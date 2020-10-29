https://ria.ru/20201029/vysylat-1582192810.html

Познер предложил высылать мигрантов после теракта во Франции

Познер предложил высылать мигрантов после теракта во Франции

Телеведущий Владимир Познер предложил принять жесткие меры против мигрантов во Франции после теракта в Ницце. РИА Новости, 29.10.2020

2020-10-29T23:29

2020-10-29T23:29

2020-10-29T23:51

вооруженные нападения во франции

кристиан эстрози

эммануэль макрон

владимир познер

авиньон

франция

ницца

в мире

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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Телеведущий Владимир Познер предложил принять жесткие меры против мигрантов во Франции после теракта в Ницце."Я вам могу сказать, как французский гражданин, что я считал бы необходимым немедленно отреагировать на произошедшее таким образом: собрать пять тысяч эмигрантов, которые уже являются, кстати говоря, французскими гражданами, тех, на кого есть досье в полиции, а такие досье, конечно, имеются в большом количестве, и этих людей просто взять и выслать обратно в Алжир", — заявил он в интервью Радио Sputnik.При этом он подчеркнул, что руководство страны должно озвучить принцип, в соответствии с которым будут высылать мигрантов за каждого убитого, изнасилованного или раненного экстремистом француза.Познер назвал положение французских властей безвыходным."Если они не пойдут на эти меры, то в конце концов на эти меры пойдут рядовые граждане, ведь терпению придет конец, и я думаю, что он уже пришел", — заявил он.В то же время телеведущий отметил, что подобное решение вызовет активную критику союзников Франции по Евросоюзу.Телеведущий и журналист Владимир Познер является гражданином России, Франции и США.Нападение в НиццеВ четверг утром неизвестный напал с ножом на людей в церкви Нотр-Дам в Ницце. Погибли три человека, несколько получили ранения. Ряд СМИ отмечают, что нападавший обезглавил двух человек. Совершившего атаку задержали, при этом он был ранен. Позже выяснилось, что нападавший — выходец из Туниса.Мэр Ниццы Кристиан Эстрози заявил, что мужчина не переставал повторять "Аллах акбар". Расследование ведет антитеррористический отдел прокуратуры.Президент Франции Эммануэль Макрон назвал произошедшее терактом. Помимо этого, в Авиньоне мужчина пытался напасть на полицейских с ножом. В городской прокуратуре исключили версию теракта.

https://ria.ru/20201029/nitstsa-1582186248.html

https://ria.ru/20201029/napadenie-1582183538.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вооруженные нападения во франции, кристиан эстрози, эммануэль макрон, владимир познер, авиньон, франция, ницца, в мире