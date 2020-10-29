https://ria.ru/20201029/pomosch-1582016728.html

МЧС России направило в Донбасс 99-ю колонну с гуманитарной помощью

МЧС России приступило к доставке 99-й партии гуманитарной помощи для жителей Донбасса, колонны доставят в Донецк и Луганск свыше 119 тонн гуманитарных грузов,... РИА Новости, 29.10.2020

2020-10-29T04:01

2020-10-29T04:01

2020-10-29T04:01

ситуация на украине

луганская народная республика

донецкая народная республика

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

москва

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<strong>МОСКВА, 29 окт - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/" target="_blank" data-auto="true">МЧС</a> России приступило к доставке 99-й партии гуманитарной помощи для жителей <a href="http://ria.ru/location_Donbass/" target="_blank" data-auto="true">Донбасса</a>, колонны доставят в <a href="http://ria.ru/location_Donetsk/" target="_blank" data-auto="true">Донецк</a> и <a href="http://ria.ru/location_Luhans_k/" target="_blank" data-auto="true">Луганск</a> свыше 119 тонн гуманитарных грузов, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.По его словам, конвой доставит жителям Донбасса более 119 тонн гуманитарной помощи. В составе груза лекарства и медицинское оборудование.Предыдущая автоколонна с гуманитарным грузом прибыла в Донбасс 27 августа. Жителям Донецка и Луганска было доставлено 118 тонн медикаментов и предметов первой необходимости.Гуманитарная помощь жителям Донбасса доставляется с августа 2014 года. За этот период 98 колонн МЧС привезли на территорию юго-востока <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a> почти 85 тысяч тонн гуманитарных грузов.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных <a href="http://ria.ru/location_Lugansk_People_s_Republic/" target="_blank" data-auto="true">ЛНР</a> и <a href="http://ria.ru/location_Donetsk_People_s_Republic/" target="_blank" data-auto="true">ДНР</a>, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a>, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минске</a> контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

https://ria.ru/20201020/donbass-1580592406.html

луганская народная республика

донецкая народная республика

москва

минск

луганск

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ситуация на украине, луганская народная республика, донецкая народная республика, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, минск, луганск, оон, в мире