутов.
 
Ленинградская областьАлександр ДрозденкоЛенинградская область
 
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