Глава МИД Азербайджана оценил возможность посредничества Ирана в Карабахе
16:23 29.10.2020 (обновлено: 17:21 29.10.2020)
© РИА Новости / пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на трехсторонних переговорах в Доме приемов МИД России
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Баку ценит роль Тегерана и предложения о посредничестве для урегулирования конфликта в Карабахе, но это должно быть одобрено обеими сторонами, заявил РИА Новости глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов.
"Много раз Иран предлагал свою помощь и посредничество между Азербайджаном и Арменией для того, чтобы найти мирное решение конфликта. Мы высоко ценим эти усилия Ирана. Сейчас продолжаются консультации в Минской группе ОБСЕ. Иран в нее не входит, и его роль посредника должна быть одобрена обеими сторонами (конфликта)", - сказал министр.
Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.
В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября. Американский госдеп объявлял о достигнутом гуманитарном прекращении огня с 7.00 мск (8.00 по местному времени) 26 октября, но и после этого стороны конфликта заявляли о его несоблюдении противником.