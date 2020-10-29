https://ria.ru/20201029/peremirie-1582173726.html

В ЕС призвали ввести международный контроль за перемирием в Карабахе

В ЕС призвали ввести международный контроль за перемирием в Карабахе

Ведущие партии Европейского парламента в четверг призвали ввести эффективный механизм международного контроля за соблюдением прекращения огня в Нагорном... РИА Новости, 29.10.2020

2020-10-29T19:54

2020-10-29T19:54

2020-10-29T20:05

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

европарламент

нагорный карабах

евросоюз

азербайджан

армения

в мире

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БРЮССЕЛЬ, 29 окт - РИА Новости. Ведущие партии Европейского парламента в четверг призвали ввести эффективный механизм международного контроля за соблюдением прекращения огня в Нагорном Карабахе."Мы решительно осуждаем нарушение достигнутых ранее договоренностей ..., призываем к немедленному и безоговорочному прекращению боевых действий... Мы также призываем к введению эффективного международного механизма мониторинга прекращения огня", - говорится в совместном заявлении партий.

https://ria.ru/20201013/karabakh-1579524989.html

нагорный карабах

азербайджан

армения

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

европарламент, нагорный карабах, евросоюз, азербайджан, армения, в мире