https://ria.ru/20201029/luna-1582027371.html

Синоптики рассказали, когда россияне увидят "голубую Луну"

Синоптики рассказали, когда россияне увидят "голубую Луну"

Тридцать первого октября россияне смогут увидеть "голубую Луну", рассказали в Примгидромете. РИА Новости, 29.10.2020

2020-10-29T09:07

2020-10-29T09:07

2020-10-29T12:08

земля

луна

примгидромет

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ВЛАДИВОСТОК, 29 окт — РИА Новости. Тридцать первого октября россияне смогут увидеть "голубую Луну", рассказали в Примгидромете.Это второе полнолуние из двух, которые пришлись на один месяц. При этом, вопреки названию, спутник Земли не будет светиться голубым или синим.Первое полнолуние месяца можно было увидеть 1 октября. Его обычно называют "урожайной Луной", потому что при ее свете фермеры, работающие по лунному календарю, собирали урожай.Второе — "голубое" — полнолуние называется "охотничьей Луной": в прошлом ее свет использовали для охоты и подготовки к зиме. Впервые с 1944 года она выпадает на день, когда во многих странах празднуют Хэллоуин."Иногда Луна действительно может принимать легкий голубой оттенок, это обусловлено оптическим эффектом. <...> Частота рассеиваемого лунного света становится меньше частоты молекул в атмосфере Земли, <...> (это может происходить. — Прим. ред.) во время крупных пожаров или извержений вулканов, когда дым или пыль застилают небо", — говорится в релизе."Голубую Луну" можно наблюдать раз в два-три года. В следующий раз второе октябрьское полнолуние выпадет на 2039, 2058, 2077 и 2096 год.

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луна

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

земля, луна, примгидромет