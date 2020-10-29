https://ria.ru/20201029/madrid-1582110482.html

Власти Мадрида закрыли регион на время праздников

Власти Мадрида закрыли регион на время праздников

Правительство автономного сообщества Мадрид приняло решение ограничить въезд и выезд из региона на ближайшие длинные праздничные выходные, не найдя оснований... РИА Новости, 29.10.2020

2020-10-29T15:36

2020-10-29T15:36

2020-10-29T15:37

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МАДРИД, 29 окт - РИА Новости. Правительство автономного сообщества Мадрид приняло решение ограничить въезд и выезд из региона на ближайшие длинные праздничные выходные, не найдя оснований для более длительного "закрытия".По ее словам, задача - предотвратить "массовые передвижения" во время двух ближайших длинных выходных в связи с праздниками. 1 ноября в Испании отмечается День всех святых, понедельник объявлен выходным, 9 ноября отмечается День покровительницы Мадрида Альмудены, который является выходным в столичном регионе.Большинство испанских автономных сообществ уже объявили о своем "закрытии" на разные сроки. Последней пока это сделала Кантабрия, которая ограничила выезд и въезд со своей территории до 9 ноября. Выехать или въехать можно только по обоснованным причинам - по рабочим вопросам, на учебу, чтобы навестить родственников, нуждающихся в уходе, чтобы добраться до медицинских учреждений или до основного места жительства.В четверг конгресс депутатов рассматривает предложение правительства о продлении режима повышенной готовности, введенного в минувшее воскресенье, до 9 мая.За последнюю неделю в стране выявлены почти 107 тысяч новых случаев, за две недели - 213 тысяч. Общее число только выявленных случае COVID-19 с начала эпидемии превысило 1,1 миллиона, умерли 35,5 тысячи человек (за неделю - 761).Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

https://ria.ru/20201028/karantin-1581988304.html

мадрид (город)

испания

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

туризм, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, мадрид (город), испания, в мире