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https://ria.ru/20201029/protivoraketa-1582026453.html
Минобороны показало видео пуска новой противоракеты
Минобороны России опубликовало видео испытательного пуска новой ракеты системы противоракетной обороны на полигоне Сары-Шаган в Казахстане. РИА Новости, 29.10.2020
2020-10-29T08:57
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министерство обороны рф (минобороны рф)
казахстан
безопасность
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<strong>МОСКВА, 29 окт – РИА Новости.</strong> Минобороны России опубликовало видео испытательного пуска новой ракеты системы противоракетной обороны на полигоне Сары-Шаган в <a href="http://ria.ru/location_Kazakhstan/" target="_blank" data-auto="true">Казахстане</a>.В начале ролика, опубликованного на <a href="https://www.youtube.com/channel/UCQGqX5Ndpm4snE0NTjyOJnA" target="_blank">YouTube-канале</a> Минобороны, с нескольких ракурсов показана движущаяся колонна военных автомобилей. Затем идут кадры загрузки ракеты в шахту. Сам запуск также снят с разных точек. Видно, как ракета резко взмывает вверх и довольно быстро начинает двигаться по траектории, близкой к горизонтальной.На полигоне облачно, и зрителю доступен лишь начальный участок полета противоракеты.Ранее российское военное ведомство сообщало, что пуск прошел успешно и ракета "достоверно подтвердила заложенные характеристики". Условная цель была поражена с заданной точностью.О предыдущих испытаниях новой ракеты системы ПРО на полигоне Сары-Шаган Минобороны РФ сообщало в июне и июле 2019 года, феврале, июле, августе и декабре 2018 года и ноябре 2017 года.
https://radiosputnik.ria.ru/20201028/protivoraketa-1581962208.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Кадры пуска новой российской ракеты системы ПРО
Минобороны опубликовало кадры пуска новой российской ракеты системы ПРО. Пуск был успешно проведён на полигоне Сары-Шаган в Казахстане. Как уточнили в военном ведомстве, боевые расчёты успешно выполнили задачу, поразив условную цель с заданной точностью. Новая противоракета после серии испытаний подтвердила заложенные характеристики, добавили в Министерстве обороны
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министерство обороны рф (минобороны рф), казахстан, безопасность

Минобороны показало видео пуска новой противоракеты

08:57 29.10.2020 (обновлено: 09:06 29.10.2020)
 
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МОСКВА, 29 окт – РИА Новости. Минобороны России опубликовало видео испытательного пуска новой ракеты системы противоракетной обороны на полигоне Сары-Шаган в Казахстане.
В начале ролика, опубликованного на YouTube-канале Минобороны, с нескольких ракурсов показана движущаяся колонна военных автомобилей. Затем идут кадры загрузки ракеты в шахту. Сам запуск также снят с разных точек. Видно, как ракета резко взмывает вверх и довольно быстро начинает двигаться по траектории, близкой к горизонтальной.
На полигоне облачно, и зрителю доступен лишь начальный участок полета противоракеты.
Ранее российское военное ведомство сообщало, что пуск прошел успешно и ракета "достоверно подтвердила заложенные характеристики". Условная цель была поражена с заданной точностью.
О предыдущих испытаниях новой ракеты системы ПРО на полигоне Сары-Шаган Минобороны РФ сообщало в июне и июле 2019 года, феврале, июле, августе и декабре 2018 года и ноябре 2017 года.
Испытательный пуск новой противоракеты системы ПРО - РИА Новости, 1920, 28.10.2020
Вчера, 17:07Сказано в эфире
Военный эксперт: новые российские ракеты вызовут истерику у СШАВКС России провели испытательный пуск новой ракеты системы противоракетной обороны. Это испытание прокомментировал в эфире радио Sputnik военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов.
 
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Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)КазахстанБезопасность
 
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