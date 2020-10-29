Синоптики рассказали, когда россияне увидят "голубую Луну"

ВЛАДИВОСТОК, 29 окт — РИА Новости. Тридцать первого октября россияне смогут увидеть "голубую Луну", рассказали в Примгидромете.Это второе полнолуние из двух, которые пришлись на один месяц. При этом, вопреки названию, спутник Земли не будет светиться голубым или синим.Первое полнолуние месяца можно было увидеть 1 октября. Его обычно называют "урожайной Луной", потому что при ее свете фермеры, работающие по лунному календарю, собирали урожай.Второе — "голубое" — полнолуние называется "охотничьей Луной": в прошлом ее свет использовали для охоты и подготовки к зиме. Впервые с 1944 года она выпадает на день, когда во многих странах празднуют Хэллоуин."Иногда Луна действительно может принимать легкий голубой оттенок, это обусловлено оптическим эффектом. <...> Частота рассеиваемого лунного света становится меньше частоты молекул в атмосфере Земли, <...> (это может происходить. — Прим. ред.) во время крупных пожаров или извержений вулканов, когда дым или пыль застилают небо", — говорится в релизе."Голубую Луну" можно наблюдать раз в два-три года. В следующий раз второе октябрьское полнолуние выпадет на 2039, 2058, 2077 и 2096 год.
ВЛАДИВОСТОК, 29 окт — РИА Новости. Тридцать первого октября россияне смогут увидеть "голубую Луну", рассказали в Примгидромете.
Это второе полнолуние из двух, которые пришлись на один месяц. При этом, вопреки названию, спутник Земли не будет светиться голубым или синим.
"Такое имя небесное явление получило благодаря английской поговорке "Once in a Blue Moon" — "однажды при голубой Луне", то есть крайне редко или никогда. На русский язык выражение можно перевести поговоркой "после дождичка в четверг", — поясняется в сообщении.
Первое полнолуние месяца можно было увидеть 1 октября. Его обычно называют "урожайной Луной", потому что при ее свете фермеры, работающие по лунному календарю, собирали урожай.
Второе — "голубое" — полнолуние называется "охотничьей Луной": в прошлом ее свет использовали для охоты и подготовки к зиме. Впервые с 1944 года она выпадает на день, когда во многих странах празднуют Хэллоуин.
"Иногда Луна действительно может принимать легкий голубой оттенок, это обусловлено оптическим эффектом. <...> Частота рассеиваемого лунного света становится меньше частоты молекул в атмосфере Земли, <...> (это может происходить. — Прим. ред.) во время крупных пожаров или извержений вулканов, когда дым или пыль застилают небо", — говорится в релизе.
"Голубую Луну" можно наблюдать раз в два-три года. В следующий раз второе октябрьское полнолуние выпадет на 2039, 2058, 2077 и 2096 год.
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