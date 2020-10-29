https://ria.ru/20201029/nitstsa-1582136345.html

Слуцкий прокомментировал нападение в Ницце

Слуцкий прокомментировал нападение в Ницце

Борьба с терроризмом должна вестись по всем фронтам и всеми силами мирового сообщества, без какой-либо политизации и проведения разделительных линий, заявил... РИА Новости, 29.10.2020

2020-10-29T17:03

2020-10-29T17:03

2020-10-29T17:03

вооруженные нападения во франции

леонид слуцкий

госдума рф

франция

ницца

в мире

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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Борьба с терроризмом должна вестись по всем фронтам и всеми силами мирового сообщества, без какой-либо политизации и проведения разделительных линий, заявил журналистам глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя нападение на прихожан церкви в Ницце.Неизвестный в четверг утром напал с ножом на прихожан церкви в Ницце на юге Франции. Известно о трех погибших. Нападавший был задержан правоохранительными органами. В ходе задержания он был ранен. Расследованием нападения занимается антитеррористический отдел прокуратуры.

франция

ницца

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вооруженные нападения во франции, леонид слуцкий, госдума рф, франция, ницца, в мире