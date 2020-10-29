Тренировочная квартира, гостиница, дом: как социализируют особенных сирот

<strong>МОСКВА, 29 окт — РИА Новости.</strong> Помочь детям-инвалидам социализироваться в обществе, которое зачастую боится их принимать, – задача не из легких. Однако в Амурской области специалисты не опускают рук и борются за каждую возможность приобщить к полноценной жизни особенного ребенка.Одним из способов стало внедрение технологии "Сопровождаемое совместное проживание малых групп инвалидов в отдельных жилых помещениях", которая реализуется в регионе с 2017 года. Технология представляет собой работу наставников с детьми-инвалидами, в ходе которой воспитанники осваивают бытовые и трудовые навыки, учатся коммуникации, развивают навыки самообслуживания, пользования общественным транспортом, банковскими карами, средствами связи, рассказали РИА Новости эксперты проекта.В настоящее время модель технологии состоит из трех этапов, отметила Евгения Куликова, директор Малиновского дома-интерната для умственно отсталых детей, специалисты которого стали первопроходцами в освоении технологии.Первый этап включает в себя проживание в учебно-тренировочных квартирах в доме-интернате в сопровождении опытных педагогов, которые занимаются абсолютно любыми вопросами, начиная от подъема и распорядка дня, заканчивая обучением финансовой грамотности. Со временем, когда воспитанники осваивают все необходимые навыки и становятся более самостоятельными, часы патронажа сокращаются и на круглосуточное наблюдение выделяется три-четыре часа, после чего подопечные переходят на второй этап сопровождаемого проживания в социальную гостиницу при доме-интернате. Третий этап – заключительный. Он предполагает переход на самостоятельное проживание в собственное жилье за пределы дома-интерната.По словам начальника отдела организации социального сиротства минсоцзащиты региона Ольги Головачевой, все воспитанники, прошедшие этапы учебно-тренировочного проживания, добились определенных успехов: они самостоятельно могут готовить, стирать, создавать уют в своих комнатах. Они научились распоряжаться своими денежными средствами и могут самостоятельно покупать себе личные вещи, бытовую технику. Кроме того, почти все они могут организовать свой досуг, например, сходить в кафе или съездить на экскурсию в областной центр.Однако Ольга Головачева отметила, что технология еще недостаточно изучена и распространена, а главной проблемой для ее реализации становится отсутствие собственного жилья у молодых инвалидов.В свою очередь Евгения Куликова также рассказала об этой сложности."На данный момент технология новая, и на сопровождение берут не всех. Для организации процесса нужны отдельные помещения, потому что сопровождаемое проживание – это не жизнь в интернате. То есть мы должны найти помещение самостоятельно, вне стен детского дома. Поэтому на данный момент по нашим возможностям мы пока сопровождаем 12 человек", – поделилась Куликова.Также директор дома-интерната рассказала об оказываемой учреждению господдержке. По ее словам, помощь осуществляется в основном в рамках бюджетного субсидирования организации. Кроме того, производится господдержка в виде предоставления имущества детскому дому, где проживают сопровождающие. Финансовую помощь также оказывает Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Министерство социальной защиты Амурской области разрабатывает программы, в том числе по сопровождаемому проживанию, и фонд выделяет деньги, на которые закупается все самое необходимое.Кроме того, Евгения Куликова указала еще на одну существующую трудность. По словам специалиста, люди зачастую боятся детей-инвалидов и даже считают их опасными для общества, отсюда возникает непринятие и непонимание людьми технологии в целом.Между тем директор дома-интерната отметила, что положительные изменения в отношении социума к инвалидам все-таки есть, но, по ее словам, пройдет еще не менее пяти лет, прежде чем эти люди будут полностью приняты обществом.Кроме того, по словам Ольги Головачевой, в 2021 году домом-интернатом будет разработана программа не только для воспитанников, но и для молодых инвалидов, проживающих в семьях. Родители молодых людей с нетерпением ждут старта проекта, надеясь на то, что их дети научатся жить самостоятельно, при минимальной опеке.
МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Помочь детям-инвалидам социализироваться в обществе, которое зачастую боится их принимать, – задача не из легких. Однако в Амурской области специалисты не опускают рук и борются за каждую возможность приобщить к полноценной жизни особенного ребенка.
Одним из способов стало внедрение технологии "Сопровождаемое совместное проживание малых групп инвалидов в отдельных жилых помещениях", которая реализуется в регионе с 2017 года. Технология представляет собой работу наставников с детьми-инвалидами, в ходе которой воспитанники осваивают бытовые и трудовые навыки, учатся коммуникации, развивают навыки самообслуживания, пользования общественным транспортом, банковскими карами, средствами связи, рассказали РИА Новости эксперты проекта.
В настоящее время модель технологии состоит из трех этапов, отметила Евгения Куликова, директор Малиновского дома-интерната для умственно отсталых детей, специалисты которого стали первопроходцами в освоении технологии.
Первый этап включает в себя проживание в учебно-тренировочных квартирах в доме-интернате в сопровождении опытных педагогов, которые занимаются абсолютно любыми вопросами, начиная от подъема и распорядка дня, заканчивая обучением финансовой грамотности. Со временем, когда воспитанники осваивают все необходимые навыки и становятся более самостоятельными, часы патронажа сокращаются и на круглосуточное наблюдение выделяется три-четыре часа, после чего подопечные переходят на второй этап сопровождаемого проживания в социальную гостиницу при доме-интернате. Третий этап – заключительный. Он предполагает переход на самостоятельное проживание в собственное жилье за пределы дома-интерната.
"Это не значит, что завтра мы возьмем и выселим их куда-то и они будут жить самостоятельно. В любом случае у каждого ребенка должна быть служба сопровождения, потому что моменты экономической грамотности для них самые тяжелые. Деньги, пенсии, карточки, банкоматы, свет, квитанции – все, что они в принципе никогда не видели. Это и есть сопровождение", – резюмировала Евгения Куликова.
По словам начальника отдела организации социального сиротства минсоцзащиты региона Ольги Головачевой, все воспитанники, прошедшие этапы учебно-тренировочного проживания, добились определенных успехов: они самостоятельно могут готовить, стирать, создавать уют в своих комнатах. Они научились распоряжаться своими денежными средствами и могут самостоятельно покупать себе личные вещи, бытовую технику. Кроме того, почти все они могут организовать свой досуг, например, сходить в кафе или съездить на экскурсию в областной центр.
Однако Ольга Головачева отметила, что технология еще недостаточно изучена и распространена, а главной проблемой для ее реализации становится отсутствие собственного жилья у молодых инвалидов.
В свою очередь Евгения Куликова также рассказала об этой сложности.
"На данный момент технология новая, и на сопровождение берут не всех. Для организации процесса нужны отдельные помещения, потому что сопровождаемое проживание – это не жизнь в интернате. То есть мы должны найти помещение самостоятельно, вне стен детского дома. Поэтому на данный момент по нашим возможностям мы пока сопровождаем 12 человек", – поделилась Куликова.
Также директор дома-интерната рассказала об оказываемой учреждению господдержке. По ее словам, помощь осуществляется в основном в рамках бюджетного субсидирования организации. Кроме того, производится господдержка в виде предоставления имущества детскому дому, где проживают сопровождающие. Финансовую помощь также оказывает Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Министерство социальной защиты Амурской области разрабатывает программы, в том числе по сопровождаемому проживанию, и фонд выделяет деньги, на которые закупается все самое необходимое.
Кроме того, Евгения Куликова указала еще на одну существующую трудность. По словам специалиста, люди зачастую боятся детей-инвалидов и даже считают их опасными для общества, отсюда возникает непринятие и непонимание людьми технологии в целом.
"Сложно работать из-за стереотипов людей и предвзятого отношения к инвалидам. Общество пока не принимает их так, как этого хотелось бы. Во все времена считалось, что в учреждениях данной категории проживают "закрытые люди", а сейчас мы их выпускаем в общество. Социализация – это не только обучение базовым бытовым навыкам, но и общение с другими людьми. И именно психологический фактор заболевания и особенности этого заболевания многих людей ставят в тупик. Люди боятся, не воспринимают инвалидов, где-то даже присутствует негативное отношение к ним", – поделилась Евгения Куликова.
Между тем директор дома-интерната отметила, что положительные изменения в отношении социума к инвалидам все-таки есть, но, по ее словам, пройдет еще не менее пяти лет, прежде чем эти люди будут полностью приняты обществом.
Кроме того, по словам Ольги Головачевой, в 2021 году домом-интернатом будет разработана программа не только для воспитанников, но и для молодых инвалидов, проживающих в семьях. Родители молодых людей с нетерпением ждут старта проекта, надеясь на то, что их дети научатся жить самостоятельно, при минимальной опеке.
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