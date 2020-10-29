Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201029/pomosch-1582016728.html
МЧС России направило в Донбасс 99-ю колонну с гуманитарной помощью
МЧС России приступило к доставке 99-й партии гуманитарной помощи для жителей Донбасса, колонны доставят в Донецк и Луганск свыше 119 тонн гуманитарных грузов,... РИА Новости, 29.10.2020
2020-10-29T04:01
2020-10-29T04:01
ситуация на украине
луганская народная республика
донецкая народная республика
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
москва
минск
луганск
оон
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/151752/16/1517521625_0:161:3071:1888_1400x0_80_0_0_62bb9388c86e271da8b4e7e50347d6c9.jpg
<strong>МОСКВА, 29 окт - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/" target="_blank" data-auto="true">МЧС</a> России приступило к доставке 99-й партии гуманитарной помощи для жителей <a href="http://ria.ru/location_Donbass/" target="_blank" data-auto="true">Донбасса</a>, колонны доставят в <a href="http://ria.ru/location_Donetsk/" target="_blank" data-auto="true">Донецк</a> и <a href="http://ria.ru/location_Luhans_k/" target="_blank" data-auto="true">Луганск</a> свыше 119 тонн гуманитарных грузов, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.По его словам, конвой доставит жителям Донбасса более 119 тонн гуманитарной помощи. В составе груза лекарства и медицинское оборудование.Предыдущая автоколонна с гуманитарным грузом прибыла в Донбасс 27 августа. Жителям Донецка и Луганска было доставлено 118 тонн медикаментов и предметов первой необходимости.Гуманитарная помощь жителям Донбасса доставляется с августа 2014 года. За этот период 98 колонн МЧС привезли на территорию юго-востока <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a> почти 85 тысяч тонн гуманитарных грузов.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных <a href="http://ria.ru/location_Lugansk_People_s_Republic/" target="_blank" data-auto="true">ЛНР</a> и <a href="http://ria.ru/location_Donetsk_People_s_Republic/" target="_blank" data-auto="true">ДНР</a>, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a>, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минске</a> контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
https://ria.ru/20201020/donbass-1580592406.html
луганская народная республика
донецкая народная республика
москва
минск
луганск
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/151752/16/1517521625_171:0:2900:2047_1400x0_80_0_0_185bb11e2a0a91d25e060d61bdd4253a.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ситуация на украине, луганская народная республика, донецкая народная республика, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, минск, луганск, оон, в мире

МЧС России направило в Донбасс 99-ю колонну с гуманитарной помощью

04:01 29.10.2020
 
© РИА Новости / Игорь Маслов / Перейти в фотобанкАвтомобили МЧС России с гуманитарной помощью в Донецке
Автомобили МЧС России с гуманитарной помощью в Донецке - РИА Новости, 1920, 29.10.2020
© РИА Новости / Игорь Маслов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. МЧС России приступило к доставке 99-й партии гуманитарной помощи для жителей Донбасса, колонны доставят в Донецк и Луганск свыше 119 тонн гуманитарных грузов, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
"Автомобили отправились из Донского спасательного центра в Донецкую и Луганскую области для доставки жителям гуманитарной помощи", - сказал собеседник агентства.
По его словам, конвой доставит жителям Донбасса более 119 тонн гуманитарной помощи. В составе груза лекарства и медицинское оборудование.
Предыдущая автоколонна с гуманитарным грузом прибыла в Донбасс 27 августа. Жителям Донецка и Луганска было доставлено 118 тонн медикаментов и предметов первой необходимости.
Гуманитарная помощь жителям Донбасса доставляется с августа 2014 года. За этот период 98 колонн МЧС привезли на территорию юго-востока Украины почти 85 тысяч тонн гуманитарных грузов.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Министр иностранных дел Донецкой Народной Республики Наталья Никонорова - РИА Новости, 1920, 20.10.2020
20 октября, 10:00
В ДНР оценили возможные последствия отказа Киева от Минских соглашений
 
Обсудить0
Ситуация на УкраинеЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)МоскваМинскЛуганскООНВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:07В Москве еще 3780 пациентов вылечились от COVID-19
09:07Синоптики рассказали, когда россияне увидят голубую Луну
08:57Минобороны показало видео пуска новой противоракеты
08:48Ученые объяснили значимость найденного во Владивостоке ихтиозавра
08:42В Степанакерте два человека получили ранения при ракетном ударе
08:35В Карабахе сообщили об ожесточенных боях вблизи сел Аскеранского района
08:27В Карабахе заявили о ракетных обстрелах Степанакерта и Шуши
08:22Карабах заявил об уничтожении беспилотника турецкого производства
08:18Самвел Карапетян восстановит разбомбленный роддом в Степанакерте
08:09В Приморье школьник угрожал убить учителя за тройку
08:01Москвичам пообещали сухую погоду и до 11 градусов тепла
07:58Жителя Камчатки оштрафовали за призывы к экстремизму в канун Дня Победы
07:49На угрожающем Земле астероиде Апофис обнаружили опасное явление
07:26Минобороны Азербайджана заявило о продолжающихся боях в ночь на четверг
07:10Посольство России получило права на могилу Рихарда Зорге в Японии
07:04В Роспотребнадзоре выявили коронавирусы у летучих мышей в России
06:37В Госдуме предложили ввести новую систему начисления пенсий "по рангам"
06:35В российских автобусах появятся портативные обеззараживатели воздуха
06:29Японский премьер заявил о преемственности в отношениях с Россией
06:24Банки рассказали, как мошенники используют роботов для обмана россиян
Лента новостейМолния