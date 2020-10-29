https://ria.ru/20201029/protivoraketa-1582026453.html

Минобороны показало видео пуска новой противоракеты

Минобороны России опубликовало видео испытательного пуска новой ракеты системы противоракетной обороны на полигоне Сары-Шаган в Казахстане. РИА Новости, 29.10.2020

2020-10-29T08:57

2020-10-29T08:57

2020-10-29T09:06

министерство обороны рф (минобороны рф)

казахстан

безопасность

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<strong>МОСКВА, 29 окт – РИА Новости.</strong> Минобороны России опубликовало видео испытательного пуска новой ракеты системы противоракетной обороны на полигоне Сары-Шаган в <a href="http://ria.ru/location_Kazakhstan/" target="_blank" data-auto="true">Казахстане</a>.В начале ролика, опубликованного на <a href="https://www.youtube.com/channel/UCQGqX5Ndpm4snE0NTjyOJnA" target="_blank">YouTube-канале</a> Минобороны, с нескольких ракурсов показана движущаяся колонна военных автомобилей. Затем идут кадры загрузки ракеты в шахту. Сам запуск также снят с разных точек. Видно, как ракета резко взмывает вверх и довольно быстро начинает двигаться по траектории, близкой к горизонтальной.На полигоне облачно, и зрителю доступен лишь начальный участок полета противоракеты.Ранее российское военное ведомство сообщало, что пуск прошел успешно и ракета "достоверно подтвердила заложенные характеристики". Условная цель была поражена с заданной точностью.О предыдущих испытаниях новой ракеты системы ПРО на полигоне Сары-Шаган Минобороны РФ сообщало в июне и июле 2019 года, феврале, июле, августе и декабре 2018 года и ноябре 2017 года.

https://radiosputnik.ria.ru/20201028/protivoraketa-1581962208.html

казахстан

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Кадры пуска новой российской ракеты системы ПРО Минобороны опубликовало кадры пуска новой российской ракеты системы ПРО. Пуск был успешно проведён на полигоне Сары-Шаган в Казахстане. Как уточнили в военном ведомстве, боевые расчёты успешно выполнили задачу, поразив условную цель с заданной точностью. Новая противоракета после серии испытаний подтвердила заложенные характеристики, добавили в Министерстве обороны 2020-10-29T08:57 true PT0M39S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф (минобороны рф), казахстан, безопасность