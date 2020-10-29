https://ria.ru/20201029/telekanal-1582038348.html

Литва может приостановить ретрансляцию еще одного российского телеканала

Литва может приостановить ретрансляцию еще одного российского телеканала

Литва может приостановить ретрансляцию российского телеканала "РТР-Планета", зарегистрированного в Швеции, передает Sputnik Литва. РИА Новости, 29.10.2020

2020-10-29T10:29

2020-10-29T10:29

2020-10-29T10:29

ртр планета

госдума рф

еврокомиссия

владимир жириновский

эстония

латвия

литва

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/08/1569767035_0:111:3247:1937_1400x0_80_0_0_cd5171ad38a56953cd8dbb8a19e8e8a2.jpg

ВИЛЬНЮС, 29 окт - РИА Новости. Литва может приостановить ретрансляцию российского телеканала "РТР-Планета", зарегистрированного в Швеции, передает Sputnik Литва.Как пишет Sputnik, комиссия приняла такое решение из-за якобы неоднократных нарушений телеканалом директивы Евросоюза об аудиовизуальных медиауслугах и закона республики об общественной информации. В частности, в программе увидели "подстрекательство к войне, розни и национальной ненависти".По данным агентства, в LRTK утверждают, что нарушения были допущены в программе с участием депутата Госдумы РФ Владимира Жириновского. "LRTK установила, что 17 сентября 2020 года в ретранслируемой "РТР Планета" программе "60 минут" позиция участвовавшего в ней Владимира Жириновского является агрессивной по отношению к Литве, Латвии, Эстонии, Украине, Польше, побуждает "заряжать оружие, открывать ракеты, зажимать, нападать" и может расцениваться как разжигание войны и ненависти", и- приводит Sputnik сообщение литовской комиссии.Комиссия заявляет, что в этом году нарушение в программе обнаружено уже второй раз. Если будет установлено три таких нарушения, то после выполнения всех установленных процедур LRTK может временно приостановить бесплатный прием этой телепрограммы в Литве. "Комиссия также проинформирует Еврокомиссию. Если в течение месяца с момента уведомления ЕК о нарушении не удается достичь взаимного мирового соглашения и признания, а правомерные действия будут продолжаться, то LRTK может приостановить ретрансляцию "РТР-Планеты" на год или более", - добавляет Sputnik.Ранее LRTK уже ограничивала на год вещание российского телеканала "РТР-Планета", зарегистрированного в Швеции. Причиной запрета в Литве назвали "непрекращающиеся нарушения директивы ЕС по аудиовизуализации услуг СМИ и закона Литвы об информировании общественности" со стороны канала. Запрет действовал до 23 февраля 2019 года, он предусматривал приостановку ретрансляции на территории Литвы телепрограмм "РТР Планета" (и другие версии этого канала - "Россия РТР", Rossija RTR). В этом году LRTK запретила трансляцию пяти телеканалов RT в стране. Запрет распространяется на RT, RT HD, RT Spanish, RT Documentary HD, RT Documentary.Власти балтийских стран неоднократно чинили препятствия работе российских СМИ. В МИД РФ заявляли о явных признаках скоординированной линии этих государств. Случаи с притеснениями СМИ в странах Балтии, отмечали в российском министерстве, "наглядно демонстрируют, чего на практике стоят демагогические заявления о приверженности Вильнюса, Риги и Таллина принципам демократии и свободы слова".

https://ria.ru/20191001/1559303767.html

https://radiosputnik.ria.ru/20190726/1556908919.html

эстония

латвия

литва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ртр планета, госдума рф, еврокомиссия, владимир жириновский, эстония, латвия, литва, в мире