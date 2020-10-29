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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201029/obstrel-1582097956.html
Азербайджан заявил об обстреле Тертера вооруженными силами Армении
Азербайджан заявил об обстреле Тертера вооруженными силами Армении
Минобороны Азербайджана заявляет об обстреле вооруженными силами Армении Тертерского района, где находятся представители дипломатического корпуса,... РИА Новости, 29.10.2020
2020-10-29T14:53
2020-10-29T22:05
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
минобороны азербайджана
нагорный карабах
азербайджан
армения
в мире
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БАКУ, 29 окт — РИА Новости. Минобороны Азербайджана заявляет об обстреле вооруженными силами Армении Тертерского района, где находятся представители дипломатического корпуса, аккредитованного в республике."Во время поездки руководителей дипломатического корпуса, аккредитованного в Азербайджане, послов, военных атташе и представителей международных организаций в нашей стране вместе с официальными лицами страны в Тертер, вооруженные силы Армении, в очередной раз нарушив режим гуманитарного перемирия, намеренно обстреляли эту территорию. Мы решительно осуждаем этот шаг Армении и расцениваем это как акт агрессии против международной общественности", — сообщает пресс-служба военного ведомства.Тем временем корреспондент РИА Новости в Тертере подтвердил, что во время визита дипломатов в городе постоянно были слышны артиллерийские обстрелы.Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и — впервые — всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест — военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.В Москву 9 октября по приглашению президента России прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более десяти часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября. Американский госдеп объявлял о достигнутом гуманитарном прекращении огня с 07:00 мск (08:00 по местному времени) 26 октября, но и после этого стороны конфликта заявляли о его несоблюдении противником.
https://ria.ru/20201029/ofitsery-1582033901.html
нагорный карабах
азербайджан
армения
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минобороны азербайджана, нагорный карабах, азербайджан, армения, в мире

Азербайджан заявил об обстреле Тертера вооруженными силами Армении

14:53 29.10.2020 (обновлено: 22:05 29.10.2020)
 
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкРазрушения на кладбище в городе Тертере, которое подверглось обстрелу в тот момент, когда проходили похороны
Разрушения на кладбище в городе Тертере, которое подверглось обстрелу в тот момент, когда проходили похороны - РИА Новости, 1920, 29.10.2020
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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БАКУ, 29 окт — РИА Новости. Минобороны Азербайджана заявляет об обстреле вооруженными силами Армении Тертерского района, где находятся представители дипломатического корпуса, аккредитованного в республике.
"Во время поездки руководителей дипломатического корпуса, аккредитованного в Азербайджане, послов, военных атташе и представителей международных организаций в нашей стране вместе с официальными лицами страны в Тертер, вооруженные силы Армении, в очередной раз нарушив режим гуманитарного перемирия, намеренно обстреляли эту территорию. Мы решительно осуждаем этот шаг Армении и расцениваем это как акт агрессии против международной общественности", — сообщает пресс-служба военного ведомства.
Военнослужащий армии Армении - РИА Новости, 1920, 29.10.2020
10:04Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
Баку заявил о гибели нескольких офицеров высокого ранга ВС Армении
Тем временем корреспондент РИА Новости в Тертере подтвердил, что во время визита дипломатов в городе постоянно были слышны артиллерийские обстрелы.
Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и — впервые — всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест — военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.
В Москву 9 октября по приглашению президента России прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более десяти часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября. Американский госдеп объявлял о достигнутом гуманитарном прекращении огня с 07:00 мск (08:00 по местному времени) 26 октября, но и после этого стороны конфликта заявляли о его несоблюдении противником.
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Конфликт в Нагорном Карабахе: какие районы занял Азербайджан
 
Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаМинобороны АзербайджанаНагорный КарабахАзербайджанАрменияВ мире
 
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