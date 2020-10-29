В Ницце неизвестный напал на людей у храма
Coup de feu signalé angle jean Medecin et rue d’Italie à Nice. Une personne s’est aussi fait poignardé pic.twitter.com/vGR89t8DNr— Nice-Matin photo (@nicematinphoto) October 29, 2020
Мужчина с ножом напал на прихожан церкви Нотр-Дам в Ницце около девяти часов утра.
Мужчина с ножом напал на прихожан церкви Нотр-Дам в Ницце около девяти часов утра.
Погибли трое, в том числе охранник церкви. Еще несколько человек пострадали.
Погибли трое, в том числе охранник церкви. Еще несколько человек пострадали.
Полиция перекрыла движение в районе происшествия. Нападавшего задержали.
Мэр города Кристиан Эстрози допустил, что случившееся было терактом: нападавший, не переставая, повторял "Аллах акбар".
Мэр города Кристиан Эстрози допустил, что случившееся было терактом: нападавший, не переставая, повторял "Аллах акбар".
Расследованием нападения занялся антитеррористический отдел прокуратуры.
Позже в Авиньоне мусульманин с криками "Аллах акбар" пытался зарезать полицейских, его застрелили.
Позже в Авиньоне мусульманин с криками "Аллах акбар" пытался зарезать полицейских, его застрелили.
"Ответ правительства будет твердым, беспощадным и немедленным", — заявил премьер-министр Жан Кастекс.
"Ответ правительства будет твердым, беспощадным и немедленным", — заявил премьер-министр Жан Кастекс.
Мужчина с ножом напал на прихожан церкви Нотр-Дам в Ницце около девяти часов утра.
Погибли трое, в том числе охранник церкви. Еще несколько человек пострадали.
Полиция перекрыла движение в районе происшествия. Нападавшего задержали.
Мэр города Кристиан Эстрози допустил, что случившееся было терактом: нападавший, не переставая, повторял "Аллах акбар".
Расследованием нападения занялся антитеррористический отдел прокуратуры.
Позже в Авиньоне мусульманин с криками "Аллах акбар" пытался зарезать полицейских, его застрелили.
"Ответ правительства будет твердым, беспощадным и немедленным", — заявил премьер-министр Жан Кастекс.
8h50 grand déploiement des forces de l'ordre à #NotreDame à #Nice. Des coups de feu entendus. pic.twitter.com/SiuOhAeRG8— Ivan Blanco (@ivanblancovilar) October 29, 2020