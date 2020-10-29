Азербайджан заявил об обстреле Тертера вооруженными силами Армении
14:53 29.10.2020 (обновлено: 22:05 29.10.2020)
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкРазрушения на кладбище в городе Тертере, которое подверглось обстрелу в тот момент, когда проходили похороны
БАКУ, 29 окт — РИА Новости. Минобороны Азербайджана заявляет об обстреле вооруженными силами Армении Тертерского района, где находятся представители дипломатического корпуса, аккредитованного в республике.
"Во время поездки руководителей дипломатического корпуса, аккредитованного в Азербайджане, послов, военных атташе и представителей международных организаций в нашей стране вместе с официальными лицами страны в Тертер, вооруженные силы Армении, в очередной раз нарушив режим гуманитарного перемирия, намеренно обстреляли эту территорию. Мы решительно осуждаем этот шаг Армении и расцениваем это как акт агрессии против международной общественности", — сообщает пресс-служба военного ведомства.
Тем временем корреспондент РИА Новости в Тертере подтвердил, что во время визита дипломатов в городе постоянно были слышны артиллерийские обстрелы.
Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и — впервые — всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест — военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.
В Москву 9 октября по приглашению президента России прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более десяти часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября. Американский госдеп объявлял о достигнутом гуманитарном прекращении огня с 07:00 мск (08:00 по местному времени) 26 октября, но и после этого стороны конфликта заявляли о его несоблюдении противником.