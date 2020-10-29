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Акция протеста оппозиции в Минске
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20201029/lukashenko-1582054317.html
Лукашенко уволил главу МВД Юрия Караева
Лукашенко уволил главу МВД Юрия Караева
Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил нового министра внутренних дел, сообщает Sputnik Беларусь. РИА Новости, 29.10.2020
2020-10-29T11:50
2020-10-29T17:04
протесты в белоруссии
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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МИНСК, 29 окт — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил нового министра внутренних дел, сообщает Sputnik Беларусь.Им стал глава минской милиции Иван Кубраков. Он сменил Юрия Караева, который теперь будет помощником главы государства в Гродненской области.Утром Лукашенко назначил еще двух региональных помощников. Инспектором по Брестской области стал госсекретарь Совета безопасности Валерий Вакульчик, в Минске — замглавы МВД и начальник милиции общественной безопасности Александр Барсуков.Глава государства заявил, что значительно расширит их полномочия, и обратился к председателю Совета Республики Национального собрания (верхней палаты белорусского парламента) Наталье Кочановой с поручением подготовить соответствующие правовые акты.В республике два с половиной месяца не утихают протесты. Они начались после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, победил нынешний белорусский лидер Александр Лукашенко.Против демонстрантов применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Позже от жестких мер отказались, теперь их используют реже. Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь &gt;&gt;
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Президент Лукашенко объяснил, почему назначил на должность министра Кубракова
Президент Лукашенко объяснил, почему назначил на должность министра именно Кубракова.
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александр лукашенко, белоруссия, в мире

Лукашенко уволил главу МВД Юрия Караева

11:50 29.10.2020 (обновлено: 17:04 29.10.2020)
 
© SputnikИван Кубраков
Иван Кубраков - РИА Новости, 1920, 29.10.2020
© Sputnik
Читать ria.ru в
МИНСК, 29 окт — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил нового министра внутренних дел, сообщает Sputnik Беларусь.
Им стал глава минской милиции Иван Кубраков. Он сменил Юрия Караева, который теперь будет помощником главы государства в Гродненской области.
Утром Лукашенко назначил еще двух региональных помощников. Инспектором по Брестской области стал госсекретарь Совета безопасности Валерий Вакульчик, в Минске — замглавы МВД и начальник милиции общественной безопасности Александр Барсуков.
Глава государства заявил, что значительно расширит их полномочия, и обратился к председателю Совета Республики Национального собрания (верхней палаты белорусского парламента) Наталье Кочановой с поручением подготовить соответствующие правовые акты.
"Вы втроем направляетесь не то что на особо опасные участки, но очень ответственные участки нашей страны. В связи с теми событиями, прежде всего, которые произошли. Они еще не закончены, мы еще не знаем, во что это может вылиться", — цитируют президента белорусские СМИ.
В республике два с половиной месяца не утихают протесты. Они начались после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, победил нынешний белорусский лидер Александр Лукашенко.
Против демонстрантов применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Позже от жестких мер отказались, теперь их используют реже.
Светлана Тихановская - РИА Новости, 1920, 23.10.2020
23 октября, 18:35
До конца года. Тихановская пожелала Белоруссии новые выборы
Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>
 
Протесты в БелоруссииАлександр ЛукашенкоБелоруссияВ мире
 
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