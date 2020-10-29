https://ria.ru/20201029/vaktsiny-1582055971.html

Эпидемиолог заявил, что вакцины от COVID-19 не адаптированы для детей

Эпидемиолог заявил, что вакцины от COVID-19 не адаптированы для детей

Ни один из разрабатываемых в России вакцинных препаратов от коронавируса не адаптирован для детей, сообщил член-корреспондент РАН, заместитель директора по... РИА Новости, 29.10.2020

2020-10-29T11:55

2020-10-29T11:55

2020-10-29T11:55

распространение нового коронавируса

александр горелов

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

российская академия наук

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Ни один из разрабатываемых в России вакцинных препаратов от коронавируса не адаптирован для детей, сообщил член-корреспондент РАН, заместитель директора по научной работе Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201029/koronavirus-1582046435.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр горелов, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, российская академия наук, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество