https://ria.ru/20201029/obstrel-1582097956.html

Азербайджан заявил об обстреле Тертера вооруженными силами Армении

Азербайджан заявил об обстреле Тертера вооруженными силами Армении

Минобороны Азербайджана заявляет об обстреле вооруженными силами Армении Тертерского района, где находятся представители дипломатического корпуса,... РИА Новости, 29.10.2020

2020-10-29T14:53

2020-10-29T14:53

2020-10-29T22:05

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

минобороны азербайджана

нагорный карабах

азербайджан

армения

в мире

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БАКУ, 29 окт — РИА Новости. Минобороны Азербайджана заявляет об обстреле вооруженными силами Армении Тертерского района, где находятся представители дипломатического корпуса, аккредитованного в республике."Во время поездки руководителей дипломатического корпуса, аккредитованного в Азербайджане, послов, военных атташе и представителей международных организаций в нашей стране вместе с официальными лицами страны в Тертер, вооруженные силы Армении, в очередной раз нарушив режим гуманитарного перемирия, намеренно обстреляли эту территорию. Мы решительно осуждаем этот шаг Армении и расцениваем это как акт агрессии против международной общественности", — сообщает пресс-служба военного ведомства.Тем временем корреспондент РИА Новости в Тертере подтвердил, что во время визита дипломатов в городе постоянно были слышны артиллерийские обстрелы.Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и — впервые — всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест — военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.В Москву 9 октября по приглашению президента России прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более десяти часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября. Американский госдеп объявлял о достигнутом гуманитарном прекращении огня с 07:00 мск (08:00 по местному времени) 26 октября, но и после этого стороны конфликта заявляли о его несоблюдении противником.

https://ria.ru/20201029/ofitsery-1582033901.html

нагорный карабах

азербайджан

армения

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

минобороны азербайджана, нагорный карабах, азербайджан, армения, в мире