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Литва может приостановить ретрансляцию еще одного российского телеканала
Литва может приостановить ретрансляцию еще одного российского телеканала
Литва может приостановить ретрансляцию российского телеканала "РТР-Планета", зарегистрированного в Швеции, передает Sputnik Литва. РИА Новости, 29.10.2020
2020-10-29T10:29
2020-10-29T10:29
ртр планета
госдума рф
еврокомиссия
владимир жириновский
эстония
латвия
литва
в мире
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ВИЛЬНЮС, 29 окт - РИА Новости. Литва может приостановить ретрансляцию российского телеканала "РТР-Планета", зарегистрированного в Швеции, передает Sputnik Литва.Как пишет Sputnik, комиссия приняла такое решение из-за якобы неоднократных нарушений телеканалом директивы Евросоюза об аудиовизуальных медиауслугах и закона республики об общественной информации. В частности, в программе увидели "подстрекательство к войне, розни и национальной ненависти".По данным агентства, в LRTK утверждают, что нарушения были допущены в программе с участием депутата Госдумы РФ Владимира Жириновского. "LRTK установила, что 17 сентября 2020 года в ретранслируемой "РТР Планета" программе "60 минут" позиция участвовавшего в ней Владимира Жириновского является агрессивной по отношению к Литве, Латвии, Эстонии, Украине, Польше, побуждает "заряжать оружие, открывать ракеты, зажимать, нападать" и может расцениваться как разжигание войны и ненависти", и- приводит Sputnik сообщение литовской комиссии.Комиссия заявляет, что в этом году нарушение в программе обнаружено уже второй раз. Если будет установлено три таких нарушения, то после выполнения всех установленных процедур LRTK может временно приостановить бесплатный прием этой телепрограммы в Литве. "Комиссия также проинформирует Еврокомиссию. Если в течение месяца с момента уведомления ЕК о нарушении не удается достичь взаимного мирового соглашения и признания, а правомерные действия будут продолжаться, то LRTK может приостановить ретрансляцию "РТР-Планеты" на год или более", - добавляет Sputnik.Ранее LRTK уже ограничивала на год вещание российского телеканала "РТР-Планета", зарегистрированного в Швеции. Причиной запрета в Литве назвали "непрекращающиеся нарушения директивы ЕС по аудиовизуализации услуг СМИ и закона Литвы об информировании общественности" со стороны канала. Запрет действовал до 23 февраля 2019 года, он предусматривал приостановку ретрансляции на территории Литвы телепрограмм "РТР Планета" (и другие версии этого канала - "Россия РТР", Rossija RTR). В этом году LRTK запретила трансляцию пяти телеканалов RT в стране. Запрет распространяется на RT, RT HD, RT Spanish, RT Documentary HD, RT Documentary.Власти балтийских стран неоднократно чинили препятствия работе российских СМИ. В МИД РФ заявляли о явных признаках скоординированной линии этих государств. Случаи с притеснениями СМИ в странах Балтии, отмечали в российском министерстве, "наглядно демонстрируют, чего на практике стоят демагогические заявления о приверженности Вильнюса, Риги и Таллина принципам демократии и свободы слова".
https://ria.ru/20191001/1559303767.html
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ртр планета, госдума рф, еврокомиссия, владимир жириновский, эстония, латвия, литва, в мире

Литва может приостановить ретрансляцию еще одного российского телеканала

10:29 29.10.2020
 
© РИА Новости / Надежда КульбинеВильнюс
Вильнюс - РИА Новости, 1920, 29.10.2020
© РИА Новости / Надежда Кульбине
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ВИЛЬНЮС, 29 окт - РИА Новости. Литва может приостановить ретрансляцию российского телеканала "РТР-Планета", зарегистрированного в Швеции, передает Sputnik Литва.
"В Литве могут приостановить ретрансляцию российского телеканала "РТР-Планета", зарегистрированного в Швеции. Литовская комиссия по радио и телевидению (LRTK) в среду инициировала процедуру приостановки", - говорится в сообщении.
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Как пишет Sputnik, комиссия приняла такое решение из-за якобы неоднократных нарушений телеканалом директивы Евросоюза об аудиовизуальных медиауслугах и закона республики об общественной информации. В частности, в программе увидели "подстрекательство к войне, розни и национальной ненависти".
По данным агентства, в LRTK утверждают, что нарушения были допущены в программе с участием депутата Госдумы РФ Владимира Жириновского. "LRTK установила, что 17 сентября 2020 года в ретранслируемой "РТР Планета" программе "60 минут" позиция участвовавшего в ней Владимира Жириновского является агрессивной по отношению к Литве, Латвии, Эстонии, Украине, Польше, побуждает "заряжать оружие, открывать ракеты, зажимать, нападать" и может расцениваться как разжигание войны и ненависти", и- приводит Sputnik сообщение литовской комиссии.
Комиссия заявляет, что в этом году нарушение в программе обнаружено уже второй раз. Если будет установлено три таких нарушения, то после выполнения всех установленных процедур LRTK может временно приостановить бесплатный прием этой телепрограммы в Литве. "Комиссия также проинформирует Еврокомиссию. Если в течение месяца с момента уведомления ЕК о нарушении не удается достичь взаимного мирового соглашения и признания, а правомерные действия будут продолжаться, то LRTK может приостановить ретрансляцию "РТР-Планеты" на год или более", - добавляет Sputnik.
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Ранее LRTK уже ограничивала на год вещание российского телеканала "РТР-Планета", зарегистрированного в Швеции. Причиной запрета в Литве назвали "непрекращающиеся нарушения директивы ЕС по аудиовизуализации услуг СМИ и закона Литвы об информировании общественности" со стороны канала. Запрет действовал до 23 февраля 2019 года, он предусматривал приостановку ретрансляции на территории Литвы телепрограмм "РТР Планета" (и другие версии этого канала - "Россия РТР", Rossija RTR). В этом году LRTK запретила трансляцию пяти телеканалов RT в стране. Запрет распространяется на RT, RT HD, RT Spanish, RT Documentary HD, RT Documentary.
Власти балтийских стран неоднократно чинили препятствия работе российских СМИ. В МИД РФ заявляли о явных признаках скоординированной линии этих государств. Случаи с притеснениями СМИ в странах Балтии, отмечали в российском министерстве, "наглядно демонстрируют, чего на практике стоят демагогические заявления о приверженности Вильнюса, Риги и Таллина принципам демократии и свободы слова".
 
РТР ПланетаГосдума РФЕврокомиссияВладимир ЖириновскийЭстонияЛатвияЛитваВ мире
 
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