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Священник из Ниццы заявил о получении предупреждений о нападении
Священник из Ниццы заявил о получении предупреждений о нападении
Священник из Ниццы Жиль Флорини рассказал, что в течение двух-трех дней их предупреждали о возможных атаках в связи с приближением Дня всех святых. РИА Новости, 29.10.2020
2020-10-29T14:30
2020-10-29T15:59
вооруженные нападения во франции
ницца
в мире
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Священник из Ниццы Жиль Флорини рассказал, что в течение двух-трех дней их предупреждали о возможных атаках в связи с приближением Дня всех святых.Нападение около церкви в Ницце произошло в четверг утром, в результате погибли три человека. Нападавший был быстро задержан правоохранительными органами. В ходе задержания он был ранен. Расследованием нападения занимается антитеррористический отдел прокуратуры.
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вооруженные нападения во франции, ницца, в мире

Священник из Ниццы заявил о получении предупреждений о нападении

14:30 29.10.2020 (обновлено: 15:59 29.10.2020)
 
© REUTERS / Eric GaillardПолиция на месте нападения возле церкви Нотр-Дам в Ницце
Полиция на месте нападения возле церкви Нотр-Дам в Ницце - РИА Новости, 1920, 29.10.2020
© REUTERS / Eric Gaillard
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Священник из Ниццы Жиль Флорини рассказал, что в течение двух-трех дней их предупреждали о возможных атаках в связи с приближением Дня всех святых.

"В течение двух или трех дней нас предупреждали, что с приближением Дня всех святых (1 ноября) могут произойти дополнительные нападения… Мы были немного настороже, но не думали, что все произойдет таким образом", - сказал Флорини в эфире телеканала BFMTV.

Нападение около церкви в Ницце произошло в четверг утром, в результате погибли три человека. Нападавший был быстро задержан правоохранительными органами. В ходе задержания он был ранен.
Расследованием нападения занимается антитеррористический отдел прокуратуры.
Максимальный уровень террористической угрозы: нападение во Франции
© REUTERS / Eric Gaillard

Мужчина с ножом напал на прихожан церкви Нотр-Дам в Ницце около девяти часов утра.

Полицейский на месте нападения возле церкви Нотр-Дам в Ницце
1 из 10

Мужчина с ножом напал на прихожан церкви Нотр-Дам в Ницце около девяти часов утра.

© REUTERS / Eric Gaillard
© REUTERS / Eric Gaillard

Погибли трое, в том числе охранник церкви. Еще несколько человек пострадали.

Полиция на месте нападения возле церкви Нотр-Дам в Ницце
2 из 10

Погибли трое, в том числе охранник церкви. Еще несколько человек пострадали.

© REUTERS / Eric Gaillard
© REUTERS / Eric Gaillard

Полиция перекрыла движение в районе происшествия. Нападавшего задержали.

Полиция на месте нападения возле церкви Нотр-Дам в Ницце
3 из 10

Полиция перекрыла движение в районе происшествия. Нападавшего задержали.

© REUTERS / Eric Gaillard
© РИА Новости / Police Nationale / Перейти в фотобанк

Мэр города Кристиан Эстрози допустил, что случившееся было терактом: нападавший, не переставая, повторял "Аллах акбар".

Мэр города Ницца Кристиан Эстрози у места, где неизвестный с ножом напал на прихожан в церкви Нотр-Дам
4 из 10

Мэр города Кристиан Эстрози допустил, что случившееся было терактом: нападавший, не переставая, повторял "Аллах акбар".

© РИА Новости / Police Nationale
Перейти в фотобанк
© REUTERS / Eric Gaillard

Расследованием нападения занялся антитеррористический отдел прокуратуры.

Полиция на месте нападения возле церкви Нотр-Дам в Ницце
5 из 10

Расследованием нападения занялся антитеррористический отдел прокуратуры.

© REUTERS / Eric Gaillard
© AFP 2020 / Valery Hache

Прохожие у места, где неизвестный с ножом напал на людей.

Люди у места, где неизвестный с ножом напал на прихожан в церкви Нотр-Дам
6 из 10

Прохожие у места, где неизвестный с ножом напал на людей.

© AFP 2020 / Valery Hache
© AP Photo / Claude Paris

Позже в Авиньоне мусульманин с криками "Аллах акбар" пытался зарезать полицейских, его застрелили.

Полицейские в Ницце
7 из 10

Позже в Авиньоне мусульманин с криками "Аллах акбар" пытался зарезать полицейских, его застрелили.

© AP Photo / Claude Paris
© REUTERS / Eric Gaillard

Во Франции объявили максимальный уровень террористической угрозы.

Полиция на месте нападения возле церкви Нотр-Дам в Ницце
8 из 10

Во Франции объявили максимальный уровень террористической угрозы.

© REUTERS / Eric Gaillard
© AFP 2020 / Valery Hache

По всей стране ввели план по противодействию терроризму Vigipirate.

Люди у места, где неизвестный с ножом напал на прихожан в церкви Нотр-Дам
9 из 10

По всей стране ввели план по противодействию терроризму Vigipirate.

© AFP 2020 / Valery Hache
© REUTERS / Eric Gaillard

"Ответ правительства будет твердым, беспощадным и немедленным", — заявил премьер-министр Жан Кастекс.

Полиция на месте нападения возле церкви Нотр-Дам в Ницце
10 из 10

"Ответ правительства будет твердым, беспощадным и немедленным", — заявил премьер-министр Жан Кастекс.

© REUTERS / Eric Gaillard
1 из 10

Мужчина с ножом напал на прихожан церкви Нотр-Дам в Ницце около девяти часов утра.

© REUTERS / Eric Gaillard
2 из 10

Погибли трое, в том числе охранник церкви. Еще несколько человек пострадали.

© REUTERS / Eric Gaillard
3 из 10

Полиция перекрыла движение в районе происшествия. Нападавшего задержали.

© REUTERS / Eric Gaillard
4 из 10

Мэр города Кристиан Эстрози допустил, что случившееся было терактом: нападавший, не переставая, повторял "Аллах акбар".

© РИА Новости / Police Nationale
Перейти в фотобанк
5 из 10

Расследованием нападения занялся антитеррористический отдел прокуратуры.

© REUTERS / Eric Gaillard
6 из 10

Прохожие у места, где неизвестный с ножом напал на людей.

© AFP 2020 / Valery Hache
7 из 10

Позже в Авиньоне мусульманин с криками "Аллах акбар" пытался зарезать полицейских, его застрелили.

© AP Photo / Claude Paris
8 из 10

Во Франции объявили максимальный уровень террористической угрозы.

© REUTERS / Eric Gaillard
9 из 10

По всей стране ввели план по противодействию терроризму Vigipirate.

© AFP 2020 / Valery Hache
10 из 10

"Ответ правительства будет твердым, беспощадным и немедленным", — заявил премьер-министр Жан Кастекс.

© REUTERS / Eric Gaillard
 
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