https://ria.ru/20201029/udary-1582169292.html

Азербайджан опроверг сообщения об ударах по населенным пунктам в Карабахе

Азербайджан опроверг сообщения об ударах по населенным пунктам в Карабахе

Минобороны Азербайджана опровергло информацию о ракетных и авиационных ударах по населенным пунктам в Карабахе. РИА Новости, 29.10.2020

2020-10-29T19:24

2020-10-29T19:24

2020-10-29T21:06

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

минобороны азербайджана

нагорный карабах

азербайджан

армения

в мире

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БАКУ, 29 окт – РИА Новости. Минобороны Азербайджана опровергло информацию о ракетных и авиационных ударах по населенным пунктам в Карабахе.Госслужба по чрезвычайным ситуациям непризнанной Нагорно-Карабахской республики заявила в четверг, что азербайджанские военные нанесли ракетный удар по Степанакерту, а также авиаудары по городам Аскеран, Мартакерт и Мартуни.В ведомстве утверждают, что "в отличие от армянских вооруженных сил, Азербайджанская Армия соблюдает режим гуманитарного прекращения огня и наносит адекватные удары только по огневым точкам противника".Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября. Госдеп США объявлял о достигнутой договоренности о гуманитарном прекращении огня с утра 26 октября, но и после этого стороны конфликта заявляли о его несоблюдении противником.

нагорный карабах

азербайджан

армения

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Уничтожение подразделений ВС Армении. Кадры Минобороны Азербайджана Минобороны АР опубликовало кадры уничтожения подразделений ВС Армении, подвергших обстрелу гражданскую инфраструктуру и мирное население Азербайджана. 2020-10-29T19:24 true PT0M36S

Техника ВС Армении, оставленная в ходе боев. Кадры Минобороны Азербайджана Минобороны Азербайджана публикует видео техники и боеприпасов ВС Армении, оставленных в ходе боев на Губадлинском направлении. 2020-10-29T19:24 true PT0M44S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

минобороны азербайджана, нагорный карабах, азербайджан, армения, в мире