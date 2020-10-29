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https://ria.ru/20201029/strakhovanie-1582030172.html
В Госдуме призвали ввести индивидуальное социальное страхование россиян
В Госдуме призвали ввести индивидуальное социальное страхование россиян
Первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Сергей Калашников считает, что в России необходимо ввести личное социальное страхование, при котором... РИА Новости, 29.10.2020
2020-10-29T09:33
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госдума рф
сергей калашников
общество
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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Сергей Калашников считает, что в России необходимо ввести личное социальное страхование, при котором граждане смогут сами выбирать страховые случаи, а также упразднить Фонд обязательного медицинского страхования и установить прямое финансирование медучреждений.Депутат подчеркнул, что социальное страхование на сегодняшний день не играет прежней роли, так как страховые риски перестали иметь страховую природу, огромное количество людей имеют страховые случаи, которые не покрывается страховыми взносами.Кроме того, по мнению парламентария, каждое индивидуальное страхование необходимо связывать определенными условиями. Он привел в пример случай медицинского страхования, когда курильщик и некурящий платят одинаковые страховые взносы, при этом у курящего человека шансы заболеть выше."Возникает вопрос, почему некурящий, ведущий здоровый образ жизни, должен платить за человека, который за своим здоровьем не следит, то есть нужна определенная дифференциация. &lt;…&gt; Это можно распространить на более широкий круг социального страхования", — сказал Калашников.Депутат также считает, что Фонд обязательного медицинского страхования необходимо упразднить и ввести прямое финансирование лечебных учреждений по нормативам медицинских протоколов.
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госдума рф, сергей калашников, общество

В Госдуме призвали ввести индивидуальное социальное страхование россиян

09:33 29.10.2020 (обновлено: 10:31 29.10.2020)
 
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПервый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по экономической политике Сергей Калашников
Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по экономической политике Сергей Калашников - РИА Новости, 1920, 29.10.2020
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Сергей Калашников считает, что в России необходимо ввести личное социальное страхование, при котором граждане смогут сами выбирать страховые случаи, а также упразднить Фонд обязательного медицинского страхования и установить прямое финансирование медучреждений.
Депутат подчеркнул, что социальное страхование на сегодняшний день не играет прежней роли, так как страховые риски перестали иметь страховую природу, огромное количество людей имеют страховые случаи, которые не покрывается страховыми взносами.
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"Что нужно сделать? Нужно ввести нормальное личное социальное страхование, которое будет обязательным и за которое каждый человек будет платить сам. Причем линейку этих страховых случаев надо расширять <…> Человек должен застраховаться, если он хочет, от безработицы, от потери временной нетрудоспособности, от каких-то болезней и прочее. Но это он должен делать самостоятельно", — считает Калашников.

Кроме того, по мнению парламентария, каждое индивидуальное страхование необходимо связывать определенными условиями. Он привел в пример случай медицинского страхования, когда курильщик и некурящий платят одинаковые страховые взносы, при этом у курящего человека шансы заболеть выше.
"Возникает вопрос, почему некурящий, ведущий здоровый образ жизни, должен платить за человека, который за своим здоровьем не следит, то есть нужна определенная дифференциация. <…> Это можно распространить на более широкий круг социального страхования", — сказал Калашников.
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Депутат также считает, что Фонд обязательного медицинского страхования необходимо упразднить и ввести прямое финансирование лечебных учреждений по нормативам медицинских протоколов.

"Медицинское учреждение предъявляет данные о пролеченных больных <…> Ему оплачивают в полной мере затратные средства по протоколам лечения. Это система, которая применяется в огромном количестве стран, которая использует нашу старую "модель Семашко", — сказал Калашников.

 
Госдума РФСергей КалашниковОбщество
 
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