https://ria.ru/20201029/vaktsiny-1582055971.html
Эпидемиолог заявил, что вакцины от COVID-19 не адаптированы для детей
Эпидемиолог заявил, что вакцины от COVID-19 не адаптированы для детей
Ни один из разрабатываемых в России вакцинных препаратов от коронавируса не адаптирован для детей, сообщил член-корреспондент РАН, заместитель директора по... РИА Новости, 29.10.2020
2020-10-29T11:55
2020-10-29T11:55
2020-10-29T11:55
распространение нового коронавируса
александр горелов
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
российская академия наук
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Ни один из разрабатываемых в России вакцинных препаратов от коронавируса не адаптирован для детей, сообщил член-корреспондент РАН, заместитель директора по научной работе Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201029/koronavirus-1582046435.html
РИА Новости
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РИА Новости
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр горелов, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, российская академия наук, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество