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Ленинградская область
https://ria.ru/20201029/testirovanie-1582089963.html
Ленобласть выделила пять млн рублей для тестирования на COVID-19
Ленобласть выделила пять млн рублей для тестирования на COVID-19
Правительство Ленинградской области выделило дополнительные 5 миллионов рублей для тестирования на COVID-19, сообщает пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 29.10.2020
2020-10-29T14:26
2020-10-29T14:26
ленинградская область
коронавирус в россии
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 окт – РИА Новости. Правительство Ленинградской области выделило дополнительные 5 миллионов рублей для тестирования на COVID-19, сообщает пресс-служба регионального правительства.В Ленинградской области исследования на COVID-19 проводятся на базе 15 лабораторий, количество тестов по сравнению с первой волной увеличено в три раза, до 6 тысяч в день.По данным пресс-службы, в области закуплено дополнительно 100 тысяч масок, которые будут бесплатно розданы в районах "красной" зоны на входах в учреждения и торговые центры."Регион должен держать резерв ковидных коек в 25%. Также у нас должен сохраняться трёхмесячный запас лекарственных средств и расходных материалов. По ИВЛ у нас уже сегодня 20-кратный запас установок. Отрадно, что опыт Ленинградской области по организации лечения амбулаторных больных принят и тиражируется по всей России — область обеспечивает всех амбулаторных больных бесплатными лекарствами", — рассказал губернатор Александр Дрозденко на заседании правительства области.
https://ria.ru/20201026/epidsituatsiya-1581615276.html
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коронавирус в россии

Ленобласть выделила пять млн рублей для тестирования на COVID-19

14:26 29.10.2020
 
© РИА Новости / Алексей СухоруковБанкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
Банкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей - РИА Новости, 1920, 29.10.2020
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 окт – РИА Новости. Правительство Ленинградской области выделило дополнительные 5 миллионов рублей для тестирования на COVID-19, сообщает пресс-служба регионального правительства.
"Дополнительные 5 миллионов рублей из областного бюджета будут выделены на организацию тестирования на COVID-19. Средства пойдут на приобретение двух автоматических станций для проведения тестов и закупку анализаторов", - сказано в сообщении.
В Ленинградской области исследования на COVID-19 проводятся на базе 15 лабораторий, количество тестов по сравнению с первой волной увеличено в три раза, до 6 тысяч в день.
По данным пресс-службы, в области закуплено дополнительно 100 тысяч масок, которые будут бесплатно розданы в районах "красной" зоны на входах в учреждения и торговые центры.
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко - РИА Новости, 1920, 26.10.2020
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"Регион должен держать резерв ковидных коек в 25%. Также у нас должен сохраняться трёхмесячный запас лекарственных средств и расходных материалов. По ИВЛ у нас уже сегодня 20-кратный запас установок. Отрадно, что опыт Ленинградской области по организации лечения амбулаторных больных принят и тиражируется по всей России — область обеспечивает всех амбулаторных больных бесплатными лекарствами", — рассказал губернатор Александр Дрозденко на заседании правительства области.
 
Ленинградская областьКоронавирус в России
 
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