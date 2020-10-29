https://ria.ru/20201029/lukashenko-1582054317.html
Лукашенко уволил главу МВД Юрия Караева
Лукашенко уволил главу МВД Юрия Караева
Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил нового министра внутренних дел, сообщает Sputnik Беларусь. РИА Новости, 29.10.2020
2020-10-29T11:50
2020-10-29T11:50
2020-10-29T17:04
протесты в белоруссии
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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МИНСК, 29 окт — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил нового министра внутренних дел, сообщает Sputnik Беларусь.Им стал глава минской милиции Иван Кубраков. Он сменил Юрия Караева, который теперь будет помощником главы государства в Гродненской области.Утром Лукашенко назначил еще двух региональных помощников. Инспектором по Брестской области стал госсекретарь Совета безопасности Валерий Вакульчик, в Минске — замглавы МВД и начальник милиции общественной безопасности Александр Барсуков.Глава государства заявил, что значительно расширит их полномочия, и обратился к председателю Совета Республики Национального собрания (верхней палаты белорусского парламента) Наталье Кочановой с поручением подготовить соответствующие правовые акты.В республике два с половиной месяца не утихают протесты. Они начались после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, победил нынешний белорусский лидер Александр Лукашенко.Против демонстрантов применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Позже от жестких мер отказались, теперь их используют реже. Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>
https://radiosputnik.ria.ru/20201023/tikhanovskaya-1581256489.html
белоруссия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Президент Лукашенко объяснил, почему назначил на должность министра Кубракова
Президент Лукашенко объяснил, почему назначил на должность министра именно Кубракова.
2020-10-29T11:50
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр лукашенко, белоруссия, в мире
МИНСК, 29 окт — РИА Новости.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
назначил нового министра внутренних дел, сообщает Sputnik Беларусь
.
Им стал глава минской милиции Иван Кубраков. Он сменил Юрия Караева, который теперь будет помощником главы государства в Гродненской области.
Утром Лукашенко назначил еще двух региональных помощников. Инспектором по Брестской области стал госсекретарь Совета безопасности Валерий Вакульчик
, в Минске — замглавы МВД и начальник милиции общественной безопасности Александр Барсуков.
Глава государства заявил, что значительно расширит их полномочия, и обратился к председателю Совета Республики Национального собрания (верхней палаты белорусского парламента) Наталье Кочановой с поручением подготовить соответствующие правовые акты.
"Вы втроем направляетесь не то что на особо опасные участки, но очень ответственные участки нашей страны. В связи с теми событиями, прежде всего, которые произошли. Они еще не закончены, мы еще не знаем, во что это может вылиться", — цитируют президента белорусские СМИ.
В республике два с половиной месяца не утихают протесты. Они начались после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, победил нынешний белорусский лидер Александр Лукашенко.
Против демонстрантов применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Позже от жестких мер отказались, теперь их используют реже.
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