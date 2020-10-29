https://ria.ru/20201029/pensiya-1582019918.html
В Госдуме предложили ввести новую систему начисления пенсий "по рангам"
Первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Сергей Калашников предложил ввести новую систему начисления пенсий "по рангам", а также возобновить... РИА Новости, 29.10.2020
2020-10-29T06:37
2020-10-29T06:37
2020-10-29T08:57
россия
госдума рф
сергей калашников
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 29 окт — РИА Новости.</strong> Первый зампред комитета <a href="https://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF" target="_blank">Госдумы</a> по экономической политике <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Kalashnikov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Калашников</a> предложил ввести новую систему начисления пенсий "по рангам", а также возобновить отчисления работников на будущую пенсию со своей зарплаты.Парламентарий отметил, что даже специалисты путаются в действующей сейчас системе баллов при начислении пенсии. По его мнению, оно должно происходить по разрядам.Он добавил, что индексация пенсий тоже должна будет происходить по рангам, при этом не обязательно индексировать все ранги одновременно, нужно ориентироваться на экономическую ситуацию.Депутат напомнил, что в России отменили участие людей в пенсионных накоплениях, а также предложил вспомнить положительный, по его мнению, опыт Советского Союза, где люди платили на будущую пенсию один процент от зарплаты.
https://ria.ru/20201028/pensiya-1581896748.html
Стерх Иоанович
По рангам и по кастам и сортам общества. Только вот когда чинуша лежит в больнице за ним ухаживает та самая нищенка которая получает копейки
401
дмитрий к.
Ну конечно же у депутатов будет 10 ранг пенсии !)
391
130
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, госдума рф, сергей калашников, москва, общество
МОСКВА, 29 окт — РИА Новости.
Первый зампред комитета Госдумы
по экономической политике Сергей Калашников
предложил ввести новую систему начисления пенсий "по рангам", а также возобновить отчисления работников на будущую пенсию со своей зарплаты.
Парламентарий отметил, что даже специалисты путаются в действующей сейчас системе баллов при начислении пенсии. По его мнению, оно должно происходить по разрядам.
"Грубо говоря, минимальная пенсия — первого ранга, более повышенная — пенсия второго ранга и так до максимальной, условно говоря, должно быть десять рангов. Есть определенный перечень показателей, которые определяют человека в тот или иной ранг. И он знает, если он достиг определенного ранга, у него включается то же, что сейчас входит в коэффициент, но только более агрегированные показатели. Он знает, какая пенсия у него будет", — сказал Калашников РИА Новости.
Он добавил, что индексация пенсий тоже должна будет происходить по рангам, при этом не обязательно индексировать все ранги одновременно, нужно ориентироваться на экономическую ситуацию.
Депутат напомнил, что в России отменили участие людей в пенсионных накоплениях, а также предложил вспомнить положительный, по его мнению, опыт Советского Союза, где люди платили на будущую пенсию один процент от зарплаты.