https://ria.ru/20201029/pensiya-1582019918.html

В Госдуме предложили ввести новую систему начисления пенсий "по рангам"

Первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Сергей Калашников предложил ввести новую систему начисления пенсий "по рангам", а также возобновить... РИА Новости, 29.10.2020

2020-10-29T06:37

2020-10-29T06:37

2020-10-29T08:57

россия

госдума рф

сергей калашников

москва

общество

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<strong>МОСКВА, 29 окт — РИА Новости.</strong> Первый зампред комитета <a href="https://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF" target="_blank">Госдумы</a> по экономической политике <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Kalashnikov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Калашников</a> предложил ввести новую систему начисления пенсий "по рангам", а также возобновить отчисления работников на будущую пенсию со своей зарплаты.Парламентарий отметил, что даже специалисты путаются в действующей сейчас системе баллов при начислении пенсии. По его мнению, оно должно происходить по разрядам.Он добавил, что индексация пенсий тоже должна будет происходить по рангам, при этом не обязательно индексировать все ранги одновременно, нужно ориентироваться на экономическую ситуацию.Депутат напомнил, что в России отменили участие людей в пенсионных накоплениях, а также предложил вспомнить положительный, по его мнению, опыт Советского Союза, где люди платили на будущую пенсию один процент от зарплаты.

https://ria.ru/20201028/pensiya-1581896748.html

Стерх Иоанович По рангам и по кастам и сортам общества. Только вот когда чинуша лежит в больнице за ним ухаживает та самая нищенка которая получает копейки 401

дмитрий к. Ну конечно же у депутатов будет 10 ранг пенсии !) 391

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москва

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, госдума рф, сергей калашников, москва, общество