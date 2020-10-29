https://ria.ru/20201029/posrednichestvo-1582124468.html

Глава МИД Азербайджана оценил возможность посредничества Ирана в Карабахе

Глава МИД Азербайджана оценил возможность посредничества Ирана в Карабахе

Баку ценит роль Тегерана и предложения о посредничестве для урегулирования конфликта в Карабахе, но это должно быть одобрено обеими сторонами, заявил РИА... РИА Новости, 29.10.2020

2020-10-29T16:23

2020-10-29T16:23

2020-10-29T17:21

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

интервью главы мид азербайджана джейхуна байрамова

нагорный карабах

иран

азербайджан

армения

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/09/1579073594_0:0:3092:1739_1400x0_80_0_0_009b4eceefafa77db5ca86878ad0c92d.jpg

МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Баку ценит роль Тегерана и предложения о посредничестве для урегулирования конфликта в Карабахе, но это должно быть одобрено обеими сторонами, заявил РИА Новости глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов.Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября. Американский госдеп объявлял о достигнутом гуманитарном прекращении огня с 7.00 мск (8.00 по местному времени) 26 октября, но и после этого стороны конфликта заявляли о его несоблюдении противником.Читайте полный текст интервью главы МИД Азербайджана Джейхуна Байрамова >>

нагорный карабах

иран

азербайджан

армения

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

интервью главы мид азербайджана джейхуна байрамова, нагорный карабах, иран, азербайджан, армения, в мире