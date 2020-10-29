Карабах обвинил Баку в обстрелах трех городов
10:42 29.10.2020 (обновлено: 12:16 29.10.2020)
ЕРЕВАН, 29 окт — РИА Новости. Армия обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики обвинила Баку в обстрелах из реактивных систем залпового огня "Смерч" трех городов — Степанакерта, Шуши и Мартакерта.
"Противник, в очередной раз нарушив требования международного гуманитарного и обычного права, открыл огонь по исключительно мирным населенным пунктам, в результате чего среди гражданского населения есть пострадавшие", — сообщает Армия обороны в Facebook.
Позже в НКР заявили, что сирены воздушной тревоги включены также в Мартуни и Аскеране.
Карабахские военные возложили ответственность за обострение ситуации на военно-политическое руководство Азербайджана, которое обвинили в совершении очередного военного преступления.
Ранее в НКР заявляли, что минувшей ночью обстрелам со стороны Азербайджана подверглись Степанакерт и Шуши. Сообщалось о как минимум двоих погибших. Пресс-секретарь президента непризнанной республики Ваграм Погосян заявил о боях неподалеку от сел Аветараноц, Сгнах и Акнахбюр Аскеранского района, а также об уничтожении азербайджанского беспилотника турецкого происхождения.
Баку в свою очередь обвинил армянских военных в атаках на Ходжавендском, Физулинском и Губадлинском направлениях фронта и обстрелах Геранбойского, Тертерского и Бардинского районов.
Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Ереван и Баку возлагают ответственность за эскалацию конфликта друг на друга. Все участники объявили полную или частичную мобилизацию. Есть жертвы среди мирного населения.
С 10 октября вступил в силу режим прекращения огня для обмена пленными и телами убитых, о чем Армения и Азербайджан договорились в ходе многочасовых переговоров в Москве. Однако уже спустя несколько часов бои продолжились.
Вторую попытку организовать гуманитарное перемирие стороны предприняли в ночь на 18 октября, но и она не привела к деэскалации.
Третий раз о прекращении вооруженного противостояния заявили по результатам переговоров в США, которые состоялись в конце прошлой недели. Успехом это тоже не увенчалось.
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