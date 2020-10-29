https://ria.ru/20201029/sud-1582030941.html

Суд по делу собственника ТЦ "Зимняя вишня" перенесли из-за коронавируса

Суд по делу собственника ТЦ "Зимняя вишня" перенесли из-за коронавируса

Первое заседание суда по уголовному делу собственника ТЦ "Зимняя вишня" Вячеслава Вишневского, обвиняемого в даче взятки должностному лицу, вновь перенесли -... РИА Новости, 29.10.2020

2020-10-29T09:39

2020-10-29T09:39

2020-10-29T09:39

пожар в торговом центре в кемерово

кемерово

происшествия

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НОВОСИБИРСК, 29 окт – РИА Новости. Первое заседание суда по уголовному делу собственника ТЦ "Зимняя вишня" Вячеслава Вишневского, обвиняемого в даче взятки должностному лицу, вновь перенесли - из-за сложной эпидемиологической ситуации, сообщил РИА Новости представитель Центрального районного суда города Кемерово.Ранее сообщалось, что суд перенес дату первого заседания, ранее назначенного на 16 октября, на 29 октября."Судебное заседание снова отложено, оно не состоится… Это связано с эпидемиологической обстановкой", - сообщил собеседник агентства. Как следует из электронной картотеки дел, новое судебное заседание назначено на 12 ноября текущего года.По данным следствия, в 2013-2014 годах Вишневский с участием посредника дал взятку в 7 миллионов рублей начальнику инспекции стройнадзора Кемеровской области Танзилии Комковой, ее сыну Эдуарду Комкову и гендиректору ООО "ИСК Ресурс" Никите Чередниченко (все трое также стали фигурантами этого дела). Это позволило предпринимателю реконструировать торговый центр без разрешения на строительство, а также в нарушение утвержденного проекта, который предусматривал установку автоматических систем пожаротушения на всех этажах здания, чего сделано не было.Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" произошел в Кемерово 25 марта 2018 года. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где были расположены несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара погибли 60 человек, большинство из них - дети. В рамках уголовного дела арестованы 15 человек. Среди обвиняемых - собственники и управляющие зданием, охранник, теперь уже бывшие руководители областного МЧС, а также ответственные за ввод торгового центра в эксплуатацию, пожарную сигнализацию и непосредственное тушение огня на месте происшествия.

https://ria.ru/20190516/1553471815.html

кемерово

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пожар в торговом центре в кемерово, кемерово, происшествия