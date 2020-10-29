https://ria.ru/20201029/nitstsa-1582186248.html

Имам Ниццы назвал напавшего на прихожан варваром и убийцей

Имам Ниццы назвал напавшего на прихожан варваром и убийцей

Имам французской Ниццы Абделькадер Садуни в интервью РИА Новости заявил, что кем бы ни был совершивший нападение в церкви города в четверг, он останется убийцей РИА Новости, 29.10.2020

2020-10-29T21:58

2020-10-29T21:58

2020-10-29T21:58

вооруженные нападения во франции

эммануэль макрон

франция

ницца

в мире

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НИЦЦА (Франция), 29 окт - РИА Новости. Имам французской Ниццы Абделькадер Садуни в интервью РИА Новости заявил, что кем бы ни был совершивший нападение в церкви города в четверг, он останется убийцей и варваром.Вместе с тем он отметил, что, если за этой атакой стоит молодой человек, то это "страшно".Ранее местные СМИ сообщили, что мужчина, совершивший нападение на людей в церкви Ниццы, является 21-летним выходцем из Туниса.В Ницце в четверг утром мужчина напал с ножом на людей в церкви Нотр-Дам. Погибли три человека, в том числе охранник церкви. Как сообщил мэр Ниццы, нападавший не переставал повторять "Аллах акбар". Все указывает на то, что произошедшее является терактом, подчеркнул мэр города. Расследованием нападения занимается антитеррористический отдел прокуратуры. В город прибыл президент Франции Эммануэль Макрон.Совершивший атаку был быстро задержан правоохранительными органами. При задержании он был ранен. Расследованием нападения занимается антитеррористический отдел прокуратуры.Прибывший в четверг в Ниццу президент Франции Эммануэль Макрон назвал произошедшее террористической атакой. Глава государства заявил об усилении мер безопасности в местах религиозного культа и школах и об увеличении числа французских военных в рамках антитеррористической операции Sentinelle.

франция

ницца

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Работа полиции на месте теракта в Ницце Ницца. Появились кадры того, как полиция врывается в Нотр-Дам 2020-10-29T21:58 true PT0M57S

LIVE: Последствия теракта в Ницце LIVE: Последствия теракта в Ницце 2020-10-29T21:58 true PT1S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вооруженные нападения во франции, эммануэль макрон, франция, ницца, в мире