https://ria.ru/20201029/nitstsa-1582073864.html

В Кремле назвали события в Ницце ужасающей трагедией

В Кремле назвали события в Ницце ужасающей трагедией

В Кремле назвали ужасающей трагедией события в Ницце, где неизвестный ворвался в церковь и убил трех человек, с такой позицией выступил пресс-секретарь... РИА Новости, 29.10.2020

2020-10-29T13:17

2020-10-29T13:17

2020-10-29T16:41

кристиан эстрози

эммануэль макрон

дмитрий песков

франция

вооруженные нападения во франции

ницца

в мире

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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. В Кремле назвали ужасающей трагедией события в Ницце, где неизвестный ворвался в церковь и убил трех человек, с такой позицией выступил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Нападение произошло в Ницце утром в четверг, в результате погибли три человека. Нападавший был быстро задержан правоохранительными органами, при задержании он был ранен. Мэр города Кристиан Эстрози заявил, что совершивший атаку повторял: "Аллах акбар". По его словам, все указывает на то, что произошедшее является терактом.Расследованием нападения занимается антитеррористический отдел прокуратуры. В Ниццу направился президент Франции Эммануэль Макрон.

https://ria.ru/20201029/nitstsa-1582067091.html

франция

ницца

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кристиан эстрози, эммануэль макрон, дмитрий песков, франция, вооруженные нападения во франции, ницца, в мире