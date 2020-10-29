https://ria.ru/20201029/pensii-1582093404.html

В Минтруде прокомментировали идею о начислении пенсий "по рангам"

В Минтруде прокомментировали идею о начислении пенсий "по рангам"

Минтруд не получал проект о начислении пенсий по рангам, но в целом такую идею не поддерживает, заявили РИА Новости в пресс-службе министерства. РИА Новости, 29.10.2020

2020-10-29T14:38

2020-10-29T14:38

2020-10-29T17:26

россия

пенсии

министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/155725/62/1557256281_0:132:3072:1860_1400x0_80_0_0_20183a656b26caa515aa8681f0fcecee.jpg

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Минтруд не получал проект о начислении пенсий по рангам, но в целом такую идею не поддерживает, заявили РИА Новости в пресс-службе министерства.С идеей ввести новую систему начисления пенсий выступил депутат Госдумы от ЛДПР Сергей Калашников. По его задумке, пенсия должна разделяться по уровням, от первого, минимального, до максимального десятого.В Минтруде пообещали рассмотреть это предложение в установленном порядке. При этом там отметили, что пенсии и так дифференцированы: размер выплат рассчитывается исходя из величины зарплаты и страхового стажа. Таким образом, чем выше зарплата и больше стаж, тем выше пенсия.Узнать размер пенсии любой россиянин может в Пенсионном фонде, напомнили в Минтруде, уточнив, что предложили изменения, которые позволят узнавать будущий размер пенсии прямо в личном кабинете на сайте Пенсионного фонда."Если гражданин желает увеличить размер пенсионного обеспечения, он может воспользоваться возможностями добровольного пенсионного страхования", — добавили в Минтруде.

россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, пенсии, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), общество