Баку заявил о гибели нескольких офицеров высокого ранга ВС Армении
БАКУ, 29 окт – РИА Новости. Минобороны Азербайджана заявляет, что в ходе боевых действий в Карабахе погибли ряд офицеров высокого ранга ВС Армении.
"Подразделения вооруженных сил Армении подвергли обстрелу из различных видов оружия позиции подразделений азербайджанской армии и наши населенные пункты на различных направлениях фронта. Вчера в течение дня попытка противника атаковать на различных направлениях была решительно пресечена. Противник отступил, неся большие потери в боевой технике и живой силе. В результате предпринятых ответных действий были уничтожены заместитель командующего 1-й общевойсковой армией противника полковник Артур Саркисян и начальник связи 18-й мотострелковой дивизии майор Арам Казарян", - говорится в сообщении пресс-служба военного ведомства.
Кроме того, по данным минобороны Азербайджана, "офицер артиллерийского управления 1-й общевойсковой армии подполковник Б. Асерян и командир 2-го мотострелкового полка Унан Айрумян получили ранения, а заместитель командира 3-го батальона 5-го горнострелкового полка Роман Тунян пропал без вести".
Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.
В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября. Американский госдеп объявлял о достигнутом гуманитарном прекращении огня с 7.00 мск (8.00 по местному времени) 26 октября, но и после этого стороны конфликта заявляли о его несоблюдении противником.