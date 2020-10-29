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Синоптики рассказали, когда россияне увидят "голубую Луну"
Синоптики рассказали, когда россияне увидят "голубую Луну"
Тридцать первого октября россияне смогут увидеть "голубую Луну", рассказали в Примгидромете. РИА Новости, 29.10.2020
2020-10-29T09:07
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земля
луна
примгидромет
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ВЛАДИВОСТОК, 29 окт — РИА Новости. Тридцать первого октября россияне смогут увидеть "голубую Луну", рассказали в Примгидромете.Это второе полнолуние из двух, которые пришлись на один месяц. При этом, вопреки названию, спутник Земли не будет светиться голубым или синим.Первое полнолуние месяца можно было увидеть 1 октября. Его обычно называют "урожайной Луной", потому что при ее свете фермеры, работающие по лунному календарю, собирали урожай.Второе — "голубое" — полнолуние называется "охотничьей Луной": в прошлом ее свет использовали для охоты и подготовки к зиме. Впервые с 1944 года она выпадает на день, когда во многих странах празднуют Хэллоуин."Иногда Луна действительно может принимать легкий голубой оттенок, это обусловлено оптическим эффектом. &lt;...&gt; Частота рассеиваемого лунного света становится меньше частоты молекул в атмосфере Земли, &lt;...&gt; (это может происходить. — Прим. ред.) во время крупных пожаров или извержений вулканов, когда дым или пыль застилают небо", — говорится в релизе."Голубую Луну" можно наблюдать раз в два-три года. В следующий раз второе октябрьское полнолуние выпадет на 2039, 2058, 2077 и 2096 год.
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луна
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земля, луна, примгидромет

Синоптики рассказали, когда россияне увидят "голубую Луну"

09:07 29.10.2020 (обновлено: 12:08 29.10.2020)
 
© AP Photo / Jeff Haynes"Голубая луна" в небе над Чикаго
Голубая луна в небе над Чикаго - РИА Новости, 1920, 29.10.2020
© AP Photo / Jeff Haynes
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ВЛАДИВОСТОК, 29 окт — РИА Новости. Тридцать первого октября россияне смогут увидеть "голубую Луну", рассказали в Примгидромете.
Это второе полнолуние из двух, которые пришлись на один месяц. При этом, вопреки названию, спутник Земли не будет светиться голубым или синим.
"Такое имя небесное явление получило благодаря английской поговорке "Once in a Blue Moon" — "однажды при голубой Луне", то есть крайне редко или никогда. На русский язык выражение можно перевести поговоркой "после дождичка в четверг", — поясняется в сообщении.
Первое полнолуние месяца можно было увидеть 1 октября. Его обычно называют "урожайной Луной", потому что при ее свете фермеры, работающие по лунному календарю, собирали урожай.
Второе — "голубое" — полнолуние называется "охотничьей Луной": в прошлом ее свет использовали для охоты и подготовки к зиме. Впервые с 1944 года она выпадает на день, когда во многих странах празднуют Хэллоуин.
"Иногда Луна действительно может принимать легкий голубой оттенок, это обусловлено оптическим эффектом. <...> Частота рассеиваемого лунного света становится меньше частоты молекул в атмосфере Земли, <...> (это может происходить. — Прим. ред.) во время крупных пожаров или извержений вулканов, когда дым или пыль застилают небо", — говорится в релизе.
"Голубую Луну" можно наблюдать раз в два-три года. В следующий раз второе октябрьское полнолуние выпадет на 2039, 2058, 2077 и 2096 год.
Завораживающая "Осетровая Луна" в полнеба
© REUTERS / Costas Baltas

Нынешнее полнолуние — одно из самых впечатляющих.

Полная луна за храмом Посейдона на мысе Сунион недалеко от Афин, Греция
1 из 10

Нынешнее полнолуние — одно из самых впечатляющих.

© REUTERS / Costas Baltas
© AP Photo / Charlie Riedel

Огромная Луна в полнеба завораживает и притягивает взгляд.

 Полная луна в Канзас-Сити, штат Миссури, США
2 из 10

Огромная Луна в полнеба завораживает и притягивает взгляд.

© AP Photo / Charlie Riedel
© AP Photo / PA/Owen Humphreys

Августовское полнолуние еще называют "осетровым".

Полная луна над маяком Святой Марии в Уитли-Бей, Англия
3 из 10

Августовское полнолуние еще называют "осетровым".

© AP Photo / PA/Owen Humphreys
© AFP 2020 / Kirill Kudryavtsev

В это время рыба идет на нерест и ловить ее легче, чем обычно.

Полнолуние за фонтаном Дружба народов на ВДНХ в Москве
4 из 10

В это время рыба идет на нерест и ловить ее легче, чем обычно.

© AFP 2020 / Kirill Kudryavtsev
© AFP 2020 / Kirill Kudryavtsev

Полнолуние в Москве.

Полнолуние в Москве
5 из 10

Полнолуние в Москве.

© AFP 2020 / Kirill Kudryavtsev
© AP Photo / Charlie Riedel

Это последнее полнолуние уходящего лета.

Полная луна в Канзас-Сити, штат Миссури, США
6 из 10

Это последнее полнолуние уходящего лета.

© AP Photo / Charlie Riedel
© REUTERS / Yiannis Kourtoglou

Полная Луна в небе над Кипром.

Полная луна на окраине Никосии, Кипр
7 из 10

Полная Луна в небе над Кипром.

© REUTERS / Yiannis Kourtoglou
© AP Photo / PA/Yui Mok

В полнолуние кажется, что спутник Земли стал больше, хотя это не так.

Полнолуние в Лондоне
8 из 10

В полнолуние кажется, что спутник Земли стал больше, хотя это не так.

© AP Photo / PA/Yui Mok
© AP Photo / Thanassis Stavrakis

На самом деле лунный диск становится более ярким при неизменных размерах.

Полная луна за храмом Посейдона на мысе Сунион недалеко от Афин, Греция
9 из 10

На самом деле лунный диск становится более ярким при неизменных размерах.

© AP Photo / Thanassis Stavrakis
© REUTERS / Toby Melville

Дело в том, что земному наблюдателю в этот момент не видны тени на поверхности Луны.

Полная луна над финансовым районом лондонского Сити в Великобритании
10 из 10

Дело в том, что земному наблюдателю в этот момент не видны тени на поверхности Луны.

© REUTERS / Toby Melville
1 из 10

Нынешнее полнолуние — одно из самых впечатляющих.

© REUTERS / Costas Baltas
2 из 10

Огромная Луна в полнеба завораживает и притягивает взгляд.

© AP Photo / Charlie Riedel
3 из 10

Августовское полнолуние еще называют "осетровым".

© AP Photo / PA/Owen Humphreys
4 из 10

В это время рыба идет на нерест и ловить ее легче, чем обычно.

© AFP 2020 / Kirill Kudryavtsev
5 из 10

Полнолуние в Москве.

© AFP 2020 / Kirill Kudryavtsev
6 из 10

Это последнее полнолуние уходящего лета.

© AP Photo / Charlie Riedel
7 из 10

Полная Луна в небе над Кипром.

© REUTERS / Yiannis Kourtoglou
8 из 10

В полнолуние кажется, что спутник Земли стал больше, хотя это не так.

© AP Photo / PA/Yui Mok
9 из 10

На самом деле лунный диск становится более ярким при неизменных размерах.

© AP Photo / Thanassis Stavrakis
10 из 10

Дело в том, что земному наблюдателю в этот момент не видны тени на поверхности Луны.

© REUTERS / Toby Melville
 
ЗемляЛунаПримгидромет
 
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