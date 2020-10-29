https://ria.ru/20201029/uregulirovanie-1582124654.html

Путин рассказал о первом этапе урегулирования в Карабахе

Путин рассказал о первом этапе урегулирования в Карабахе

На первом этапе урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе необходимо прекратить боевые действия и сесть за стол переговоров, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 29.10.2020

2020-10-29T16:24

2020-10-29T16:24

2020-10-29T16:38

инвестиционный форум втб капитал "россия зовёт!"

нагорный карабах

владимир путин

азербайджан

армения

в мире

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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. На первом этапе урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе необходимо прекратить боевые действия и сесть за стол переговоров, заявил президент РФ Владимир Путин."На первом этапе нужно прекратить боевые действия, прекратить гибель людей, сесть за стол переговоров и на основе предложений, которые были сформулированы Минской группой и сопредседателями Россией, США, Францией, с участием других участников этой Минской группы, там много стран, включая Турцию, ряд европейских государств, на основе этой работы найти консенсус и баланс интересов. Это можно сделать", - сказал Путин на заседании инвестиционного форума "ВТБ Капитала" "Россия зовет!".Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября. Американский госдеп объявлял о достигнутом гуманитарном прекращении огня с 7.00 мск (8.00 по местному времени) 26 октября, но и после этого стороны конфликта заявляли о его несоблюдении противником.

https://ria.ru/20201027/ssha-karabakh-1581640560.html

https://ria.ru/20201028/karabakh-1581911370.html

нагорный карабах

азербайджан

армения

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нагорный карабах, владимир путин, азербайджан, армения, в мире