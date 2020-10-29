https://ria.ru/20201029/napadenie-1582051817.html

В Ницце неизвестный напал на людей у храма

В Ницце неизвестный напал на людей у храма

В Ницце неизвестный напал с ножом на людей у церкви Нотр-Дам, сообщает телеканал BFMTV. РИА Новости, 29.10.2020

2020-10-29T11:40

2020-10-29T11:40

2020-10-29T15:58

вооруженные нападения во франции

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ПАРИЖ, 29 окт — РИА Новости. В Ницце неизвестный напал с ножом на людей у церкви Нотр-Дам, сообщает телеканал BFMTV.Инцидент произошел около 09:00 (11:00 мск). По предварительным данным, три человека погибли, несколько ранены. Как передает Рейтер, одну женщину обезглавили.Атаковавшего задержали. По словам мэра города Кристиана Эстрози, мужчина повторял "Аллах акбар", что указывает на теракт.Ожидается, что в Ниццу приедут президент Эммануэль Макрон и премьер-министр Жан Кастекс.Две недели назад под Парижем обезглавили учителя Самюэля Пати, который демонстрировал на уроках карикатуры на пророка Мухаммеда. Макрон охарактеризовал случившееся как теракт и объявил борьбу с сепаратизмом во Франции. Это привело к кризису в отношениях между Парижем и Анкарой.

https://ria.ru/20201023/religiya-1581107778.html

франция

ницца

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вооруженные нападения во франции, религия, новости - религия и мировоззрение, франция, ницца, в мире