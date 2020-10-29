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Ленинградская область
https://ria.ru/20201029/sotsobekty-1582141878.html
Власти Ленобласти выделили 10 млрд рублей на строительство соцобъектов
Власти Ленобласти выделили 10 млрд рублей на строительство соцобъектов
Власти Ленинградской области в 2020 году выделили почти 10 миллиардов рублей на проектирование и строительство 116 социальных объектов в регионе, сообщил на... РИА Новости, 29.10.2020
2020-10-29T17:22
2020-10-29T17:22
ленинградская область
александр дрозденко
ленинградская область
сертолово
шлиссельбург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 окт — РИА Новости. Власти Ленинградской области в 2020 году выделили почти 10 миллиардов рублей на проектирование и строительство 116 социальных объектов в регионе, сообщил на заседании областного правительства глава регионального комитета по строительству Константин Панкратьев.По его словам, в настоящий момент из 116 социальных объектов 81 - строится, 30 - проектируются, еще пять приобретаются у застройщиков. В 80% контрактов заказчиками работ являются муниципалитеты и только 20% объектов строится по государственному заказу."По большинству объектов у меня нет вопросов, стройка идёт планомерно. Однако есть четыре объекта, к которым есть вопросы. Это пожарное депо в Сертолово, две школы в Шлиссельбурге и Большой Пустомерже, спортзал для школы в Высоцке", — заявил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, комментируя выступление Пакратьева.Глава региона призвал усилить работу по всем направлениям на этих объектах и обеспечить завершение строительства."В начале следующего года я лично приеду на все объекты, строительство которых сейчас завершается и проверю, как они функционируют", — сказал губернатор.
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ленинградская область
сертолово
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александр дрозденко, ленинградская область, сертолово, шлиссельбург

Власти Ленобласти выделили 10 млрд рублей на строительство соцобъектов

17:22 29.10.2020
 
© РИА Новости / Алексей СухоруковБанкноты номиналом 1000 рублей
Банкноты номиналом 1000 рублей - РИА Новости, 1920, 29.10.2020
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 окт — РИА Новости. Власти Ленинградской области в 2020 году выделили почти 10 миллиардов рублей на проектирование и строительство 116 социальных объектов в регионе, сообщил на заседании областного правительства глава регионального комитета по строительству Константин Панкратьев.
По его словам, в настоящий момент из 116 социальных объектов 81 - строится, 30 - проектируются, еще пять приобретаются у застройщиков. В 80% контрактов заказчиками работ являются муниципалитеты и только 20% объектов строится по государственному заказу.
"По большинству объектов у меня нет вопросов, стройка идёт планомерно. Однако есть четыре объекта, к которым есть вопросы. Это пожарное депо в Сертолово, две школы в Шлиссельбурге и Большой Пустомерже, спортзал для школы в Высоцке", — заявил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, комментируя выступление Пакратьева.
Глава региона призвал усилить работу по всем направлениям на этих объектах и обеспечить завершение строительства.
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"В начале следующего года я лично приеду на все объекты, строительство которых сейчас завершается и проверю, как они функционируют", — сказал губернатор.
 
Ленинградская областьАлександр ДрозденкоЛенинградская областьСертоловоШлиссельбург
 
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