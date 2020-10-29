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Две трети молодых семей в России могут позволить себе только еду и одежду
Две трети молодых семей в России могут позволить себе только еду и одежду
Почти две трети (64%) молодых семей в России могут позволить себе только еду и одежду, обеспечить себя товарами длительного пользования у них нет возможности... РИА Новости, 29.10.2020
2020-10-29T11:27
2020-10-29T14:19
россия
федеральная служба государственной статистики (росстат)
общество
экономика
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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Почти две трети (64%) молодых семей в России могут позволить себе только еду и одежду, обеспечить себя товарами длительного пользования у них нет возможности. Это следует из данных опроса Федеральной службы государственной статистики. Как отмечает РБК, в аналогичном периоде прошлого года эта категория домохозяйств считалась наиболее благополучной. Тогда 50,3% заявляли, что им хватает денег и на другие товары. При этом число неработающих пенсионеров, которые могут купить себе только еду и одежду, увеличилось: в этом году таких семей оказалось 62,4%, в прошлом — 58,8%. Покупать товары длительного пользования затруднительно для 50,5% многодетных семей, в 2019 году таких было больше 60 процентов. В целом доля российских семей, которые могут позволить себе только одежду и еду, возросла с 49,4 до 49,9%. Наиболее благополучными регионами оказались Ямало-Ненецкий автономный округ (19,3%), Саратовская область (22,5%) и Ингушетия (25,4%). Самая тяжелая ситуация отмечена в Республике Алтай (75,9%), в Курганской (73,7%), Астраханской (73%), Ульяновской (72,8%) и Псковской (71,3%) областях.
https://ria.ru/20201007/zarplata-1578548599.html
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россия, федеральная служба государственной статистики (росстат), общество, экономика

Две трети молодых семей в России могут позволить себе только еду и одежду

11:27 29.10.2020 (обновлено: 14:19 29.10.2020)
 
© РИА Новости / Владимир ФедоренкоЖенщина с коляской в сквере на улице Марии Ульяновой в Москве
Женщина с коляской в сквере на улице Марии Ульяновой в Москве - РИА Новости, 1920, 29.10.2020
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Почти две трети (64%) молодых семей в России могут позволить себе только еду и одежду, обеспечить себя товарами длительного пользования у них нет возможности. Это следует из данных опроса Федеральной службы государственной статистики.
Как отмечает РБК, в аналогичном периоде прошлого года эта категория домохозяйств считалась наиболее благополучной. Тогда 50,3% заявляли, что им хватает денег и на другие товары.
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При этом число неработающих пенсионеров, которые могут купить себе только еду и одежду, увеличилось: в этом году таких семей оказалось 62,4%, в прошлом — 58,8%.
Покупать товары длительного пользования затруднительно для 50,5% многодетных семей, в 2019 году таких было больше 60 процентов.
В целом доля российских семей, которые могут позволить себе только одежду и еду, возросла с 49,4 до 49,9%.
Наиболее благополучными регионами оказались Ямало-Ненецкий автономный округ (19,3%), Саратовская область (22,5%) и Ингушетия (25,4%). Самая тяжелая ситуация отмечена в Республике Алтай (75,9%), в Курганской (73,7%), Астраханской (73%), Ульяновской (72,8%) и Псковской (71,3%) областях.
 
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