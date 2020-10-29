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Республика Татарстан
Республика Татарстан
https://ria.ru/20201029/proizvodstva-1582142026.html
В Татарстане запустили 17 новых производств в рамках нацпроекта
В Татарстане запустили 17 новых производств в рамках нацпроекта
Семнадцать новых производств на 354 рабочих места запущено в Татарстане в текущем году в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство", сообщает... РИА Новости, 29.10.2020
2020-10-29T17:23
2020-10-29T17:23
республика татарстан
рустам минниханов
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экономика
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КАЗАНЬ, 29 окт - РИА Новости. Семнадцать новых производств на 354 рабочих места запущено в Татарстане в текущем году в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство", сообщает министерство экономики республики.В частности, новые объекты появились в индустриальном парке "Саба", промышленном парке "Тюлячи", индустриальном парке на территории технополиса "Химград", где открыты производство монокормов, вентиляторный завод, готовится к запуску производство газомоторного оборудования. Новые компании-резиденты также производят оборудование для бетонных заводов, системы аэрации для биологической очистки сточных вод, инновационные полимерные компаунды, резино-технические изделия, стеновые светопрозрачные панели, а также осуществляют строительство лодок для спортивной рыбалки и отдыха.Ранее президент Татарстана Рустам Минниханов отмечал, что действующая в республике развитая сеть индустриальных площадок доказала свою эффективность. Сегодня в их числе самая успешная в России особая экономическая зона "Алабуга", технополис "Химград", крупнейший в Европе индустриальный парк КИП "Мастер", две площадки IT-парка. Всего в республике к отмечаемому в этом году 100-летию ТАССР с целью создания условий для развития предпринимательской деятельности создано 100 промышленных парков и промплощадок, резиденты которых формируют более 10% всего объема промышленного производства Татарстана. На 80 промышленных площадках и в 20 промышленных парках работают почти 1,5 тысячи компаний-резидентов, ими создано более 30 тысяч рабочих мест.
https://ria.ru/20201016/tatarstan-1580155973.html
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рустам минниханов, республика татарстан (татарстан), экономика

В Татарстане запустили 17 новых производств в рамках нацпроекта

17:23 29.10.2020
 
© РИА Новости / Максим БогодвидВид Казани со стороны поселка Верхний Услон
Вид Казани со стороны поселка Верхний Услон - РИА Новости, 1920, 29.10.2020
© РИА Новости / Максим Богодвид
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КАЗАНЬ, 29 окт - РИА Новости. Семнадцать новых производств на 354 рабочих места запущено в Татарстане в текущем году в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство", сообщает министерство экономики республики.

"Благодаря 17 новым промышленным объектам, появившимся на базе крупных промплощадок и промпарков в Татарстане, в текущем году создано 354 новых рабочих места в рамках реализации национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", - говорится в сообщении.

В частности, новые объекты появились в индустриальном парке "Саба", промышленном парке "Тюлячи", индустриальном парке на территории технополиса "Химград", где открыты производство монокормов, вентиляторный завод, готовится к запуску производство газомоторного оборудования. Новые компании-резиденты также производят оборудование для бетонных заводов, системы аэрации для биологической очистки сточных вод, инновационные полимерные компаунды, резино-технические изделия, стеновые светопрозрачные панели, а также осуществляют строительство лодок для спортивной рыбалки и отдыха.
Ранее президент Татарстана Рустам Минниханов отмечал, что действующая в республике развитая сеть индустриальных площадок доказала свою эффективность. Сегодня в их числе самая успешная в России особая экономическая зона "Алабуга", технополис "Химград", крупнейший в Европе индустриальный парк КИП "Мастер", две площадки IT-парка. Всего в республике к отмечаемому в этом году 100-летию ТАССР с целью создания условий для развития предпринимательской деятельности создано 100 промышленных парков и промплощадок, резиденты которых формируют более 10% всего объема промышленного производства Татарстана. На 80 промышленных площадках и в 20 промышленных парках работают почти 1,5 тысячи компаний-резидентов, ими создано более 30 тысяч рабочих мест.
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Республика ТатарстанРустам МиннихановРеспублика Татарстан (Татарстан)Экономика
 
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