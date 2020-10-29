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Суд по делу собственника ТЦ "Зимняя вишня" перенесли из-за коронавируса
Суд по делу собственника ТЦ "Зимняя вишня" перенесли из-за коронавируса
Первое заседание суда по уголовному делу собственника ТЦ "Зимняя вишня" Вячеслава Вишневского, обвиняемого в даче взятки должностному лицу, вновь перенесли -... РИА Новости, 29.10.2020
2020-10-29T09:39
2020-10-29T09:39
пожар в торговом центре в кемерово
кемерово
происшествия
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НОВОСИБИРСК, 29 окт – РИА Новости. Первое заседание суда по уголовному делу собственника ТЦ "Зимняя вишня" Вячеслава Вишневского, обвиняемого в даче взятки должностному лицу, вновь перенесли - из-за сложной эпидемиологической ситуации, сообщил РИА Новости представитель Центрального районного суда города Кемерово.Ранее сообщалось, что суд перенес дату первого заседания, ранее назначенного на 16 октября, на 29 октября."Судебное заседание снова отложено, оно не состоится… Это связано с эпидемиологической обстановкой", - сообщил собеседник агентства. Как следует из электронной картотеки дел, новое судебное заседание назначено на 12 ноября текущего года.По данным следствия, в 2013-2014 годах Вишневский с участием посредника дал взятку в 7 миллионов рублей начальнику инспекции стройнадзора Кемеровской области Танзилии Комковой, ее сыну Эдуарду Комкову и гендиректору ООО "ИСК Ресурс" Никите Чередниченко (все трое также стали фигурантами этого дела). Это позволило предпринимателю реконструировать торговый центр без разрешения на строительство, а также в нарушение утвержденного проекта, который предусматривал установку автоматических систем пожаротушения на всех этажах здания, чего сделано не было.Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" произошел в Кемерово 25 марта 2018 года. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где были расположены несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара погибли 60 человек, большинство из них - дети. В рамках уголовного дела арестованы 15 человек. Среди обвиняемых - собственники и управляющие зданием, охранник, теперь уже бывшие руководители областного МЧС, а также ответственные за ввод торгового центра в эксплуатацию, пожарную сигнализацию и непосредственное тушение огня на месте происшествия.
https://ria.ru/20190516/1553471815.html
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пожар в торговом центре в кемерово, кемерово, происшествия

Суд по делу собственника ТЦ "Зимняя вишня" перенесли из-за коронавируса

09:39 29.10.2020
 
© СК РФ / Перейти в фотобанкСовладелец сгоревшего торгового центра "Зимняя вишня" Вячеслав Вишневский, экстрадированный из Польши в Россию. Стоп-кадр видео
Совладелец сгоревшего торгового центра Зимняя вишня Вячеслав Вишневский, экстрадированный из Польши в Россию. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 29.10.2020
© СК РФ
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НОВОСИБИРСК, 29 окт – РИА Новости. Первое заседание суда по уголовному делу собственника ТЦ "Зимняя вишня" Вячеслава Вишневского, обвиняемого в даче взятки должностному лицу, вновь перенесли - из-за сложной эпидемиологической ситуации, сообщил РИА Новости представитель Центрального районного суда города Кемерово.
Ранее сообщалось, что суд перенес дату первого заседания, ранее назначенного на 16 октября, на 29 октября.
На заседании Кемеровского областного суда во время рассмотрения апелляционной жалобы главы инспекции государственного строительного надзора Кемеровской области Танзили Комковой. 12 апреля 2018 - РИА Новости, 1920, 16.05.2019
16 мая 2019, 04:39
Дело о пожаре в ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерово
"Судебное заседание снова отложено, оно не состоится… Это связано с эпидемиологической обстановкой", - сообщил собеседник агентства. Как следует из электронной картотеки дел, новое судебное заседание назначено на 12 ноября текущего года.
По данным следствия, в 2013-2014 годах Вишневский с участием посредника дал взятку в 7 миллионов рублей начальнику инспекции стройнадзора Кемеровской области Танзилии Комковой, ее сыну Эдуарду Комкову и гендиректору ООО "ИСК Ресурс" Никите Чередниченко (все трое также стали фигурантами этого дела). Это позволило предпринимателю реконструировать торговый центр без разрешения на строительство, а также в нарушение утвержденного проекта, который предусматривал установку автоматических систем пожаротушения на всех этажах здания, чего сделано не было.
Пожарная безопасность в общественных местах - РИА Новости, 1920, 30.03.2018
30 марта 2018, 08:00Инфографика
Пожарная безопасность в общественных местах
Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" произошел в Кемерово 25 марта 2018 года. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где были расположены несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара погибли 60 человек, большинство из них - дети. В рамках уголовного дела арестованы 15 человек. Среди обвиняемых - собственники и управляющие зданием, охранник, теперь уже бывшие руководители областного МЧС, а также ответственные за ввод торгового центра в эксплуатацию, пожарную сигнализацию и непосредственное тушение огня на месте происшествия.
 
Пожар в торговом центре в КемеровоКемеровоПроисшествия
 
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