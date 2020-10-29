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Совершивший теракт в Ницце мужчина оказался выходцем из Туниса
Совершивший теракт в Ницце мужчина оказался выходцем из Туниса
Глава антитеррористической прокуратуры Франции Жан-Франсуа Рикар подтвердил, что мужчина, совершивший вооруженное нападение в Ницце, — выходец из Туниса,... РИА Новости, 29.10.2020
2020-10-29T23:21
2020-10-29T23:54
вооруженные нападения во франции
тунис (страна)
франция
ницца
в мире
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ПАРИЖ, 29 окт — РИА Новости. Глава антитеррористической прокуратуры Франции Жан-Франсуа Рикар подтвердил, что мужчина, совершивший вооруженное нападение в Ницце, — выходец из Туниса, который приехал в страну в начале октября.Ранее об этом писали французские СМИ.Рикар отметил, что у нападавшего нашли документы итальянского Красного креста на имя уроженца Туниса 1999 года рождения.Он сообщил, что следственные действия продолжаются, необходимо установить маршрут злоумышленника, а также выяснить, были ли у него сообщники.Прокурор добавил, что совершивший нападение не попадал в поле зрения спецслужб.Нападение в НиццеВ четверг утром мужчина напал с ножом на людей в церкви Нотр-Дам в Ницце. Погибли три человека, несколько получили ранения. Ряд СМИ отмечают, что нападавший обезглавил двух человек.Совершившего атаку задержали, при этом он был ранен.Мэр Ниццы Кристиан Эстрози заявил, что мужчина не переставал повторять "Аллах акбар".Расследование ведет антитеррористический отдел прокуратуры. Президент Франции Эммануэль Макрон назвал произошедшее терактом.После нападения план по противодействию терроризму "Vigipirate" стал действовать на максимально высоком уровне по всей территории Франции.
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вооруженные нападения во франции, тунис (страна), франция, ницца, в мире

Совершивший теракт в Ницце мужчина оказался выходцем из Туниса

23:21 29.10.2020 (обновлено: 23:54 29.10.2020)
 
© REUTERS / Eric Gaillard/PoolПолиция на месте нападения возле церкви Нотр-Дам в Ницце
Полиция на месте нападения возле церкви Нотр-Дам в Ницце - РИА Новости, 1920, 29.10.2020
© REUTERS / Eric Gaillard/Pool
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ПАРИЖ, 29 окт — РИА Новости. Глава антитеррористической прокуратуры Франции Жан-Франсуа Рикар подтвердил, что мужчина, совершивший вооруженное нападение в Ницце, — выходец из Туниса, который приехал в страну в начале октября.
Ранее об этом писали французские СМИ.
Рикар отметил, что у нападавшего нашли документы итальянского Красного креста на имя уроженца Туниса 1999 года рождения.
"По данным, которыми мы располагаем, он въехал в Италию через остров Лампедузу 20 сентября. Затем он прибыл в Париж 9 октября 2020 года", — сказал Рикар на пресс-конференции.
Он сообщил, что следственные действия продолжаются, необходимо установить маршрут злоумышленника, а также выяснить, были ли у него сообщники.
Прокурор добавил, что совершивший нападение не попадал в поле зрения спецслужб.
Максимальный уровень террористической угрозы: нападение во Франции
© REUTERS / Eric Gaillard

Мужчина с ножом напал на прихожан церкви Нотр-Дам в Ницце около девяти часов утра.

Полицейский на месте нападения возле церкви Нотр-Дам в Ницце
1 из 10

Мужчина с ножом напал на прихожан церкви Нотр-Дам в Ницце около девяти часов утра.

© REUTERS / Eric Gaillard
© REUTERS / Eric Gaillard

Погибли трое, в том числе охранник церкви. Еще несколько человек пострадали.

Полиция на месте нападения возле церкви Нотр-Дам в Ницце
2 из 10

Погибли трое, в том числе охранник церкви. Еще несколько человек пострадали.

© REUTERS / Eric Gaillard
© REUTERS / Eric Gaillard

Полиция перекрыла движение в районе происшествия. Нападавшего задержали.

Полиция на месте нападения возле церкви Нотр-Дам в Ницце
3 из 10

Полиция перекрыла движение в районе происшествия. Нападавшего задержали.

© REUTERS / Eric Gaillard
© РИА Новости / Police Nationale / Перейти в фотобанк

Мэр города Кристиан Эстрози допустил, что случившееся было терактом: нападавший, не переставая, повторял "Аллах акбар".

Мэр города Ницца Кристиан Эстрози у места, где неизвестный с ножом напал на прихожан в церкви Нотр-Дам
4 из 10

Мэр города Кристиан Эстрози допустил, что случившееся было терактом: нападавший, не переставая, повторял "Аллах акбар".

© РИА Новости / Police Nationale
Перейти в фотобанк
© REUTERS / Eric Gaillard

Расследованием нападения занялся антитеррористический отдел прокуратуры.

Полиция на месте нападения возле церкви Нотр-Дам в Ницце
5 из 10

Расследованием нападения занялся антитеррористический отдел прокуратуры.

© REUTERS / Eric Gaillard
© AFP 2020 / Valery Hache

Прохожие у места, где неизвестный с ножом напал на людей.

Люди у места, где неизвестный с ножом напал на прихожан в церкви Нотр-Дам
6 из 10

Прохожие у места, где неизвестный с ножом напал на людей.

© AFP 2020 / Valery Hache
© AP Photo / Claude Paris

Позже в Авиньоне мусульманин с криками "Аллах акбар" пытался зарезать полицейских, его застрелили.

Полицейские в Ницце
7 из 10

Позже в Авиньоне мусульманин с криками "Аллах акбар" пытался зарезать полицейских, его застрелили.

© AP Photo / Claude Paris
© REUTERS / Eric Gaillard

Во Франции объявили максимальный уровень террористической угрозы.

Полиция на месте нападения возле церкви Нотр-Дам в Ницце
8 из 10

Во Франции объявили максимальный уровень террористической угрозы.

© REUTERS / Eric Gaillard
© AFP 2020 / Valery Hache

По всей стране ввели план по противодействию терроризму Vigipirate.

Люди у места, где неизвестный с ножом напал на прихожан в церкви Нотр-Дам
9 из 10

По всей стране ввели план по противодействию терроризму Vigipirate.

© AFP 2020 / Valery Hache
© REUTERS / Eric Gaillard

"Ответ правительства будет твердым, беспощадным и немедленным", — заявил премьер-министр Жан Кастекс.

Полиция на месте нападения возле церкви Нотр-Дам в Ницце
10 из 10

"Ответ правительства будет твердым, беспощадным и немедленным", — заявил премьер-министр Жан Кастекс.

© REUTERS / Eric Gaillard
1 из 10

Мужчина с ножом напал на прихожан церкви Нотр-Дам в Ницце около девяти часов утра.

© REUTERS / Eric Gaillard
2 из 10

Погибли трое, в том числе охранник церкви. Еще несколько человек пострадали.

© REUTERS / Eric Gaillard
3 из 10

Полиция перекрыла движение в районе происшествия. Нападавшего задержали.

© REUTERS / Eric Gaillard
4 из 10

Мэр города Кристиан Эстрози допустил, что случившееся было терактом: нападавший, не переставая, повторял "Аллах акбар".

© РИА Новости / Police Nationale
Перейти в фотобанк
5 из 10

Расследованием нападения занялся антитеррористический отдел прокуратуры.

© REUTERS / Eric Gaillard
6 из 10

Прохожие у места, где неизвестный с ножом напал на людей.

© AFP 2020 / Valery Hache
7 из 10

Позже в Авиньоне мусульманин с криками "Аллах акбар" пытался зарезать полицейских, его застрелили.

© AP Photo / Claude Paris
8 из 10

Во Франции объявили максимальный уровень террористической угрозы.

© REUTERS / Eric Gaillard
9 из 10

По всей стране ввели план по противодействию терроризму Vigipirate.

© AFP 2020 / Valery Hache
10 из 10

"Ответ правительства будет твердым, беспощадным и немедленным", — заявил премьер-министр Жан Кастекс.

© REUTERS / Eric Gaillard

Нападение в Ницце

В четверг утром мужчина напал с ножом на людей в церкви Нотр-Дам в Ницце. Погибли три человека, несколько получили ранения. Ряд СМИ отмечают, что нападавший обезглавил двух человек.
Совершившего атаку задержали, при этом он был ранен.
Мэр Ниццы Кристиан Эстрози заявил, что мужчина не переставал повторять "Аллах акбар".
Расследование ведет антитеррористический отдел прокуратуры. Президент Франции Эммануэль Макрон назвал произошедшее терактом.
После нападения план по противодействию терроризму "Vigipirate" стал действовать на максимально высоком уровне по всей территории Франции.
Полиция на месте нападения возле церкви Нотр-Дам в Ницце - РИА Новости, 1920, 29.10.2020
15:31
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