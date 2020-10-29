https://ria.ru/20201029/kubrakov-1582077015.html

Биография Ивана Кубракова

Биография Ивана Кубракова

Министр внутренних дел Белоруссии Иван Владимирович Кубраков родился 5 мая 1975 года в деревне Малиновка Костюковичского района Могилевской области Белоруссии. РИА Новости, 29.10.2020

2020-10-29T13:43

2020-10-29T13:43

2020-10-29T13:43

иван кубраков

белоруссия

справки

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Министр внутренних дел Белоруссии Иван Владимирович Кубраков родился 5 мая 1975 года в деревне Малиновка Костюковичского района Могилевской области Белоруссии. Окончил Минскую специальную среднюю школу МВД и Академию МВД Белоруссии. В 1995 году начал службу в органах внутренних дел. Работал участковым, затем – старшим участковым инспектором отдела охраны правопорядка и профилактики управления внутренних дел администрации Центрального района города Минска, который впоследствии возглавил. Руководил Заславским отделом Минского РУВД. Занимал руководящие должности в главном управлении охраны правопорядка и профилактики милиции общественной безопасности МВД Белоруссии.В 2012 году, будучи майором, Кубраков на совещании у министра внутренних дел выступил с предложением вернуть подразделениям милицейского спецназа название ОМОН (отряд милиции особого назначения), которые к этому времени сменили несколько наименований. Министр поддержал и предложил выработать конкретные предложения по реформированию полка милиции специального назначения и рот быстрого реагирования с целью повышения их эффективности и функциональных возможностей. Кубраков вместе с другими офицерами занимался этой работой. По их предложению был создан в составе ОМОН взвод боевого назначения, который при необходимости мог выполнить функции подразделения по борьбе с терроризмом до прибытия основных сил.12 мая 2017 года указом президента Белоруссии полковник Иван Кубраков был назначен на должность начальника Управления внутренних дел Витебского облисполкома.В июне 2018 года было присвоено специальное звание генерал-майора.С марта 2019 года – начальник главного управления внутренних дел Минского горисполкома. 29 октября 2020 года президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил Ивана Кубракова министром внутренних дел Белоруссии. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

иван кубраков, белоруссия, справки