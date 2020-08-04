Завораживающая "Осетровая Луна" в полнеба

Нынешнее полнолуние — одно из самых впечатляющих.
Огромная Луна в полнеба завораживает и притягивает взгляд.
Огромная Луна в полнеба завораживает и притягивает взгляд.
Августовское полнолуние еще называют "осетровым".
Августовское полнолуние еще называют "осетровым".
В это время рыба идет на нерест и ловить ее легче, чем обычно.
Полнолуние в Москве.
Это последнее полнолуние уходящего лета.
Это последнее полнолуние уходящего лета.
Полная Луна в небе над Кипром.
В полнолуние кажется, что спутник Земли стал больше, хотя это не так.
В полнолуние кажется, что спутник Земли стал больше, хотя это не так.
На самом деле лунный диск становится более ярким при неизменных размерах.
На самом деле лунный диск становится более ярким при неизменных размерах.
Дело в том, что земному наблюдателю в этот момент не видны тени на поверхности Луны.
Дело в том, что земному наблюдателю в этот момент не видны тени на поверхности Луны.