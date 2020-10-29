В Татарстане запустили 17 новых производств в рамках нацпроекта
КАЗАНЬ, 29 окт - РИА Новости. Семнадцать новых производств на 354 рабочих места запущено в Татарстане в текущем году в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство", сообщает министерство экономики республики.
"Благодаря 17 новым промышленным объектам, появившимся на базе крупных промплощадок и промпарков в Татарстане, в текущем году создано 354 новых рабочих места в рамках реализации национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", - говорится в сообщении.
В частности, новые объекты появились в индустриальном парке "Саба", промышленном парке "Тюлячи", индустриальном парке на территории технополиса "Химград", где открыты производство монокормов, вентиляторный завод, готовится к запуску производство газомоторного оборудования. Новые компании-резиденты также производят оборудование для бетонных заводов, системы аэрации для биологической очистки сточных вод, инновационные полимерные компаунды, резино-технические изделия, стеновые светопрозрачные панели, а также осуществляют строительство лодок для спортивной рыбалки и отдыха.
Ранее президент Татарстана Рустам Минниханов отмечал, что действующая в республике развитая сеть индустриальных площадок доказала свою эффективность. Сегодня в их числе самая успешная в России особая экономическая зона "Алабуга", технополис "Химград", крупнейший в Европе индустриальный парк КИП "Мастер", две площадки IT-парка. Всего в республике к отмечаемому в этом году 100-летию ТАССР с целью создания условий для развития предпринимательской деятельности создано 100 промышленных парков и промплощадок, резиденты которых формируют более 10% всего объема промышленного производства Татарстана. На 80 промышленных площадках и в 20 промышленных парках работают почти 1,5 тысячи компаний-резидентов, ими создано более 30 тысяч рабочих мест.