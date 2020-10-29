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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201029/peremirie-1582173726.html
В ЕС призвали ввести международный контроль за перемирием в Карабахе
В ЕС призвали ввести международный контроль за перемирием в Карабахе
Ведущие партии Европейского парламента в четверг призвали ввести эффективный механизм международного контроля за соблюдением прекращения огня в Нагорном... РИА Новости, 29.10.2020
2020-10-29T19:54
2020-10-29T20:05
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
европарламент
нагорный карабах
евросоюз
азербайджан
армения
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 29 окт - РИА Новости. Ведущие партии Европейского парламента в четверг призвали ввести эффективный механизм международного контроля за соблюдением прекращения огня в Нагорном Карабахе."Мы решительно осуждаем нарушение достигнутых ранее договоренностей ..., призываем к немедленному и безоговорочному прекращению боевых действий... Мы также призываем к введению эффективного международного механизма мониторинга прекращения огня", - говорится в совместном заявлении партий.
https://ria.ru/20201013/karabakh-1579524989.html
нагорный карабах
азербайджан
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европарламент, нагорный карабах, евросоюз, азербайджан, армения, в мире

В ЕС призвали ввести международный контроль за перемирием в Карабахе

19:54 29.10.2020 (обновлено: 20:05 29.10.2020)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВооруженный мужчина на месте обстрела в городе Шуша
Вооруженный мужчина на месте обстрела в городе Шуша - РИА Новости, 1920, 29.10.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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БРЮССЕЛЬ, 29 окт - РИА Новости. Ведущие партии Европейского парламента в четверг призвали ввести эффективный механизм международного контроля за соблюдением прекращения огня в Нагорном Карабахе.
"Мы решительно осуждаем нарушение достигнутых ранее договоренностей ..., призываем к немедленному и безоговорочному прекращению боевых действий... Мы также призываем к введению эффективного международного механизма мониторинга прекращения огня", - говорится в совместном заявлении партий.
Нагорный Карабах 1988–2020: основные вехи конфликта - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаЕвропарламентНагорный КарабахЕвросоюзАзербайджанАрменияВ мире
 
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