https://ria.ru/20201029/strakhovanie-1582030172.html

В Госдуме призвали ввести индивидуальное социальное страхование россиян

В Госдуме призвали ввести индивидуальное социальное страхование россиян

Первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Сергей Калашников считает, что в России необходимо ввести личное социальное страхование, при котором... РИА Новости, 29.10.2020

2020-10-29T09:33

2020-10-29T09:33

2020-10-29T10:31

госдума рф

сергей калашников

общество

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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Сергей Калашников считает, что в России необходимо ввести личное социальное страхование, при котором граждане смогут сами выбирать страховые случаи, а также упразднить Фонд обязательного медицинского страхования и установить прямое финансирование медучреждений.Депутат подчеркнул, что социальное страхование на сегодняшний день не играет прежней роли, так как страховые риски перестали иметь страховую природу, огромное количество людей имеют страховые случаи, которые не покрывается страховыми взносами.Кроме того, по мнению парламентария, каждое индивидуальное страхование необходимо связывать определенными условиями. Он привел в пример случай медицинского страхования, когда курильщик и некурящий платят одинаковые страховые взносы, при этом у курящего человека шансы заболеть выше."Возникает вопрос, почему некурящий, ведущий здоровый образ жизни, должен платить за человека, который за своим здоровьем не следит, то есть нужна определенная дифференциация. <…> Это можно распространить на более широкий круг социального страхования", — сказал Калашников.Депутат также считает, что Фонд обязательного медицинского страхования необходимо упразднить и ввести прямое финансирование лечебных учреждений по нормативам медицинских протоколов.

https://ria.ru/20200825/strakhovanie-1576289817.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200804/1575348991.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госдума рф, сергей калашников, общество