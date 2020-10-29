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https://ria.ru/20201029/vysylat-1582192810.html
Познер предложил высылать мигрантов после теракта во Франции
Познер предложил высылать мигрантов после теракта во Франции
Телеведущий Владимир Познер предложил принять жесткие меры против мигрантов во Франции после теракта в Ницце. РИА Новости, 29.10.2020
2020-10-29T23:29
2020-10-29T23:51
вооруженные нападения во франции
кристиан эстрози
эммануэль макрон
владимир познер
авиньон
франция
ницца
в мире
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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Телеведущий Владимир Познер предложил принять жесткие меры против мигрантов во Франции после теракта в Ницце."Я вам могу сказать, как французский гражданин, что я считал бы необходимым немедленно отреагировать на произошедшее таким образом: собрать пять тысяч эмигрантов, которые уже являются, кстати говоря, французскими гражданами, тех, на кого есть досье в полиции, а такие досье, конечно, имеются в большом количестве, и этих людей просто взять и выслать обратно в Алжир", — заявил он в интервью Радио Sputnik.При этом он подчеркнул, что руководство страны должно озвучить принцип, в соответствии с которым будут высылать мигрантов за каждого убитого, изнасилованного или раненного экстремистом француза.Познер назвал положение французских властей безвыходным."Если они не пойдут на эти меры, то в конце концов на эти меры пойдут рядовые граждане, ведь терпению придет конец, и я думаю, что он уже пришел", — заявил он.В то же время телеведущий отметил, что подобное решение вызовет активную критику союзников Франции по Евросоюзу.Телеведущий и журналист Владимир Познер является гражданином России, Франции и США.Нападение в НиццеВ четверг утром неизвестный напал с ножом на людей в церкви Нотр-Дам в Ницце. Погибли три человека, несколько получили ранения. Ряд СМИ отмечают, что нападавший обезглавил двух человек. Совершившего атаку задержали, при этом он был ранен. Позже выяснилось, что нападавший — выходец из Туниса.Мэр Ниццы Кристиан Эстрози заявил, что мужчина не переставал повторять "Аллах акбар". Расследование ведет антитеррористический отдел прокуратуры.Президент Франции Эммануэль Макрон назвал произошедшее терактом. Помимо этого, в Авиньоне мужчина пытался напасть на полицейских с ножом. В городской прокуратуре исключили версию теракта.
https://ria.ru/20201029/nitstsa-1582186248.html
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вооруженные нападения во франции, кристиан эстрози, эммануэль макрон, владимир познер, авиньон, франция, ницца, в мире

Познер предложил высылать мигрантов после теракта во Франции

23:29 29.10.2020 (обновлено: 23:51 29.10.2020)
 
© AP Photo / Daniel ColeПолиция на месте нападения возле церкви Нотр-Дам в Ницце
Полиция на месте нападения возле церкви Нотр-Дам в Ницце - РИА Новости, 1920, 29.10.2020
© AP Photo / Daniel Cole
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Телеведущий Владимир Познер предложил принять жесткие меры против мигрантов во Франции после теракта в Ницце.
"Я вам могу сказать, как французский гражданин, что я считал бы необходимым немедленно отреагировать на произошедшее таким образом: собрать пять тысяч эмигрантов, которые уже являются, кстати говоря, французскими гражданами, тех, на кого есть досье в полиции, а такие досье, конечно, имеются в большом количестве, и этих людей просто взять и выслать обратно в Алжир", — заявил он в интервью Радио Sputnik.
Полиция на месте нападения возле церкви Нотр-Дам в Ницце - РИА Новости, 1920, 29.10.2020
Вчера, 21:58
Имам Ниццы назвал напавшего на прихожан варваром и убийцей
При этом он подчеркнул, что руководство страны должно озвучить принцип, в соответствии с которым будут высылать мигрантов за каждого убитого, изнасилованного или раненного экстремистом француза.
Познер назвал положение французских властей безвыходным.
"Если они не пойдут на эти меры, то в конце концов на эти меры пойдут рядовые граждане, ведь терпению придет конец, и я думаю, что он уже пришел", — заявил он.
В то же время телеведущий отметил, что подобное решение вызовет активную критику союзников Франции по Евросоюзу.
Телеведущий и журналист Владимир Познер является гражданином России, Франции и США.
Полицейские на месте нападения возле церкви Нотр-Дам в Ницце - РИА Новости, 1920, 29.10.2020
Вчера, 21:25
Тунис расследует нападение в Ницце

Нападение в Ницце

В четверг утром неизвестный напал с ножом на людей в церкви Нотр-Дам в Ницце. Погибли три человека, несколько получили ранения. Ряд СМИ отмечают, что нападавший обезглавил двух человек.
Совершившего атаку задержали, при этом он был ранен. Позже выяснилось, что нападавший — выходец из Туниса.
Мэр Ниццы Кристиан Эстрози заявил, что мужчина не переставал повторять "Аллах акбар". Расследование ведет антитеррористический отдел прокуратуры.
Президент Франции Эммануэль Макрон назвал произошедшее терактом.
Помимо этого, в Авиньоне мужчина пытался напасть на полицейских с ножом. В городской прокуратуре исключили версию теракта.
Максимальный уровень террористической угрозы: нападение во Франции
© REUTERS / Eric Gaillard

Мужчина с ножом напал на прихожан церкви Нотр-Дам в Ницце около девяти часов утра.

Полицейский на месте нападения возле церкви Нотр-Дам в Ницце
1 из 10

Мужчина с ножом напал на прихожан церкви Нотр-Дам в Ницце около девяти часов утра.

© REUTERS / Eric Gaillard
© REUTERS / Eric Gaillard

Погибли трое, в том числе охранник церкви. Еще несколько человек пострадали.

Полиция на месте нападения возле церкви Нотр-Дам в Ницце
2 из 10

Погибли трое, в том числе охранник церкви. Еще несколько человек пострадали.

© REUTERS / Eric Gaillard
© REUTERS / Eric Gaillard

Полиция перекрыла движение в районе происшествия. Нападавшего задержали.

Полиция на месте нападения возле церкви Нотр-Дам в Ницце
3 из 10

Полиция перекрыла движение в районе происшествия. Нападавшего задержали.

© REUTERS / Eric Gaillard
© РИА Новости / Police Nationale / Перейти в фотобанк

Мэр города Кристиан Эстрози допустил, что случившееся было терактом: нападавший, не переставая, повторял "Аллах акбар".

Мэр города Ницца Кристиан Эстрози у места, где неизвестный с ножом напал на прихожан в церкви Нотр-Дам
4 из 10

Мэр города Кристиан Эстрози допустил, что случившееся было терактом: нападавший, не переставая, повторял "Аллах акбар".

© РИА Новости / Police Nationale
Перейти в фотобанк
© REUTERS / Eric Gaillard

Расследованием нападения занялся антитеррористический отдел прокуратуры.

Полиция на месте нападения возле церкви Нотр-Дам в Ницце
5 из 10

Расследованием нападения занялся антитеррористический отдел прокуратуры.

© REUTERS / Eric Gaillard
© AFP 2020 / Valery Hache

Прохожие у места, где неизвестный с ножом напал на людей.

Люди у места, где неизвестный с ножом напал на прихожан в церкви Нотр-Дам
6 из 10

Прохожие у места, где неизвестный с ножом напал на людей.

© AFP 2020 / Valery Hache
© AP Photo / Claude Paris

Позже в Авиньоне мусульманин с криками "Аллах акбар" пытался зарезать полицейских, его застрелили.

Полицейские в Ницце
7 из 10

Позже в Авиньоне мусульманин с криками "Аллах акбар" пытался зарезать полицейских, его застрелили.

© AP Photo / Claude Paris
© REUTERS / Eric Gaillard

Во Франции объявили максимальный уровень террористической угрозы.

Полиция на месте нападения возле церкви Нотр-Дам в Ницце
8 из 10

Во Франции объявили максимальный уровень террористической угрозы.

© REUTERS / Eric Gaillard
© AFP 2020 / Valery Hache

По всей стране ввели план по противодействию терроризму Vigipirate.

Люди у места, где неизвестный с ножом напал на прихожан в церкви Нотр-Дам
9 из 10

По всей стране ввели план по противодействию терроризму Vigipirate.

© AFP 2020 / Valery Hache
© REUTERS / Eric Gaillard

"Ответ правительства будет твердым, беспощадным и немедленным", — заявил премьер-министр Жан Кастекс.

Полиция на месте нападения возле церкви Нотр-Дам в Ницце
10 из 10

"Ответ правительства будет твердым, беспощадным и немедленным", — заявил премьер-министр Жан Кастекс.

© REUTERS / Eric Gaillard
1 из 10

Мужчина с ножом напал на прихожан церкви Нотр-Дам в Ницце около девяти часов утра.

© REUTERS / Eric Gaillard
2 из 10

Погибли трое, в том числе охранник церкви. Еще несколько человек пострадали.

© REUTERS / Eric Gaillard
3 из 10

Полиция перекрыла движение в районе происшествия. Нападавшего задержали.

© REUTERS / Eric Gaillard
4 из 10

Мэр города Кристиан Эстрози допустил, что случившееся было терактом: нападавший, не переставая, повторял "Аллах акбар".

© РИА Новости / Police Nationale
Перейти в фотобанк
5 из 10

Расследованием нападения занялся антитеррористический отдел прокуратуры.

© REUTERS / Eric Gaillard
6 из 10

Прохожие у места, где неизвестный с ножом напал на людей.

© AFP 2020 / Valery Hache
7 из 10

Позже в Авиньоне мусульманин с криками "Аллах акбар" пытался зарезать полицейских, его застрелили.

© AP Photo / Claude Paris
8 из 10

Во Франции объявили максимальный уровень террористической угрозы.

© REUTERS / Eric Gaillard
9 из 10

По всей стране ввели план по противодействию терроризму Vigipirate.

© AFP 2020 / Valery Hache
10 из 10

"Ответ правительства будет твердым, беспощадным и немедленным", — заявил премьер-министр Жан Кастекс.

© REUTERS / Eric Gaillard
 
Вооруженные нападения во ФранцииКристиан ЭстрозиЭммануэль МакронВладимир ПознерАвиньонФранцияНиццаВ мире
 
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