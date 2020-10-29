https://ria.ru/20201029/obstrel-1582040517.html

Карабах обвинил Баку в обстрелах трех городов

Карабах обвинил Баку в обстрелах трех городов

Армия обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики обвинила Баку в обстрелах из реактивных систем залпового огня "Смерч" трех городов — Степанакерта,... РИА Новости, 29.10.2020

2020-10-29T10:42

2020-10-29T10:42

2020-10-29T12:16

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

нагорно-карабахская республика

сша

в мире

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ЕРЕВАН, 29 окт — РИА Новости. Армия обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики обвинила Баку в обстрелах из реактивных систем залпового огня "Смерч" трех городов — Степанакерта, Шуши и Мартакерта.Позже в НКР заявили, что сирены воздушной тревоги включены также в Мартуни и Аскеране.Карабахские военные возложили ответственность за обострение ситуации на военно-политическое руководство Азербайджана, которое обвинили в совершении очередного военного преступления.Ранее в НКР заявляли, что минувшей ночью обстрелам со стороны Азербайджана подверглись Степанакерт и Шуши. Сообщалось о как минимум двоих погибших. Пресс-секретарь президента непризнанной республики Ваграм Погосян заявил о боях неподалеку от сел Аветараноц, Сгнах и Акнахбюр Аскеранского района, а также об уничтожении азербайджанского беспилотника турецкого происхождения.Баку в свою очередь обвинил армянских военных в атаках на Ходжавендском, Физулинском и Губадлинском направлениях фронта и обстрелах Геранбойского, Тертерского и Бардинского районов.Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Ереван и Баку возлагают ответственность за эскалацию конфликта друг на друга. Все участники объявили полную или частичную мобилизацию. Есть жертвы среди мирного населения.Ситуация усугубляется тем, что Азербайджан активно поддерживает Турция (член НАТО). В свою очередь, Армения входит в ОДКБ.С 10 октября вступил в силу режим прекращения огня для обмена пленными и телами убитых, о чем Армения и Азербайджан договорились в ходе многочасовых переговоров в Москве. Однако уже спустя несколько часов бои продолжились.Вторую попытку организовать гуманитарное перемирие стороны предприняли в ночь на 18 октября, но и она не привела к деэскалации.Третий раз о прекращении вооруженного противостояния заявили по результатам переговоров в США, которые состоялись в конце прошлой недели. Успехом это тоже не увенчалось.

https://ria.ru/20201028/karabakh-1581984055.html

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сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нагорно-карабахская республика, сша, в мире