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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201029/obstrel-1582040517.html
Карабах обвинил Баку в обстрелах трех городов
Карабах обвинил Баку в обстрелах трех городов
Армия обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики обвинила Баку в обстрелах из реактивных систем залпового огня "Смерч" трех городов — Степанакерта,... РИА Новости, 29.10.2020
2020-10-29T10:42
2020-10-29T12:16
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
нагорно-карабахская республика
сша
в мире
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ЕРЕВАН, 29 окт — РИА Новости. Армия обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики обвинила Баку в обстрелах из реактивных систем залпового огня "Смерч" трех городов — Степанакерта, Шуши и Мартакерта.Позже в НКР заявили, что сирены воздушной тревоги включены также в Мартуни и Аскеране.Карабахские военные возложили ответственность за обострение ситуации на военно-политическое руководство Азербайджана, которое обвинили в совершении очередного военного преступления.Ранее в НКР заявляли, что минувшей ночью обстрелам со стороны Азербайджана подверглись Степанакерт и Шуши. Сообщалось о как минимум двоих погибших. Пресс-секретарь президента непризнанной республики Ваграм Погосян заявил о боях неподалеку от сел Аветараноц, Сгнах и Акнахбюр Аскеранского района, а также об уничтожении азербайджанского беспилотника турецкого происхождения.Баку в свою очередь обвинил армянских военных в атаках на Ходжавендском, Физулинском и Губадлинском направлениях фронта и обстрелах Геранбойского, Тертерского и Бардинского районов.Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Ереван и Баку возлагают ответственность за эскалацию конфликта друг на друга. Все участники объявили полную или частичную мобилизацию. Есть жертвы среди мирного населения.Ситуация усугубляется тем, что Азербайджан активно поддерживает Турция (член НАТО). В свою очередь, Армения входит в ОДКБ.С 10 октября вступил в силу режим прекращения огня для обмена пленными и телами убитых, о чем Армения и Азербайджан договорились в ходе многочасовых переговоров в Москве. Однако уже спустя несколько часов бои продолжились.Вторую попытку организовать гуманитарное перемирие стороны предприняли в ночь на 18 октября, но и она не привела к деэскалации.Третий раз о прекращении вооруженного противостояния заявили по результатам переговоров в США, которые состоялись в конце прошлой недели. Успехом это тоже не увенчалось.
https://ria.ru/20201028/karabakh-1581984055.html
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нагорно-карабахская республика, сша, в мире

Карабах обвинил Баку в обстрелах трех городов

10:42 29.10.2020 (обновлено: 12:16 29.10.2020)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкДым от попадания снаряда в пригороде Степанакерта
Дым от попадания снаряда в пригороде Степанакерта - РИА Новости, 1920, 29.10.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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ЕРЕВАН, 29 окт — РИА Новости. Армия обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики обвинила Баку в обстрелах из реактивных систем залпового огня "Смерч" трех городов — Степанакерта, Шуши и Мартакерта.

"Противник, в очередной раз нарушив требования международного гуманитарного и обычного права, открыл огонь по исключительно мирным населенным пунктам, в результате чего среди гражданского населения есть пострадавшие", — сообщает Армия обороны в Facebook.

Позже в НКР заявили, что сирены воздушной тревоги включены также в Мартуни и Аскеране.
Карабахские военные возложили ответственность за обострение ситуации на военно-политическое руководство Азербайджана, которое обвинили в совершении очередного военного преступления.
Ранее в НКР заявляли, что минувшей ночью обстрелам со стороны Азербайджана подверглись Степанакерт и Шуши. Сообщалось о как минимум двоих погибших. Пресс-секретарь президента непризнанной республики Ваграм Погосян заявил о боях неподалеку от сел Аветараноц, Сгнах и Акнахбюр Аскеранского района, а также об уничтожении азербайджанского беспилотника турецкого происхождения.
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Баку в свою очередь обвинил армянских военных в атаках на Ходжавендском, Физулинском и Губадлинском направлениях фронта и обстрелах Геранбойского, Тертерского и Бардинского районов.
Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Ереван и Баку возлагают ответственность за эскалацию конфликта друг на друга. Все участники объявили полную или частичную мобилизацию. Есть жертвы среди мирного населения.
Ситуация усугубляется тем, что Азербайджан активно поддерживает Турция (член НАТО). В свою очередь, Армения входит в ОДКБ.
С 10 октября вступил в силу режим прекращения огня для обмена пленными и телами убитых, о чем Армения и Азербайджан договорились в ходе многочасовых переговоров в Москве. Однако уже спустя несколько часов бои продолжились.
Вторую попытку организовать гуманитарное перемирие стороны предприняли в ночь на 18 октября, но и она не привела к деэскалации.
Третий раз о прекращении вооруженного противостояния заявили по результатам переговоров в США, которые состоялись в конце прошлой недели. Успехом это тоже не увенчалось.
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаНагорно-Карабахская РеспубликаСШАВ мире
 
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