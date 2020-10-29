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https://ria.ru/20201029/pensiya-1582179756.html
Депутат объяснил предложение начислять пенсии "по рангам"
Депутат объяснил предложение начислять пенсии "по рангам"
Депутат Сергей Калашников объяснил "Вечерней Москве", почему считает целесообразным введение новой системы начисления пенсий "по рангам". РИА Новости, 29.10.2020
2020-10-29T20:41
2020-10-29T22:24
россия
пенсионный фонд рф
сергей калашников
москва
общество
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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Депутат Сергей Калашников объяснил "Вечерней Москве", почему считает целесообразным введение новой системы начисления пенсий "по рангам".По его словам, предложенная система упростит работу Пенсионного фонда, поможет сократить административный персонал, а также повысит доверие со стороны людей."Нужно четко агрегировать показатели начисления пенсии. Не заменять их, а просто сделать обозримыми не больше пяти-шести штук и четко ввести градацию этих показателей", — подчеркнул он.По его мнению, новая система позволит россиянам "не мучиться со сложными формулами" и примерно понимать, на какой размер выплат может рассчитывать тот или иной человек.Помимо этого, Калашников пояснил изданию свое предложение по индексации пенсий, которая также, согласно инициативе, может происходить по рангам."Нижние могут индексироваться чаще, а верхние, где размер пенсии составляет 50 тысяч рублей в месяц, например, — меньше", — сказал он.Ранее депутат рассказал РИА Новости, что, по его задумке, пенсии россиян должны быть разделены на несколько уровней, от первого — минимального, до максимального десятого.Как сообщили в пресс-службе Минтруда, ведомство не получало такого проекта и в целом подобную идею не поддерживает. Также в министерстве напомнили, что россияне могут узнать размер своей пенсии в Пенсионном фонде. Кроме того, Минтруд уточнил, что предложил изменения, которые позволят узнавать будущий размер выплат в личном кабинете на сайте ПФР.
https://ria.ru/20201029/pensiya-1582045842.html
россия
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россия, пенсионный фонд рф, сергей калашников, москва, общество

Депутат объяснил предложение начислять пенсии "по рангам"

20:41 29.10.2020 (обновлено: 22:24 29.10.2020)
 
© РИА Новости / Алексей СухоруковТерминал электронной очереди в клиентском зале Пенсионного фонда России
Терминал электронной очереди в клиентском зале Пенсионного фонда России - РИА Новости, 1920, 29.10.2020
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Депутат Сергей Калашников объяснил "Вечерней Москве", почему считает целесообразным введение новой системы начисления пенсий "по рангам".
По его словам, предложенная система упростит работу Пенсионного фонда, поможет сократить административный персонал, а также повысит доверие со стороны людей.
Посетитель в отделении пенсионного фонда - РИА Новости, 1920, 29.10.2020
11:07
В Совфеде оценили идею начислять пенсии "по рангам"
"Нужно четко агрегировать показатели начисления пенсии. Не заменять их, а просто сделать обозримыми не больше пяти-шести штук и четко ввести градацию этих показателей", — подчеркнул он.
По его мнению, новая система позволит россиянам "не мучиться со сложными формулами" и примерно понимать, на какой размер выплат может рассчитывать тот или иной человек.
Помимо этого, Калашников пояснил изданию свое предложение по индексации пенсий, которая также, согласно инициативе, может происходить по рангам.
"Нижние могут индексироваться чаще, а верхние, где размер пенсии составляет 50 тысяч рублей в месяц, например, — меньше", — сказал он.
Ранее депутат рассказал РИА Новости, что, по его задумке, пенсии россиян должны быть разделены на несколько уровней, от первого — минимального, до максимального десятого.
Как сообщили в пресс-службе Минтруда, ведомство не получало такого проекта и в целом подобную идею не поддерживает. Также в министерстве напомнили, что россияне могут узнать размер своей пенсии в Пенсионном фонде. Кроме того, Минтруд уточнил, что предложил изменения, которые позволят узнавать будущий размер выплат в личном кабинете на сайте ПФР.
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РоссияПенсионный фонд РФСергей КалашниковМоскваОбщество
 
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