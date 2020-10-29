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Имам Ниццы назвал напавшего на прихожан варваром и убийцей
Имам Ниццы назвал напавшего на прихожан варваром и убийцей
Имам французской Ниццы Абделькадер Садуни в интервью РИА Новости заявил, что кем бы ни был совершивший нападение в церкви города в четверг, он останется убийцей РИА Новости, 29.10.2020
2020-10-29T21:58
2020-10-29T21:58
вооруженные нападения во франции
эммануэль макрон
франция
ницца
в мире
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НИЦЦА (Франция), 29 окт - РИА Новости. Имам французской Ниццы Абделькадер Садуни в интервью РИА Новости заявил, что кем бы ни был совершивший нападение в церкви города в четверг, он останется убийцей и варваром.Вместе с тем он отметил, что, если за этой атакой стоит молодой человек, то это "страшно".Ранее местные СМИ сообщили, что мужчина, совершивший нападение на людей в церкви Ниццы, является 21-летним выходцем из Туниса.В Ницце в четверг утром мужчина напал с ножом на людей в церкви Нотр-Дам. Погибли три человека, в том числе охранник церкви. Как сообщил мэр Ниццы, нападавший не переставал повторять "Аллах акбар". Все указывает на то, что произошедшее является терактом, подчеркнул мэр города. Расследованием нападения занимается антитеррористический отдел прокуратуры. В город прибыл президент Франции Эммануэль Макрон.Совершивший атаку был быстро задержан правоохранительными органами. При задержании он был ранен. Расследованием нападения занимается антитеррористический отдел прокуратуры.Прибывший в четверг в Ниццу президент Франции Эммануэль Макрон назвал произошедшее террористической атакой. Глава государства заявил об усилении мер безопасности в местах религиозного культа и школах и об увеличении числа французских военных в рамках антитеррористической операции Sentinelle.
франция
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Работа полиции на месте теракта в Ницце
Ницца. Появились кадры того, как полиция врывается в Нотр-Дам
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LIVE: Последствия теракта в Ницце
LIVE: Последствия теракта в Ницце
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РИА Новости
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353
60
вооруженные нападения во франции, эммануэль макрон, франция, ницца, в мире

Имам Ниццы назвал напавшего на прихожан варваром и убийцей

21:58 29.10.2020
 
© REUTERS / Eric Gaillard/PoolПолиция на месте нападения возле церкви Нотр-Дам в Ницце
Полиция на месте нападения возле церкви Нотр-Дам в Ницце - РИА Новости, 1920, 29.10.2020
© REUTERS / Eric Gaillard/Pool
Читать ria.ru в
НИЦЦА (Франция), 29 окт - РИА Новости. Имам французской Ниццы Абделькадер Садуни в интервью РИА Новости заявил, что кем бы ни был совершивший нападение в церкви города в четверг, он останется убийцей и варваром.

"Кем бы он ни был, будь он молодым или пожилым, какого бы происхождения он ни был, это ничего не изменит. Он остается убийцей, преступником и варваром", - сказал Садуни.

Максимальный уровень террористической угрозы: нападение во Франции
© REUTERS / Eric Gaillard

Мужчина с ножом напал на прихожан церкви Нотр-Дам в Ницце около девяти часов утра.

Полицейский на месте нападения возле церкви Нотр-Дам в Ницце
1 из 10

Мужчина с ножом напал на прихожан церкви Нотр-Дам в Ницце около девяти часов утра.

© REUTERS / Eric Gaillard
© REUTERS / Eric Gaillard

Погибли трое, в том числе охранник церкви. Еще несколько человек пострадали.

Полиция на месте нападения возле церкви Нотр-Дам в Ницце
2 из 10

Погибли трое, в том числе охранник церкви. Еще несколько человек пострадали.

© REUTERS / Eric Gaillard
© REUTERS / Eric Gaillard

Полиция перекрыла движение в районе происшествия. Нападавшего задержали.

Полиция на месте нападения возле церкви Нотр-Дам в Ницце
3 из 10

Полиция перекрыла движение в районе происшествия. Нападавшего задержали.

© REUTERS / Eric Gaillard
© РИА Новости / Police Nationale / Перейти в фотобанк

Мэр города Кристиан Эстрози допустил, что случившееся было терактом: нападавший, не переставая, повторял "Аллах акбар".

Мэр города Ницца Кристиан Эстрози у места, где неизвестный с ножом напал на прихожан в церкви Нотр-Дам
4 из 10

Мэр города Кристиан Эстрози допустил, что случившееся было терактом: нападавший, не переставая, повторял "Аллах акбар".

© РИА Новости / Police Nationale
Перейти в фотобанк
© REUTERS / Eric Gaillard

Расследованием нападения занялся антитеррористический отдел прокуратуры.

Полиция на месте нападения возле церкви Нотр-Дам в Ницце
5 из 10

Расследованием нападения занялся антитеррористический отдел прокуратуры.

© REUTERS / Eric Gaillard
© AFP 2020 / Valery Hache

Прохожие у места, где неизвестный с ножом напал на людей.

Люди у места, где неизвестный с ножом напал на прихожан в церкви Нотр-Дам
6 из 10

Прохожие у места, где неизвестный с ножом напал на людей.

© AFP 2020 / Valery Hache
© AP Photo / Claude Paris

Позже в Авиньоне мусульманин с криками "Аллах акбар" пытался зарезать полицейских, его застрелили.

Полицейские в Ницце
7 из 10

Позже в Авиньоне мусульманин с криками "Аллах акбар" пытался зарезать полицейских, его застрелили.

© AP Photo / Claude Paris
© REUTERS / Eric Gaillard

Во Франции объявили максимальный уровень террористической угрозы.

Полиция на месте нападения возле церкви Нотр-Дам в Ницце
8 из 10

Во Франции объявили максимальный уровень террористической угрозы.

© REUTERS / Eric Gaillard
© AFP 2020 / Valery Hache

По всей стране ввели план по противодействию терроризму Vigipirate.

Люди у места, где неизвестный с ножом напал на прихожан в церкви Нотр-Дам
9 из 10

По всей стране ввели план по противодействию терроризму Vigipirate.

© AFP 2020 / Valery Hache
© REUTERS / Eric Gaillard

"Ответ правительства будет твердым, беспощадным и немедленным", — заявил премьер-министр Жан Кастекс.

Полиция на месте нападения возле церкви Нотр-Дам в Ницце
10 из 10

"Ответ правительства будет твердым, беспощадным и немедленным", — заявил премьер-министр Жан Кастекс.

© REUTERS / Eric Gaillard
1 из 10

Мужчина с ножом напал на прихожан церкви Нотр-Дам в Ницце около девяти часов утра.

© REUTERS / Eric Gaillard
2 из 10

Погибли трое, в том числе охранник церкви. Еще несколько человек пострадали.

© REUTERS / Eric Gaillard
3 из 10

Полиция перекрыла движение в районе происшествия. Нападавшего задержали.

© REUTERS / Eric Gaillard
4 из 10

Мэр города Кристиан Эстрози допустил, что случившееся было терактом: нападавший, не переставая, повторял "Аллах акбар".

© РИА Новости / Police Nationale
Перейти в фотобанк
5 из 10

Расследованием нападения занялся антитеррористический отдел прокуратуры.

© REUTERS / Eric Gaillard
6 из 10

Прохожие у места, где неизвестный с ножом напал на людей.

© AFP 2020 / Valery Hache
7 из 10

Позже в Авиньоне мусульманин с криками "Аллах акбар" пытался зарезать полицейских, его застрелили.

© AP Photo / Claude Paris
8 из 10

Во Франции объявили максимальный уровень террористической угрозы.

© REUTERS / Eric Gaillard
9 из 10

По всей стране ввели план по противодействию терроризму Vigipirate.

© AFP 2020 / Valery Hache
10 из 10

"Ответ правительства будет твердым, беспощадным и немедленным", — заявил премьер-министр Жан Кастекс.

© REUTERS / Eric Gaillard
Вместе с тем он отметил, что, если за этой атакой стоит молодой человек, то это "страшно".
Ранее местные СМИ сообщили, что мужчина, совершивший нападение на людей в церкви Ниццы, является 21-летним выходцем из Туниса.
В Ницце в четверг утром мужчина напал с ножом на людей в церкви Нотр-Дам. Погибли три человека, в том числе охранник церкви. Как сообщил мэр Ниццы, нападавший не переставал повторять "Аллах акбар". Все указывает на то, что произошедшее является терактом, подчеркнул мэр города. Расследованием нападения занимается антитеррористический отдел прокуратуры. В город прибыл президент Франции Эммануэль Макрон.
Совершивший атаку был быстро задержан правоохранительными органами. При задержании он был ранен. Расследованием нападения занимается антитеррористический отдел прокуратуры.
Прибывший в четверг в Ниццу президент Франции Эммануэль Макрон назвал произошедшее террористической атакой. Глава государства заявил об усилении мер безопасности в местах религиозного культа и школах и об увеличении числа французских военных в рамках антитеррористической операции Sentinelle.
 
Вооруженные нападения во ФранцииЭммануэль МакронФранцияНиццаВ мире
 
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