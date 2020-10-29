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В Минтруде прокомментировали идею о начислении пенсий "по рангам"
В Минтруде прокомментировали идею о начислении пенсий "по рангам"
Минтруд не получал проект о начислении пенсий по рангам, но в целом такую идею не поддерживает, заявили РИА Новости в пресс-службе министерства. РИА Новости, 29.10.2020
2020-10-29T14:38
2020-10-29T17:26
россия
пенсии
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
общество
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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Минтруд не получал проект о начислении пенсий по рангам, но в целом такую идею не поддерживает, заявили РИА Новости в пресс-службе министерства.С идеей ввести новую систему начисления пенсий выступил депутат Госдумы от ЛДПР Сергей Калашников. По его задумке, пенсия должна разделяться по уровням, от первого, минимального, до максимального десятого.В Минтруде пообещали рассмотреть это предложение в установленном порядке. При этом там отметили, что пенсии и так дифференцированы: размер выплат рассчитывается исходя из величины зарплаты и страхового стажа. Таким образом, чем выше зарплата и больше стаж, тем выше пенсия.Узнать размер пенсии любой россиянин может в Пенсионном фонде, напомнили в Минтруде, уточнив, что предложили изменения, которые позволят узнавать будущий размер пенсии прямо в личном кабинете на сайте Пенсионного фонда."Если гражданин желает увеличить размер пенсионного обеспечения, он может воспользоваться возможностями добровольного пенсионного страхования", — добавили в Минтруде.
россия
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россия, пенсии, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), общество

В Минтруде прокомментировали идею о начислении пенсий "по рангам"

14:38 29.10.2020 (обновлено: 17:26 29.10.2020)
 
© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
Здание Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 29.10.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Минтруд не получал проект о начислении пенсий по рангам, но в целом такую идею не поддерживает, заявили РИА Новости в пресс-службе министерства.
С идеей ввести новую систему начисления пенсий выступил депутат Госдумы от ЛДПР Сергей Калашников. По его задумке, пенсия должна разделяться по уровням, от первого, минимального, до максимального десятого.
В Минтруде пообещали рассмотреть это предложение в установленном порядке. При этом там отметили, что пенсии и так дифференцированы: размер выплат рассчитывается исходя из величины зарплаты и страхового стажа. Таким образом, чем выше зарплата и больше стаж, тем выше пенсия.
"При этом действующим законодательством предусмотрено, что размер пенсионного обеспечения не может быть ниже прожиточного минимума пенсионера", — подчеркнули в министерстве.
Узнать размер пенсии любой россиянин может в Пенсионном фонде, напомнили в Минтруде, уточнив, что предложили изменения, которые позволят узнавать будущий размер пенсии прямо в личном кабинете на сайте Пенсионного фонда.
"Если гражданин желает увеличить размер пенсионного обеспечения, он может воспользоваться возможностями добровольного пенсионного страхования", — добавили в Минтруде.
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РоссияПенсииМинистерство труда и социальной защиты РФ (Минтруд России)Общество
 
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