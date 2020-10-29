Азербайджан опроверг сообщения об ударах по населенным пунктам в Карабахе
19:24 29.10.2020 (обновлено: 21:06 29.10.2020)
© РИА Новости / Валерий МельниковСгоревшие автомобили у госпиталя в Мартакерте, разрушенного в результате обстрела
БАКУ, 29 окт – РИА Новости. Минобороны Азербайджана опровергло информацию о ракетных и авиационных ударах по населенным пунктам в Карабахе.
Госслужба по чрезвычайным ситуациям непризнанной Нагорно-Карабахской республики заявила в четверг, что азербайджанские военные нанесли ракетный удар по Степанакерту, а также авиаудары по городам Аскеран, Мартакерт и Мартуни.
"Информация армянских СМИ о якобы нанесении подразделениями Азербайджанской Армии ракетных ударов по Ханкенди (армянское название – Степанакерт – ред.) и авиаударов по Аскерану, Агдере (Мартакерт – ред.) и Ходжавенду (Мартуни – ред.) не соответствует действительности. Эта информация нацелена на отвлечение внимания от сегодняшнего ракетно-артиллерийского обстрела противником населенных пунктов Азербайджана", - заявила пресс-служба азербайджанского минобороны.
В ведомстве утверждают, что "в отличие от армянских вооруженных сил, Азербайджанская Армия соблюдает режим гуманитарного прекращения огня и наносит адекватные удары только по огневым точкам противника".
Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.
В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября. Госдеп США объявлял о достигнутой договоренности о гуманитарном прекращении огня с утра 26 октября, но и после этого стороны конфликта заявляли о его несоблюдении противником.
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