https://ria.ru/20201029/nitstsa-1582090845.html

Священник из Ниццы заявил о получении предупреждений о нападении

Священник из Ниццы заявил о получении предупреждений о нападении

Священник из Ниццы Жиль Флорини рассказал, что в течение двух-трех дней их предупреждали о возможных атаках в связи с приближением Дня всех святых. РИА Новости, 29.10.2020

2020-10-29T14:30

2020-10-29T14:30

2020-10-29T15:59

вооруженные нападения во франции

ницца

в мире

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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Священник из Ниццы Жиль Флорини рассказал, что в течение двух-трех дней их предупреждали о возможных атаках в связи с приближением Дня всех святых.Нападение около церкви в Ницце произошло в четверг утром, в результате погибли три человека. Нападавший был быстро задержан правоохранительными органами. В ходе задержания он был ранен. Расследованием нападения занимается антитеррористический отдел прокуратуры.

ницца

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вооруженные нападения во франции, ницца, в мире