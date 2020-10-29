НКР заявила, что ВС Азербайджана находятся в пяти километрах от Шуши
18:40 29.10.2020 (обновлено: 22:24 29.10.2020)
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМужчина возле дома, пострадавшего в результате обстрела города Шуша
ЕРЕВАН, 29 окт — РИА Новости. Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян заявил, что Вооруженные силы Азербайджана находятся максимум в пяти километрах от второго по величине города Карабаха — Шуши и хотят захватить его.
"Уважаемые соотечественники, <…> в 1992 году наше победное шествие началось с освобождения Шуши, сейчас оно обусловлено его защитой. Враг находится в нескольких километрах от Шуши, максимум пяти. Сверхцель врага — захватить город. Как говорится, кто владеет Шуши, тот владеет Арцахом (самоназвание Карабаха. — Прим. ред.)", — сказал Арутюнян в видеообращении в Facebook.
По его словам, сегодня надо осознать этот момент — и "не только на словах, но и непосредственным участием в защите Шуши". "Я верю в победу, верю, что эти дни будут переломными. Для этого нужно бороться, наказать врага, скорее приехать в Арцах. <…> Мы в течение нескольких дней должны внести перелом на фронте и наказать врага у ворот Шуши",— сказал Арутюнян.
Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и впервые — всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест — военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.
В Москву 9 октября по приглашению президента России прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более десяти часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября. Американский Госдеп объявлял о достигнутом гуманитарном прекращении огня с 07:00 мск (08:00 по местному времени) 26 октября, но и после этого стороны конфликта заявляли о его несоблюдении противником.
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