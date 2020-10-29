Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201029/vaktsiny-1582055971.html
Эпидемиолог заявил, что вакцины от COVID-19 не адаптированы для детей
Эпидемиолог заявил, что вакцины от COVID-19 не адаптированы для детей
Ни один из разрабатываемых в России вакцинных препаратов от коронавируса не адаптирован для детей, сообщил член-корреспондент РАН, заместитель директора по... РИА Новости, 29.10.2020
2020-10-29T11:55
2020-10-29T11:55
распространение нового коронавируса
александр горелов
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
российская академия наук
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/15/1580860913_0:305:3051:2021_1400x0_80_0_0_33adc5a2ae6369f0b95ac72e9d926490.jpg
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Ни один из разрабатываемых в России вакцинных препаратов от коронавируса не адаптирован для детей, сообщил член-корреспондент РАН, заместитель директора по научной работе Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201029/koronavirus-1582046435.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/15/1580860913_320:0:3051:2048_1400x0_80_0_0_c42dd73662888dd1e42d25eb140cd75a.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
александр горелов, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, российская академия наук, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество

Эпидемиолог заявил, что вакцины от COVID-19 не адаптированы для детей

11:55 29.10.2020
 
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкВакцинация от коронавируса в Тамбове
Вакцинация от коронавируса в Тамбове - РИА Новости, 1920, 29.10.2020
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Ни один из разрабатываемых в России вакцинных препаратов от коронавируса не адаптирован для детей, сообщил член-корреспондент РАН, заместитель директора по научной работе Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

"В России разрабатывается порядка 47 вакцинных препаратов на различных платформах, и три из них находятся уже на разных стадиях испытания. Но, тем не менее, ни один из вакцинных препаратов не адаптирован для детской аудитории", - рассказал Горелов на онлайн-заседании Научного совета РАН "Науки о жизни" на тему: "COVID-19 – ситуация сегодня и нерешенные проблемы", которое состоялось в пресс-центре МИА "Россия сегодня".

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Медик с юным пациентом ГБУЗ ДГКБ им. З.А. Башляевой - РИА Новости, 1920, 29.10.2020
11:11Распространение нового коронавируса
Назван возраст, в котором дети тяжелее всего болеют COVID-19
 
Распространение нового коронавирусаАлександр ГореловКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоРоссийская академия наукФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:16Пашинян призвал назвать виновника нарушения перемирия в НКР
01:15Стало известно, что нашли у совершившего теракт в Ницце мужчины
01:10Мадуро заявил, что Facebook удалил его публикации о лекарстве от COVID-19
00:56Еврокомиссия выделит 220 миллионов евро для перевозки больных COVID-19
00:49Экипаж МКС назвал возможную причину появления трещины в российском модуле
00:45Глава Еврокомиссии рассказала, как страны ЕС получат вакцину от COVID-19
00:43В Карабахе рассказали, с чем связаны звуки взрывов в Степанакерте
00:39Экипаж МКС рассказал об особенности трещины в российском модуле
00:29ЛАГ призвала ввести уголовную ответственность за оскорбление мусульман
00:22В ресторанах России с пятницы запрещено курение кальянов и вейпов
00:11Главу Конституционного суда Украины проверяют на причастность к банде
00:07Президент Армении утвердил закон, регулирующий деятельность ополчения
00:00Мэр Вашингтона предупредила о возможных беспорядках в день выборов
23:46Адвоката экс-полицейского по делу Голунова лишили статуса на два года
23:29Познер предложил высылать мигрантов после теракта во Франции
23:21Совершивший теракт в Ницце мужчина оказался выходцем из Туниса
23:10Россиянам рассказали о погоде в ноябре
23:02В Москве умерли 69 пациентов с коронавирусом
22:45Пожарные ликвидировали открытое горение в подмосковной промзоне
22:45Установлен основной источник распространения коронавируса
Лента новостейМолния