https://ria.ru/20201029/traty-1582049482.html

Две трети молодых семей в России могут позволить себе только еду и одежду

Две трети молодых семей в России могут позволить себе только еду и одежду

Почти две трети (64%) молодых семей в России могут позволить себе только еду и одежду, обеспечить себя товарами длительного пользования у них нет возможности... РИА Новости, 29.10.2020

2020-10-29T11:27

2020-10-29T11:27

2020-10-29T14:19

россия

федеральная служба государственной статистики (росстат)

общество

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/09/1e/1578001858_0:431:2874:2048_1400x0_80_0_0_90a594ae3bc8f060e78024d10a45e05b.jpg

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Почти две трети (64%) молодых семей в России могут позволить себе только еду и одежду, обеспечить себя товарами длительного пользования у них нет возможности. Это следует из данных опроса Федеральной службы государственной статистики. Как отмечает РБК, в аналогичном периоде прошлого года эта категория домохозяйств считалась наиболее благополучной. Тогда 50,3% заявляли, что им хватает денег и на другие товары. При этом число неработающих пенсионеров, которые могут купить себе только еду и одежду, увеличилось: в этом году таких семей оказалось 62,4%, в прошлом — 58,8%. Покупать товары длительного пользования затруднительно для 50,5% многодетных семей, в 2019 году таких было больше 60 процентов. В целом доля российских семей, которые могут позволить себе только одежду и еду, возросла с 49,4 до 49,9%. Наиболее благополучными регионами оказались Ямало-Ненецкий автономный округ (19,3%), Саратовская область (22,5%) и Ингушетия (25,4%). Самая тяжелая ситуация отмечена в Республике Алтай (75,9%), в Курганской (73,7%), Астраханской (73%), Ульяновской (72,8%) и Псковской (71,3%) областях.

https://ria.ru/20201007/zarplata-1578548599.html

россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, федеральная служба государственной статистики (росстат), общество, экономика