https://ria.ru/20201029/tunis-1582192389.html

Совершивший теракт в Ницце мужчина оказался выходцем из Туниса

Совершивший теракт в Ницце мужчина оказался выходцем из Туниса

Глава антитеррористической прокуратуры Франции Жан-Франсуа Рикар подтвердил, что мужчина, совершивший вооруженное нападение в Ницце, — выходец из Туниса,... РИА Новости, 29.10.2020

2020-10-29T23:21

2020-10-29T23:21

2020-10-29T23:54

вооруженные нападения во франции

тунис (страна)

франция

ницца

в мире

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ПАРИЖ, 29 окт — РИА Новости. Глава антитеррористической прокуратуры Франции Жан-Франсуа Рикар подтвердил, что мужчина, совершивший вооруженное нападение в Ницце, — выходец из Туниса, который приехал в страну в начале октября.Ранее об этом писали французские СМИ.Рикар отметил, что у нападавшего нашли документы итальянского Красного креста на имя уроженца Туниса 1999 года рождения.Он сообщил, что следственные действия продолжаются, необходимо установить маршрут злоумышленника, а также выяснить, были ли у него сообщники.Прокурор добавил, что совершивший нападение не попадал в поле зрения спецслужб.Нападение в НиццеВ четверг утром мужчина напал с ножом на людей в церкви Нотр-Дам в Ницце. Погибли три человека, несколько получили ранения. Ряд СМИ отмечают, что нападавший обезглавил двух человек.Совершившего атаку задержали, при этом он был ранен.Мэр Ниццы Кристиан Эстрози заявил, что мужчина не переставал повторять "Аллах акбар".Расследование ведет антитеррористический отдел прокуратуры. Президент Франции Эммануэль Макрон назвал произошедшее терактом.После нападения план по противодействию терроризму "Vigipirate" стал действовать на максимально высоком уровне по всей территории Франции.

https://ria.ru/20201029/france-terror-1582091507.html

тунис (страна)

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ницца

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вооруженные нападения во франции, тунис (страна), франция, ницца, в мире