https://ria.ru/20201029/sotsobekty-1582141878.html

Власти Ленобласти выделили 10 млрд рублей на строительство соцобъектов

Власти Ленобласти выделили 10 млрд рублей на строительство соцобъектов

Власти Ленинградской области в 2020 году выделили почти 10 миллиардов рублей на проектирование и строительство 116 социальных объектов в регионе, сообщил на... РИА Новости, 29.10.2020

2020-10-29T17:22

2020-10-29T17:22

2020-10-29T17:22

ленинградская область

александр дрозденко

ленинградская область

сертолово

шлиссельбург

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 окт — РИА Новости. Власти Ленинградской области в 2020 году выделили почти 10 миллиардов рублей на проектирование и строительство 116 социальных объектов в регионе, сообщил на заседании областного правительства глава регионального комитета по строительству Константин Панкратьев.По его словам, в настоящий момент из 116 социальных объектов 81 - строится, 30 - проектируются, еще пять приобретаются у застройщиков. В 80% контрактов заказчиками работ являются муниципалитеты и только 20% объектов строится по государственному заказу."По большинству объектов у меня нет вопросов, стройка идёт планомерно. Однако есть четыре объекта, к которым есть вопросы. Это пожарное депо в Сертолово, две школы в Шлиссельбурге и Большой Пустомерже, спортзал для школы в Высоцке", — заявил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, комментируя выступление Пакратьева.Глава региона призвал усилить работу по всем направлениям на этих объектах и обеспечить завершение строительства."В начале следующего года я лично приеду на все объекты, строительство которых сейчас завершается и проверю, как они функционируют", — сказал губернатор.

https://ria.ru/20201023/aes-1581131477.html

ленинградская область

сертолово

шлиссельбург

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр дрозденко, ленинградская область, сертолово, шлиссельбург