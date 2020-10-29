https://ria.ru/20201029/vybory-1582028727.html

Эксперт рассказал о влиянии соцсетей на выборы в США

Эксперт рассказал о влиянии соцсетей на выборы в США

Основные соцсети в стремлении давать только достоверную информацию о выборах в США иногда перегибают палку, но говорить об ангажированности не стоит, в целом... РИА Новости, 29.10.2020

2020-10-29T09:23

2020-10-29T09:23

2020-10-29T09:23

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ВАШИНГТОН, 29 окт - РИА Новости. Основные соцсети в стремлении давать только достоверную информацию о выборах в США иногда перегибают палку, но говорить об ангажированности не стоит, в целом меры рассчитаны на замедление распространения дезинформации, но пока не понятно, будут ли они успешными, считает доцент школы управления и общественной политики университета Аризоны Йотам Шмаргад.Ведущие соцсети - Facebook, Twitter, YouTube - в 2020 году запустили ряд проектов, связанных с выборами. В частности, они предоставляют информацию о голосовании или призывают идти на участки, помогая регистрировать избирателей. Facebook в конце октября отчитался о том, что помог 4,4 миллиона человек. Twitter же в последнее время уделяет пристальное внимание твитам президента США Дональда Трампа и уже не раз маркировал их предупреждением о том, что содержание может быть неправдой.СЛЕДЯТ ВРУЧНУЮПо его словам, в соцсетях немалая доля внимания пользователей находится под влиянием достаточно небольшого количества очень известных аккаунтов - гейткиперов, и Трампа легко можно отнести к их числу.На вопрос о предвзятости при выставлении предупреждений Шмаргад ответил двояко. "У меня нет мнения по этому поводу. Думаю, что это определенно может быть истолковано подобным образом. Но опять же можно истолковать это и в более фактическом ключе, что сообщения, которые размещает президент Трамп, на самом деле могут быть неправдой, потому у него все больше таких маркеров", - сказал он.Причиной подключения людей к мониторингу за важными аккаунтами эксперт называет невозможность автоматизировать выявление дезинформации до такой степени. Однако, по его словам, даже если бы этим занимались алгоритмы без участия человека, это все равно были бы формулы, созданные людьми для конкретных целей.ДЕЛО В БАЛАНСЕ"Я думаю, что эти платформы видят себя арбитром, который решает, что привлекает внимание. И они стараются сделать так, чтобы люди не просто концентрировали внимание на "ярких вещах", они пытаются выстроить баланс. Ну, думаю, можно возразить, что они чрезмерно корректируют и на самом деле уводят внимание от вещей, которые могут быть важны для некоторых избирателей Трампа", - сказал Шмаргад.Такими "яркими вещами" он называет большое количество броских сообщений, которые отвлекают внимание от неких основных вопросов. Главное изменение в соцсетях по сравнению с выборами 2016 года, считает эксперт, - это больше мер по предотвращению распространения некорректной информации.ВЕСЫ КОЛЕБЛЮТСЯПо его словам, он воздержался бы от утверждения, что соцсети проводят линию той или иной партии, хотя Трамп и обвиняет их в подыгрывании демократам."Не потому, что этого не происходит, а потому, что у меня нет доказательств. Все, что делали эти платформы, насколько мне известно, можно расценивать как положительное для демократии", - сказал Шмаргад."Сложно понять, есть ли очевидный перекос в сторону одной из партий в том, что они делают, или в результатах этого. Но хорошо понимать, что в прошлом эти платформы принимали решения, от которых выигрывала другая сторона. В 2016 году можно было утверждать, что весы соцсетей были наклонены вправо, сейчас можно спорить, что влево. Но что надо делать, так это побуждать эти компании быть более прозрачными по поводу принятия решений и причин того, что они делают", - считает он.МЫ ЗАНИМАЕМСЯ ЭТИМПо словам Шмаргада, за подобными действиями стоит не только гражданская ответственность.По его словам, в отличие от сайтов традиционных СМИ, где тоже можно оставлять комментарии, социальные сети являются средой, где информация может получить очень быстрое распространение."Это однозначно совсем другой мир", - сказал эксперт.При этом он не согласился, что соцсети выполняют роль проверяющих факты на правдивость."Они пытаются добавить больше ограничений в процесс, когда делятся (сообщениями)", - пояснил он.ТРАМП МОЖЕТ БЫТЬ И ПРАВШмаргад не исключил, что Трамп может быть прав, когда говорит, что соцсети приводят на участки демократов.Именно этим, по его мнению, объясняются усилия республиканцев, направленные не снижение уровня голосования: уменьшение числа избирательных участков, принятие законов об удостоверении личности избирателя, нагрузка почты объемами отправленных бюллетеней, с которыми она может не справиться.Что именно движет, например, создателем Facebook Марком Цукербергом, когда соцсеть запускает проект по помощи в регистрации избирателей, для Шмаргада остается под вопросом."Я мог бы разве что подумать, что он делает подобное, чтобы увеличить степень доверия к себе, положительного отношения, общественного восприятия среди некоторых людей. Не могу представить, что это может напрямую увеличить его доходы, хотя он может думать на долгосрочную перспективу, на случай, если пользовательская база потеряет веру в Facebook", - сказал он.По его мнению, команда соцсети может опасаться, что их обвинят в том, что они идут против демократии.РОЛЬ СОЦСЕТЕЙ В ГОНКЕ НЕ ЯСНАРоль социальных медиа в президентской гонке сложно вычленить отдельно, считает Шмаргад, потому что это лишь часть гораздо большего набора действий на разных направлениях, и у кандидатов нет недостатка в средствах на другие инструменты.При этом соцсети имеют реальные рычаги для привлечения людей на участки, говорит Шмаргад. По его словам, еще на промежуточных выборах в 2010 году это подтвердил эксперимент Facebook, проведенный над 60 миллионами пользователей. Если призыв идти голосовать сопровождался отсылкой к друзьям пользователя, которые уже это сделали, то это работало гораздо лучше, чем просто призыв.По мнению Шмаргада, каждая часть аудитории видит историю или информацию через призму своего восприятия – протрамповского или наоборот. И этот угол восприятия просто усиливает тот или иной аспект. И в этом смысле ни СМИ, ни соцсети не оказывают влияния на мнение аудитории, ведь оно у нее уже и так сложилось, считает эксперт."Все, что они могут сделать, - это сместить внимание", - полагает он.

https://ria.ru/20190820/1557655315.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201028/1581988626.html

https://ria.ru/20201028/peregovory-1582002801.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201026/bayden-1581522735.html

https://ria.ru/20201026/tramp-1581676606.html

https://ria.ru/20201027/sanktsii-1581852427.html

https://ria.ru/20201028/amerika-1581876391.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, youtube, марк цукерберг, twitter, технологии, в мире