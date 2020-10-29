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https://ria.ru/20201029/madrid-1582110482.html
Власти Мадрида закрыли регион на время праздников
Власти Мадрида закрыли регион на время праздников
Правительство автономного сообщества Мадрид приняло решение ограничить въезд и выезд из региона на ближайшие длинные праздничные выходные, не найдя оснований... РИА Новости, 29.10.2020
2020-10-29T15:36
2020-10-29T15:37
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МАДРИД, 29 окт - РИА Новости. Правительство автономного сообщества Мадрид приняло решение ограничить въезд и выезд из региона на ближайшие длинные праздничные выходные, не найдя оснований для более длительного "закрытия".По ее словам, задача - предотвратить "массовые передвижения" во время двух ближайших длинных выходных в связи с праздниками. 1 ноября в Испании отмечается День всех святых, понедельник объявлен выходным, 9 ноября отмечается День покровительницы Мадрида Альмудены, который является выходным в столичном регионе.Большинство испанских автономных сообществ уже объявили о своем "закрытии" на разные сроки. Последней пока это сделала Кантабрия, которая ограничила выезд и въезд со своей территории до 9 ноября. Выехать или въехать можно только по обоснованным причинам - по рабочим вопросам, на учебу, чтобы навестить родственников, нуждающихся в уходе, чтобы добраться до медицинских учреждений или до основного места жительства.В четверг конгресс депутатов рассматривает предложение правительства о продлении режима повышенной готовности, введенного в минувшее воскресенье, до 9 мая.За последнюю неделю в стране выявлены почти 107 тысяч новых случаев, за две недели - 213 тысяч. Общее число только выявленных случае COVID-19 с начала эпидемии превысило 1,1 миллиона, умерли 35,5 тысячи человек (за неделю - 761).Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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туризм, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, мадрид (город), испания, в мире

Власти Мадрида закрыли регион на время праздников

15:36 29.10.2020 (обновлено: 15:37 29.10.2020)
 
© Depositphotos / SOMATUSCANIМадрид, Испания
Мадрид, Испания - РИА Новости, 1920, 29.10.2020
© Depositphotos / SOMATUSCANI
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МАДРИД, 29 окт - РИА Новости. Правительство автономного сообщества Мадрид приняло решение ограничить въезд и выезд из региона на ближайшие длинные праздничные выходные, не найдя оснований для более длительного "закрытия".
"Я не согласна с тем, чтобы закрыть Мадрид (на длительный срок - ред.), поскольку у меня нет никаких данных исследований в области здравоохранения, доказывающих, что это лучше. Я хочу закрыть на наименьшее количество дней, потому что поддерживаю хирургические меры в зависимости от каждой конкретной ситуации. Я решила распорядиться о закрытии на время длинных выходных в ближайшие дни, но только на необходимое количество дней", - заявила глава правительства сообщества Мадрид Исабель Диас Аюсо.
По ее словам, задача - предотвратить "массовые передвижения" во время двух ближайших длинных выходных в связи с праздниками. 1 ноября в Испании отмечается День всех святых, понедельник объявлен выходным, 9 ноября отмечается День покровительницы Мадрида Альмудены, который является выходным в столичном регионе.
Большинство испанских автономных сообществ уже объявили о своем "закрытии" на разные сроки. Последней пока это сделала Кантабрия, которая ограничила выезд и въезд со своей территории до 9 ноября. Выехать или въехать можно только по обоснованным причинам - по рабочим вопросам, на учебу, чтобы навестить родственников, нуждающихся в уходе, чтобы добраться до медицинских учреждений или до основного места жительства.
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В четверг конгресс депутатов рассматривает предложение правительства о продлении режима повышенной готовности, введенного в минувшее воскресенье, до 9 мая.
За последнюю неделю в стране выявлены почти 107 тысяч новых случаев, за две недели - 213 тысяч. Общее число только выявленных случае COVID-19 с начала эпидемии превысило 1,1 миллиона, умерли 35,5 тысячи человек (за неделю - 761).
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
 
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