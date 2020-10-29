https://ria.ru/20201029/peremirie-1582173726.html
В ЕС призвали ввести международный контроль за перемирием в Карабахе
В ЕС призвали ввести международный контроль за перемирием в Карабахе
Ведущие партии Европейского парламента в четверг призвали ввести эффективный механизм международного контроля за соблюдением прекращения огня в Нагорном... РИА Новости, 29.10.2020
2020-10-29T19:54
2020-10-29T19:54
2020-10-29T20:05
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
европарламент
нагорный карабах
евросоюз
азербайджан
армения
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 29 окт - РИА Новости. Ведущие партии Европейского парламента в четверг призвали ввести эффективный механизм международного контроля за соблюдением прекращения огня в Нагорном Карабахе."Мы решительно осуждаем нарушение достигнутых ранее договоренностей ..., призываем к немедленному и безоговорочному прекращению боевых действий... Мы также призываем к введению эффективного международного механизма мониторинга прекращения огня", - говорится в совместном заявлении партий.
https://ria.ru/20201013/karabakh-1579524989.html
нагорный карабах
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
европарламент, нагорный карабах, евросоюз, азербайджан, армения, в мире