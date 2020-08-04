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Завораживающая "Осетровая Луна" в полнеба
Жители Земли наблюдают в эти дни последнее летнее полнолуние, которое оказалось особенно ярким и зрелищным. Эффектные кадры — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 04.08.2020
2020-08-04T13:26
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/08/04/1575337030_0:92:2384:1432_1400x0_80_0_0_231b6194f249b9be580b4991e3604a21.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
полнолуние, луна, москва, лондон, канзас-сити (миссури), никосия (город), афины, фото, фото

Завораживающая "Осетровая Луна" в полнеба

12:49 04.08.2020 (обновлено: 13:26 04.08.2020)
348
Жители Земли наблюдают в эти дни последнее летнее полнолуние, которое оказалось особенно ярким и зрелищным. Эффектные кадры — в фотоленте Ria.ru.
© REUTERS / Costas Baltas

Нынешнее полнолуние — одно из самых впечатляющих.

Полная луна за храмом Посейдона на мысе Сунион недалеко от Афин, Греция
1 из 10

Нынешнее полнолуние — одно из самых впечатляющих.

© REUTERS / Costas Baltas
© AP Photo / Charlie Riedel

Огромная Луна в полнеба завораживает и притягивает взгляд.

 Полная луна в Канзас-Сити, штат Миссури, США
2 из 10

Огромная Луна в полнеба завораживает и притягивает взгляд.

© AP Photo / Charlie Riedel
© AP Photo / PA/Owen Humphreys

Августовское полнолуние еще называют "осетровым".

Полная луна над маяком Святой Марии в Уитли-Бей, Англия
3 из 10

Августовское полнолуние еще называют "осетровым".

© AP Photo / PA/Owen Humphreys
© AFP 2020 / Kirill Kudryavtsev

В это время рыба идет на нерест и ловить ее легче, чем обычно.

Полнолуние за фонтаном Дружба народов на ВДНХ в Москве
4 из 10

В это время рыба идет на нерест и ловить ее легче, чем обычно.

© AFP 2020 / Kirill Kudryavtsev
© AFP 2020 / Kirill Kudryavtsev

Полнолуние в Москве.

Полнолуние в Москве
5 из 10

Полнолуние в Москве.

© AFP 2020 / Kirill Kudryavtsev
© AP Photo / Charlie Riedel

Это последнее полнолуние уходящего лета.

Полная луна в Канзас-Сити, штат Миссури, США
6 из 10

Это последнее полнолуние уходящего лета.

© AP Photo / Charlie Riedel
© REUTERS / Yiannis Kourtoglou

Полная Луна в небе над Кипром.

Полная луна на окраине Никосии, Кипр
7 из 10

Полная Луна в небе над Кипром.

© REUTERS / Yiannis Kourtoglou
© AP Photo / PA/Yui Mok

В полнолуние кажется, что спутник Земли стал больше, хотя это не так.

Полнолуние в Лондоне
8 из 10

В полнолуние кажется, что спутник Земли стал больше, хотя это не так.

© AP Photo / PA/Yui Mok
© AP Photo / Thanassis Stavrakis

На самом деле лунный диск становится более ярким при неизменных размерах.

Полная луна за храмом Посейдона на мысе Сунион недалеко от Афин, Греция
9 из 10

На самом деле лунный диск становится более ярким при неизменных размерах.

© AP Photo / Thanassis Stavrakis
© REUTERS / Toby Melville

Дело в том, что земному наблюдателю в этот момент не видны тени на поверхности Луны.

Полная луна над финансовым районом лондонского Сити в Великобритании
10 из 10

Дело в том, что земному наблюдателю в этот момент не видны тени на поверхности Луны.

© REUTERS / Toby Melville
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полнолуниеЛунаМоскваЛондонКанзас-Сити (Миссури)Никосия (город)АфиныФото
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