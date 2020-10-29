https://ria.ru/20201029/kovid-1581992250.html

"Надувайте шарики". Регионы захлебнулись во второй волне ковида

Нехватка мест в больницах, пациенты, вынужденные сутками ждать скорую, отсутствие антибиотиков в аптеках — вторая волна эпидемии коронавируса накрыла, словно... РИА Новости, 29.10.2020

2020-10-29T08:00

2020-10-29T08:00

2020-10-29T08:14

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<strong>МОСКВА, 29 окт — РИА Новости, Анастасия Гнединская.</strong> Нехватка мест в больницах, пациенты, вынужденные сутками ждать скорую, отсутствие антибиотиков в аптеках — вторая волна эпидемии коронавируса накрыла, словно цунами. К новым антирекордам по заболеваемости в регионах явно готовы не были. В Омске фельдшеры двух скорых, отчаявшись госпитализировать тяжелых пациентов, привезли их к зданию местного Минздрава. В Куйбышеве людей размещали даже не в коридорах — на лестничных клетках больницы. В некоторых областях под ковид-клиники переделывают торговые центры и гостиницы. Но создается впечатление, что медицинские чиновники все время оказываются "в хвосте состава". Что происходит, разбиралось РИА Новости. "Врачи сами с температурой"Уже неделю жительница Барнаула Мария Сердцева в больнице. Попала сюда только благодаря тому, что разместила в одном из местных пабликов видео со своей историей. В двухминутном ролике задыхающаяся женщина в красках описывает, как десять дней не могла добиться госпитализации, несмотря на 50 процентов поражения легких и заболевание печени — у нее доброкачественная опухоль, ранее удалили правую долю."Я больна с 12 октября. Пятнадцатого мне подтвердили правостороннюю пневмонию с повреждением 25 процентов легких. Через три дня воспаление было уже двусторонним — с повреждением 50 процентов. Но госпитализировать не стали, отправили домой, сославшись на то, что сатурация в норме", — Мария дышит часто, будто только что пробежала стометровку. Говорит, что в кабинете врача расплакалась. Но ее "успокоили": "А что вы хотите, все жить хотят". На следующий день Сердцева задыхалась еще сильнее. Вызвала терапевта. Но ее опять не отправили в стационар: температура была нормальная. "Врач посоветовал надувать шарики и полторашки, побольше ходить". Только после резонанса в соцсетях и СМИ с Сердцевой связались представители Минздрава Алтайского края. Через два дня ее все же положили в больницу. Правда, пришлось восемь часов ждать в приемном покое. РИА Новости Мария рассказала, что ей еще повезло: многих кладут в коридор. "Очень жалко медиков — они в этой обстановке работают на износ. Некоторые с температурой. Поставят нам капельницы — и сами бегут "прокапываться". Смотрим на них — ком в горле", — так Мария охарактеризовала обстановку в клинике. История Сердцевой — одна из тысяч. С приходом второй волны эпидемии инстаграм губернатора Алтайского края Виктора Томенко, который, кстати, и сам переболел, превратился в жалобную книгу. Люди пишут, что простаивают в очередях к терапевтам по восемь часов и ждут скорую сутками. "Мама с восьми утра в поликлинике, не может попасть к врачу с температурой, головной болью и удушающим кашлем, — сообщила жительница Барнаула. — Время — пятый час, сколько еще сидеть, неизвестно. Папа с температурой, двусторонним воспалением легких — скорая не едет. Неужели ничего нельзя сделать?""Вызов на кровотечение ждали 1,5 часа. Человек уже терял сознание, а скорой все не было. Вызвали такси, увезли в больницу — врачи так до нас и не добрались! На неоднократные звонки нам отвечали: "Ждите".В краевом Минздраве признают: ситуация сложная, врачи перегружены. По сравнению с мартом коечный фонд вырос больше чем в четыре раза. Но стационары заполнены на 90 процентов. В пресс-службе ведомства сказали: чтобы хоть как-то справиться с дефицитом мест, в Барнауле планируют переоборудовать под ковидный госпиталь торговый центр.Не справляются и морги. На прошлой неделе соцсети облетело видео, снятое в подвале барнаульской больницы № 12. По всему коридору — тела в черных целлофановых мешках. Некоторые на каталках, но большинство — на полу. В несколько рядов. Главный внештатный патологоанатом Алтайского края Владимир Климачев в беседе с РИА Новости объяснил, что доктора просто не успевают проводить вскрытия. "В "мирное" время по нашему отделению (Климачев заведует патологоанатомическим отделением Городской клинической больницы № 11.— Прим. ред<strong>.)</strong> было 70-80 вскрытий, сейчас в среднем двести".В отделении всего четыре врача, они давно забыли, что такое выходные. "Да, работаем посменно. С восьми до двух люди выходят на утреннюю смену, потом с двух до восьми — на вечернюю. Они же", — с горькой иронией говорит собеседник. Похожая ситуация в патологоанатомических отделениях "коронавирусных" больниц многих регионов. Видео из морга в Новокузнецке неподготовленного зрителя точно повергнет в шок. Тела лежат в коридоре, в секционном зале. "Все в трупах, везде они, можно упасть, — комментирует автор ролика. — Идешь по головам". В Минздраве региона прокомментировали: "скопление" возникло из-за того, что в этот морг привозят тела умерших от COVID-19 не только из Новокузнецка, но и со всей "южной агломерации региона, где проживает более 1,3 миллиона человек"."Пью экстракт солодки, задыхаюсь…"Не лучше ситуация в Кургане. Здесь врачи и пациенты даже направили обращение президенту с просьбой прислать в регион военных медиков, "пока народ не стал умирать прямо на улицах". В письме говорится, что в больницах и на скорых катастрофически не хватает персонала. "На одно отделение из 60 человек — всего две медсестры, пациенты ждут скорую сутками, неотложку и врача из поликлиники — от недели и более". Авторы письма утверждают: в медучреждениях проблемы с кислородом, врачам приходится снимать с аппаратов пациентов с положительной динамикой, которые еще нуждаются в поддержке, и подключать "острых". В департаменте здравоохранения Курганской области хоть и признали, что положение непростое, но большую часть информации из письма опровергли. Так, в ведомстве не подтвердили, что 80 процентов медперсонала болеет или болели ранее. И проблем с кислородом нет. В релизе подчеркивается, что с 20 октября за счет дополнительных экипажей скорых и новых автомобилей количество "вовремя обслуженных вызовов в экстренной форме увеличилось на 40 процентов, в неотложной форме — на 30". "Да, машины есть, только они в гараже стоят. Работать на них некому: очень много коллег заболели, — в сердцах говорит фельдшер скорой помощи Ольга (имя изменено по ее просьбе). — Иногда одним рейсом возим по два-три пациента (это РИА Новости подтвердил еще один сотрудник. — Прим. ред.). Например, едем на вызов к одному больному — и сразу вдогонку дают еще нескольких из этого района, у кого есть направление на КТ". По словам Ольги, нередко в одной машине — пациенты с подтвержденным коронавирусом и те, у кого мазок пока в работе. <strong>— Почему фельдшеры заражаются? Как и в прошлую волну, есть проблемы с СИЗами? </strong>— Нет, с этим у нас все хорошо. Но порой пациенты хотят быстрее получить помощь и хитрят: вызывают, скажем, на боли в сердце, когда у них температура и кашель. Приезжаешь — а там человек с коронавирусом. Проблема не только в том, что фельдшеров мало. Ольга утверждает: на весь Курган для "ковидных" один аппарат КТ. "Можем привезти больного и по пять-шесть часов ждать в очереди".К репликам из серии "помереть можно, пока вы едете" Ольга уже привыкла. Однако всякий раз переживает, когда из-за системного сбоя страдают пациенты. Депутат Курганской областной Думы Наталья Воробьева несколько дней собирала жалобы жителей Зауралья на неоказание помощи. На их основании составила обращение к председателю правительства Михаилу Мишустину. "Люди рассказывают, что не могут вызвать врача на дом. Им говорят: "С такими симптомами не приезжаем, идите сами к терапевту". Из-за этого, как мне кажется, и начался прирост больных в регионе. У нас ведь поликлиники в большинстве своем старые, коридоры по три метра шириной. А набивается по сто человек". Сделать тесты в регионах — отдельная история. Одна из опрошенных РИА Новости медработниц рассказала, что врачей ругают, если тесты назначат при невысокой температуре. Но даже при положительном результате, замечает Воробьева, пациенты не всегда получают лечение — к ним никто не выезжает. Вот типичная жалоба:"Болею с 27 сентября. Анализ на ковид взяли второго октября. Через семь дней сама узнала, что результат положительный. Но из поликлиники мне никто так и не позвонил. Лечения нет никакого. Пью экстракт солодки, задыхаюсь. У мужа пневмония, дома двое несовершеннолетних детей. К ним тоже врач не едет. Нужно предписание Роспотребнадзора, а его нет". "Многие были в сознании, начали задыхаться"Скандалы практически во всех регионах. В Омске 27 октября две скорые встали под окнами областного Минздрава и включили сирену. Десять часов фельдшеры пытались госпитализировать тяжелых пациентов, в том числе пенсионерку с 80 процентами поражения легких, но так и не смогли: мест в профильных стационарах не было. Наутро после инцидента замминистра здравоохранения региона отстранили от должности. Места в больницах нашлись сразу. В Новосибирской области койки в Куйбышевской ЦРБ поставили даже не в коридорах — на лестничных площадках. В местном Министерстве здравоохранения такое "расширение" объяснили эпидемиологической обстановкой и нехваткой мест. Рассчитан стационар на 60 человек, но госпитализировали семьдесят. В Ростове-на-Дону в горбольнице № 20 вечером 11 октября почти одновременно скончались пять пациентов реанимационного отделения. Позднее анестезиолог-реаниматолог Артур Топоров в интервью РИА Новости <a href="https://ria.ru/20201026/rostov-na-donu-1581597673.html" target="_blank">рассказал</a>, что в тот день были перебои с подачей кислорода, а в 22:10 аппараты и вовсе стали подавать обычный воздух. "В отделении лежали 25-27 человек, многие в сознании, начали задыхаться. Мы перешли к реанимационным мероприятиям", — вспоминает врач. Периодически Торопов с коллегами звонили в специализированную службу, просили поднять кислород. "Они увеличивали подачу немного, но потом сбои повторялись". В 21:40 задействовали резервный баллон — хватило всего на полчаса. Младшему из скончавшихся пациентов было 27 лет, старшему — за восемьдесят. "Это безвыходная ситуация для нас, медиков, которые и так работают на износ. Кислород не должен заканчиваться никогда — такого просто не может быть", — недоумевает Артур. "Недавно приехала к пациенту, который ждал почти сутки""Как смотреть в глаза пациенту, который лежит дома с пневмонией, вызванной COVID-19, у него нарастает одышка, он смотрит на тебя полными надежды глазами, а тебе по телефону на громкой связи отвечает старший врач смены: "Оставляйте дома, мест нигде нет". Мы устали морально. И физически. Вызовы превращаются в адские часы ожидания…""Мы знали, куда шли, да. Но представить себе не могли, что в больницах не будет мест, что мы, назло всем, будем госпитализировать пациента, который нуждается в стационарном лечении, в никуда. Что будем выпрашивать места для тяжелобольных, что будем воевать с "приемниками" и дежурными врачами…" — эта запись фельдшера из Владимира Василисы Коноваловой за несколько суток набрала десятки тысяч лайков. Наверное, потому, что под этими словами подписались бы многие медики, борющиеся с пандемией. На скорой Василиса третий год. Признается: никогда не было так сложно, как сейчас. "Коллеги радуются, когда едут к пациенту без признаков ковида. За смену делаешь 20 вызовов. Из них всего лишь три к тем, кто без температуры".Во Владимире, объясняет Василиса, всего две "ковидных" больницы. "Когда в них места заканчиваются, возят в Петушки, Ковров, Гусь-Хрустальный. То есть из облцентра — в район. Бывает, только на дорогу уходит по четыре часа. Например, летом мы отправляли пациентов с коронавирусом в Карабаново — это 120 километров от Владимира. На тот момент у нас работали десять бригад, туда могли уехать три-четыре бригады с пациентами. В городе оставались шесть-семь".<strong>— Какое во Владимире самое длительное ожидание скорой? </strong>— Недавно я приехала к пациенту, который ждал почти сутки. Если еще в сентябре тринадцать наших бригад отрабатывали 240-270 вызовов за смену, то сейчас — 350. Мы не успеваем физически. Плюс сейчас возим пациентов на КТ. Фельдшер добавляет, что у больных нервы на пределе — это логично. И под конец признается: иногда ей стыдно говорить в домофон "скорая", когда люди ждут по двенадцать часов. Но от нее в этой ситуации ничего не зависит.

https://ria.ru/20200609/1572653222.html

https://ria.ru/20200523/1571864864.html

https://ria.ru/20200427/1570505250.html

https://ria.ru/20201028/koronavirus-1581972861.html

https://ria.ru/20201027/koronavirus-1581721138.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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